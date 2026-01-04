Salud

Sauna o baño frío después de los 50: cuál es la mejor opción para la recuperación muscular

Expertos y estudios científicos comparan ambas prácticas para el alivio muscular, evaluando beneficios y riesgos según la salud individual

Guardar
Ambos métodos, sauna y baño
Ambos métodos, sauna y baño frío, pueden complementar la recuperación muscular, siempre que se adapten a condiciones individuales y se usen con moderación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el sauna y el baño frío dejaron de ser prácticas reservadas a deportistas de alto rendimiento y ganaron popularidad como herramientas de recuperación muscular, sobre todo entre personas mayores de 50 años que buscan aliviar dolores y mejorar su bienestar tras el ejercicio.

Un análisis publicado por Prevention reúne la visión de especialistas en salud y actividad física, quienes detallan qué beneficios reales ofrecen, qué riesgos conviene tener en cuenta y en qué casos se recomiendan. La clave, coinciden, está en utilizarlos con criterio y adaptarlos a las condiciones de salud y necesidades individuales.

Asimismo, las expertas consultadas subrayan que la autorización médica previa es fundamental, especialmente en presencia de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios y riesgos del sauna

Tina Tang, entrenadora personal certificada con base en Jersey City, Nueva Jersey, mencionó en Prevention que una sesión de sauna incentiva los mecanismos naturales de recuperación del cuerpo: “El calor aumenta la circulación, eleva ligeramente la frecuencia cardíaca y ayuda a relajar los músculos tensos”, explicó.

El aumento del flujo sanguíneo mejora la llegada de oxígeno y nutrientes a los músculos fatigados y contribuye a reducir molestias tras esfuerzos exigentes, añadió Ruecker.

La sauna promueve la recuperación
La sauna promueve la recuperación muscular y la relajación en personas mayores de 50 años, mejorando la circulación y reduciendo la rigidez articular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tang destacó que la sudoración generada por el calor ayuda a eliminar subproductos metabólicos producidos durante el ejercicio, lo que incide positivamente en la inflamación y el dolor.

Además, el sauna puede favorecer el sueño, disminuir el estrés y aliviar dolencias crónicas, según estudios citados por Prevention. En mujeres durante y después de la menopausia, su uso facilita la adaptación a cambios en la tolerancia térmica propios de esa etapa.

No es imprescindible disponer de un sauna tradicional; alternativas como baños calientes o ambientes caldeados pueden replicar parte de los efectos relajantes y circulatorios, aliviando la tensión muscular tras entrenar.

Sin embargo, el sauna tiene riesgos si no se utiliza con control. Ruecker advirtió que la deshidratación por sudor excesivo es una de las principales complicaciones: “Perder demasiado líquido al sudar puede afectar la recuperación, ya que hace que los músculos y las articulaciones se sientan aún más rígidos”, señaló la fisioterapeuta. Por ello, recomendó hidratarse antes y después de cada sesión.

Este método está contraindicado para personas con problemas cardíacos, hipertensión o medicación específica, ya que las altas temperaturas pueden sobrecargar el sistema cardiovascular.

En tanto, Tang sugirió que las sesiones no superen los 74 ℃ (165,2 ℉) y duren entre 25 y 30 minutos, y aconsejó suspender el uso ante cualquier signo de malestar.

El uso regular de sauna
El uso regular de sauna contribuye a eliminar subproductos metabólicos, disminuyendo inflamación y dolor muscular tras la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios y precauciones del baño frío

En el otro extremo, el baño frío ha ganado adeptos por su efecto revitalizante tras el esfuerzo físico. Según Tang, citada por Prevention, las bajas temperaturas contraen los vasos sanguíneos y redirigen el flujo hacia los músculos, lo que puede acelerar la recuperación, especialmente en mujeres con mayor redistribución sanguínea hacia la piel luego del ejercicio.

Ruecker y Tang coinciden en que la exposición al frío estimula la liberación de noradrenalina, hormona que mejora el ánimo y la energía general. Si bien la inmersión puede incrementar la inflamación en la primera hora, la exposición regular tiende a reducirla.

