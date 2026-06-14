Honduras

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Mientras miles de niños deberían estar en las aulas de clases, más de un millón realizan actividades laborales en Honduras, muchas de ellas consideradas peligrosas

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Muchos menores participan en labores agrícolas, comerciales y domésticas. (FOTO: Hondudiario)
Muchos menores participan en labores agrícolas, comerciales y domésticas. (FOTO: Hondudiario)

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) hizo un llamado urgente al Estado, al sector empresarial y a la sociedad hondureña para fortalecer las acciones encaminadas a prevenir, erradicar y sancionar cualquier forma de trabajo infantil, una problemática que continúa afectando a miles de menores en todo el país.

La advertencia fue realizada en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha que busca sensibilizar sobre una situación que limita el acceso a la educación, vulnera derechos fundamentales y expone a niños y adolescentes a condiciones de riesgo que pueden afectar su desarrollo físico, emocional y social.

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La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó su preocupación por las cifras relacionadas con el trabajo infantil en Honduras y recordó que la protección de la niñez debe ser una prioridad nacional.

“La niñez debe estar en las escuelas, construyendo sueños, nunca trabajando en condiciones que vulneren sus derechos”, manifestó la funcionaria al reiterar la importancia de impulsar medidas preventivas que permitan garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

De acuerdo con datos compartidos por el organismo defensor de derechos humanos, se estima que en Honduras alrededor de 1,022,550 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil.

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La cifra representa una de las principales preocupaciones en materia de derechos de la niñez, ya que evidencia la magnitud de una problemática presente en los 18 departamentos del país.

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras. (FOTO: Hondudiario)
Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras. (FOTO: Hondudiario)

Según el informe, aproximadamente cuatro de cada diez menores dentro de ese rango de edad realizan actividades económicas o tareas domésticas consideradas peligrosas o inapropiadas para su desarrollo.

El Conadeh advirtió que una parte importante de estos menores participa en labores que representan riesgos para su integridad física y emocional.

Entre las actividades más frecuentes figuran trabajos relacionados con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el comercio al por mayor y menor, así como otras ocupaciones desarrolladas en condiciones que pueden poner en peligro la salud y seguridad de los menores.

La institución señaló que uno de cada cinco niños trabajadores realiza labores consideradas peligrosas, situación que incrementa las posibilidades de sufrir accidentes, enfermedades ocupacionales o afectaciones permanentes en su desarrollo.

Las cifras muestran que el fenómeno del trabajo infantil no se concentra en una sola región, sino que está presente en todo el territorio nacional.

Sin embargo, algunos departamentos registran niveles particularmente elevados.

Entre ellos destaca Gracias a Dios, donde el 45.9 por ciento de los menores entre cinco y diecisiete años se encuentra en situación de trabajo infantil. Esto significa que prácticamente uno de cada dos niños realiza actividades laborales en ese departamento.

El Conadeh pidió fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil.(FOTO: Hondudiario)
El Conadeh pidió fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil.(FOTO: Hondudiario)

Asimismo, Intibucá figura entre las zonas con mayor incidencia de este problema, con más de 78 mil menores involucrados en algún tipo de actividad laboral.

Las autoridades consideran que diversos factores contribuyen a la persistencia del trabajo infantil, entre ellos la pobreza, la exclusión social, las limitadas oportunidades económicas para las familias y las dificultades de acceso a la educación en algunas comunidades.

El Conadeh enfatizó que la prevención debe convertirse en una política permanente del Estado, ya que combatir el trabajo infantil representa una inversión directa en el futuro del país.

La institución recordó que garantizar el acceso a la educación, fortalecer los programas de protección social y mejorar las condiciones económicas de las familias son acciones fundamentales para reducir esta problemática.

Además, hizo un llamado a reforzar los mecanismos de inspección laboral para detectar y sancionar los casos de explotación infantil que puedan estar ocurriendo en diferentes sectores productivos.

El organismo defensor de derechos humanos también instó a los empleadores a cumplir estrictamente la legislación nacional e internacional relacionada con la protección de la niñez y la adolescencia.

Las autoridades señalaron que la erradicación del trabajo infantil requiere esfuerzos coordinados entre instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones sociales y comunidades.

Finalmente, el Conadeh reiteró que todos los niños tienen derecho a crecer en entornos seguros, acceder a la educación y desarrollar plenamente sus capacidades, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a proteger a la niñez hondureña y garantizarle un futuro con mayores oportunidades.

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