Emiliano Yacobitti valoró el diálogo con el Gobierno, pero advirtió que “la pelea por el financiamiento universitario no terminó”

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, reclamó una pronta definición de la Corte Suprema en el conflicto por la Ley de Presupuesto Universitario

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, valoró el reciente acercamiento entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, que permitió destrabar parcialmente un conflicto que lleva más de dos años. Sin embargo, aclaró que la situación está lejos de resolverse definitivamente y remarcó que el reclamo central sigue vigente: el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En una entrevista con el programa “No vale arrugar”, que se emite por radio Splendid, el dirigente universitario sostuvo que el entendimiento alcanzado representa un avance importante, aunque rechazó la idea de que se haya llegado a un acuerdo definitivo.

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“No podemos decir que se llegó a un acuerdo porque nosotros planteamos que el gobierno tiene que cumplir la ley y la ley recompone la pérdida salarial de los profesores universitarios y el resto de trabajadores”, afirmó.

Pese a ello, reconoció el impacto positivo de la propuesta oficial. “Hay que reconocer que el gobierno hizo un reconocimiento muy grande a nivel económico que es casi el 60 % de lo que reclama la ley, es algo que nos permite seguir dialogando”, explicó.

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El conflicto entre las universidades nacionales y la administración de Javier Milei se convirtió en uno de los principales focos de tensión política desde el inicio de la gestión libertaria. Los reclamos por la caída de los salarios docentes, el deterioro presupuestario y la falta de actualización de partidas derivaron en multitudinarias movilizaciones en todo el país y en la sanción de una ley de financiamiento que posteriormente fue judicializada.

Fotografía aérea de una multitud participando de la última 'Marcha Federal Universitaria' en la Plaza de Mayo

En ese contexto, Yacobitti destacó un cambio en la actitud oficial. “Hay que destacar la voluntad del diálogo del gobierno con las universidades nacionales que es una novedad en todo lo que fue el conflicto hasta ahora”, señaló.

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Según el dirigente radical, la mejora salarial anunciada representa un alivio para un sistema que venía atravesando una situación crítica. “Recibir en un mes el 21 % de aumento no deja de ser importante”, sostuvo, al tiempo que explicó que los incrementos previstos para los próximos meses permitirán evitar que la inflación siga deteriorando el poder adquisitivo de docentes y trabajadores universitarios.

Para Yacobitti, el nuevo escenario marca un punto de inflexión. “Podemos decir que salimos de la emergencia para empezar a discutir con el gobierno muchas otras cosas”, afirmó.

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No obstante, aclaró que la cuestión de fondo sigue pendiente y depende ahora de una definición judicial. Las universidades mantienen vigente la presentación realizada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso.

“Estamos a la espera de que la Corte defina que la ley de financiamiento el gobierno la tiene que cumplir. La Corte Suprema no puede mirar para otro lado”, advirtió.

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El vicerrector de la UBA explicó que la continuidad de esa estrategia judicial nunca fue una condición de negociación con el Ejecutivo. “El gobierno no pidió que desistiéramos de la presentación en la Corte, en un principio sí, pero la ley se tiene que cumplir igual”, sostuvo.

Además, cuestionó la demora de la Justicia para resolver una cuestión que considera fundamental para el funcionamiento institucional del país. “La justicia tiene que cumplir un rol y lo tiene que hacer en menor tiempo. Hace 200 días que esto se votó y se judicializó, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ver si una ley se tiene que cumplir o no? En el medio te queda la mitad de los docentes de las universidades, y ni hablar los chicos con la actualización de las becas”, planteó.

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“Hace 200 días que esto se votó y se judicializó, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ver si una ley se tiene que cumplir o no?“, señaló Yacobitti

Consultado sobre las razones que llevaron al Gobierno a modificar su postura, Yacobitti consideró que las masivas movilizaciones universitarias tuvieron un impacto significativo. “El gobierno pagó un costo con lo de las universidades, la última movilización fue muy masiva y mucha gente decidió alzar la voz respecto al tema. Quiero pensar que el gobierno cambió de posición y quiere trabajar con las universidades nacionales”, afirmó.

Otro de los puntos de conflicto durante estos meses estuvo relacionado con las auditorías y los controles sobre el uso de los fondos universitarios. Desde el oficialismo se impulsaron reiterados cuestionamientos sobre la administración de recursos en las casas de estudio.

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Frente a esas críticas, Yacobitti fue contundente. “Las auditorías están y siempre estuvieron, el gobierno tuvo acéfala la auditoría casi dos años. Estoy tranquilo que controlen los fondos. Los que trabajamos en las universidades no nos adherimos a los blanqueos para justificar de qué vivimos”, disparó.

El dirigente universitario también hizo un balance de las consecuencias que dejó el prolongado conflicto presupuestario. Según explicó, los daños exceden ampliamente la discusión salarial.

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“En estos dos años de conflicto perdimos alumnos, profesores, pero sobre todo una fuga muy grande con la investigación y la ciencia”, lamentó.

En ese sentido, advirtió que la pérdida de investigadores y docentes constituye uno de los principales desafíos para el futuro de las universidades nacionales, especialmente en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo científico y tecnológico.

Por eso insistió en que el conflicto todavía no puede darse por cerrado. “El conflicto no terminó, hoy queda menos por discutir”, aseguró.

Más allá de la cuestión universitaria, Yacobitti también se refirió a la situación política nacional y cuestionó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorno, en medio de las polémicas generadas por distintas controversias dentro del Gobierno. “Un Jefe de Gabinete sin credibilidad ni ante la sociedad ni ante sus propios compañeros de gabinete, no puede ser bueno para el gobierno”, sostuvo.

En paralelo, analizó el escenario de la oposición y planteó la necesidad de construir una alternativa política con propuestas concretas y no simplemente basada en el rechazo al oficialismo. “Hay que armar un frente político que garantice una alternativa, lo que no se puede hacer es juntarse para ganarle a alguien. Hay que ver cuáles son las propuestas que se van a llevar al Congreso”, afirmó.

Consultado sobre los posibles liderazgos de ese espacio, evitó pronunciarse por nombres propios y defendió el mecanismo de las elecciones primarias. “Los líderes de las alternativas los tiene que definir la gente en las PASO, lo importante es qué los une. No se puede seguir haciendo gobierno para ganarle al otro”, señaló.

Finalmente, volvió sobre el eje que atravesó toda la entrevista: la relación entre el Gobierno y la educación pública. Yacobitti consideró que la gestión libertaria aún no ha colocado al sistema universitario entre sus prioridades, aunque expresó expectativas de que la situación cambie. “Hasta ahora la educación no fue una prioridad para el gobierno, ojalá cambie”, concluyó.