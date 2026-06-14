La sorprendente respuesta de una figura de Portugal cuando le preguntaron si le gustaría jugar la final contra la Argentina de Messi

La expectativa en torno a la Copa del Mundo 2026 ha crecido con rapidez desde el sorteo de la fase de grupos, pero el foco se ha intensificado ante la posibilidad de un enfrentamiento entre Argentina y Portugal. Este posible cruce generaría un nuevo, y posiblemente, último capítulo en la rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de las figuras más emblemáticas del fútbol contemporáneo. En este contexto, Vitinha, mediocampista del Paris Saint-Germain (PSG) y de la selección de Portugal, ofreció su perspectiva ante los medios en Miami, donde el equipo europeo se prepara para su debut mundialista.

Vitinha fue consultado sobre la chance de disputar una final frente a Argentina, vigente campeona del mundo. El futbolista mostró entusiasmo ante la hipótesis de un duelo decisivo: “Me gustaría muchísimo jugar una final sea con quien sea. Si me dices que hay un Portugal-Argentina en la final, yo lo firmo”, expresó con una sonrisa. Este escenario, que alimenta el interés de aficionados y especialistas, podría darse tanto en cuartos de final como en el partido definitorio del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, dependiendo siempre del desarrollo del torneo.

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Pese al atractivo de un enfrentamiento entre Messi y Ronaldo, Vitinha remarcó la necesidad de mantener la concentración en los compromisos inmediatos: “La final está muy lejos. Primero vamos a pensar en el partido de RD Congo y más adelante hablamos”, puntualizó antes del primer entrenamiento del plantel luso en territorio estadounidense. La selección de Portugal, dirigida por Roberto Martínez, debutará el miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo en el Estadio de Houston y luego enfrentará a Uzbekistán y a Colombia en el Grupo K.

Vitinha habló de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la previa al debut con Portugal (Reuters)

En sus declaraciones el mediocampista también abordó el rol de Portugal en la competición. “Diría que somos candidatos, sin duda, una selección muy fuerte. Pero no diría que somos favoritos”, analizó Vitinha, quien resaltó el potencial del equipo pero evitó asumir una posición de superioridad. Matizó sus palabras al señalar que el grupo debe actuar con humildad y poner en práctica el talento disponible: “Tenemos mucho potencial y debemos ponerlo en práctica”.

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La figura de Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexta Copa del Mundo, sigue ocupando un lugar central en la selección lusa. La posibilidad de un nuevo duelo directo con Leo representa un atractivo adicional para los seguidores del fútbol. Sobre este punto, Vitinha compartió su experiencia única al haber compartido vestuario con ambos astros. “Para mí, haber jugado con Ronaldo y Messi, los dos más grandes de la historia, es un placer enorme. Es una cosa que me va a marcar para toda la vida”, afirmó el mediocampista del PSG, quien se ha consolidado como una de las piezas clave tanto en su club como en el esquema de Martínez.

El futbolista describió el recibimiento en Estados Unidos como “muy cálido” y manifestó el orgullo que siente el plantel por representar a Portugal en una cita de esta magnitud. El equipo europeo arriba a la Copa del Mundo con el antecedente de conquistas recientes, como la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones 2019 y 2025, logros que han elevado las expectativas en torno al conjunto nacional.

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En la conferencia de prensa realizada en Palm Beach, Vitinha insistió en la importancia de avanzar paso a paso y concentrarse en cada duelo. “La clave está en la humildad, en ir partido a partido, pensando en el futuro cercano y no demasiado en el futuro a largo plazo”, concluyó el jugador.