Estudios citados por Prevention sugieren que también puede beneficiar el control del estrés, la inmunidad y la calidad del sueño, aunque la evidencia continúa desarrollándose. Para quienes no disponen de una bañera especial, Ruecker recomienda duchas frías, compresas de hielo o inmersiones de piernas de cinco a diez minutos. Según Tang, para muchas mujeres incluso exposiciones breves resultan eficaces, dada su sensibilidad al frío.

El baño frío pos-ejercicio favorece
El baño frío pos-ejercicio favorece la circulación y puede reducir la inflamación muscular, especialmente en mujeres mayores de 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño frío, sin embargo, no es adecuado para todos. Ruecker advierte que la exposición a temperaturas extremas puede sobrecargar el sistema cardiovascular en personas con afecciones cardíacas o circulatorias, y causar incomodidad si no se realiza de manera gradual.

Ambas expertas alertan sobre el uso excesivo, ya que podría inhibir ciertos beneficios del entrenamiento, especialmente en ejercicios enfocados en la adaptación y el desarrollo muscular. Tang señaló que aplicar frío inmediatamente tras el entrenamiento de fuerza podría reducir la inflamación necesaria para el progreso físico.

Para las personas mayores de 50 años, las especialistas consultadas por Prevention consideran que el sauna representa una alternativa más ventajosa. Ruecker destacó que dicha alternativa es más suave para el sistema cardiovascular, ayuda a reducir la rigidez articular y mejora la circulación, además de beneficiar el tejido conectivo durante el envejecimiento.

Tang subrayó que la exposición frecuente al calor favorece la recuperación de la tolerancia térmica, especialmente durante y después de la menopausia, y citó indicios de que la sauna podría ayudar a mitigar riesgos relacionados con el aumento de peso y la resistencia a la insulina en la vejez.

Según el balance de Prevention, sauna y baño frío son alternativas válidas para la recuperación muscular, aunque la adaptación a las particularidades y preferencias individuales es esencial en cada caso.

Para quienes buscan seguridad y resultados respaldados por la ciencia, la sauna se perfila como la opción más adecuada para la mayoría de las personas mayores de 50 años.

Temas Relacionados

Baño fríoRecuperación muscularSaunaPersonas mayores de 50 añosTina TangMolly RueckerPrevención de lesiones deportivassalud cardiovascularPreventionNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Los alimentos ultraprocesados bajo la lupa por su potencial adictivo

Estudios recientes muestran cómo activan circuitos cerebrales asociados a la recompensa, levantando preocupaciones sobre su papel en conductas compulsivas y el aumento de problemas metabólicos en la población

Los alimentos ultraprocesados bajo la

Volver a casa después de las vacaciones: por qué puede generar ansiedad y cómo manejarla, según expertos

Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, explicó que este proceso es habitual y puede afrontarse de manera más saludable con ajustes de expectativas, autocuidado y estrategias de regulación emocional

Volver a casa después de

Vacaciones en familia: claves para convivir, desconectar y recargar energías

Empatía, tolerancia a la frustración y ajustes en las expectativas resultan fundamentales. Cuáles son los principales desafíos y las estrategias de los expertos para lograr un ambiente familiar armónico y relajado durante esos días

Vacaciones en familia: claves para

Estas son las señales que indican que la piel de tu rostro necesita vitamina C

Reconocer los cambios tempranos en el rostro permite anticipar riesgos vinculados al equilibrio nutricional y la salud general

Estas son las señales que

Vitamina D: cómo obtenerla de forma natural sin poner la piel en peligro

La exposición moderada al sol sigue siendo la principal vía para que el organismo produzca este nutriente fundamental, aunque los especialistas advierten sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y recomiendan precauciones para evitar lesiones cutáneas

Vitamina D: cómo obtenerla de
DEPORTES
Crece la expectativa por el

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

El primer mensaje de Anthony Joshua tras el trágico accidente que protagonizó: su gesto con las familias de sus amigos que murieron

El violento choque “cara a cara” entre dos jugadores en un partido de la NBA que generó preocupación

TELESHOW
Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

INFOBAE AMÉRICA

El resurgimiento del mercado del

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días

Netanyahu destacó la operación de EEUU para capturar a Maduro: “América Latina está experimentando una transformación”

El presidente de Corea del Sur inicia una visita de Estado a China en medio de las crecientes tensiones regionales

Una extraña baba rosada apareció en playas de Tasmania y genera preocupación entre científicos por su posible impacto ambiental