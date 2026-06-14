Finales del Surf City El Salvador Pro, capturadas en imágenes desde la playa Punta Roca

La última jornada del Surf City El Salvador Pro reunió a los máximos exponentes del surf mundial en Punta Roca, dejando postales que reflejan el nivel competitivo y el atractivo turístico de la costa salvadoreña

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Punta Roca, en La Libertad Costa, recibió a los mejores surfistas del mundo en la quinta parada del Championship Tour de la WSL, realizada del 5 al 13 de junio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Punta Roca, en La Libertad Costa, recibió a los mejores surfistas del mundo en la quinta parada del Championship Tour de la WSL, realizada del 5 al 13 de junio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
El evento Surf City El Salvador Pro atrajo la atención internacional al consolidarse como una de las competencias más importantes del circuito mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
Durante más de una semana, la playa fue testigo del talento de atletas de élite que disputaron cada ola en busca del título. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
La final femenina vio enfrentarse a Carissa Moore y Tyler Wright, quienes mostraron un alto nivel competitivo en aguas salvadoreñas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
Moore, de origen hawaiano-estadounidense, logró imponerse sobre la australiana Wright y se coronó campeona en Punta Roca. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
En la categoría masculina, Leonardo Fioravanti, surfista italiano, alcanzó una puntuación de 15.33 para asegurarse el primer lugar del torneo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
Ambos finalistas masculinos exhibieron destreza y capacidad, consolidando su posición entre los mejores del circuito mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El brasileño Italo Ferreira obtuvo el segundo puesto masculino con 10.90 puntos, tras una reñida final frente a Fioravanti. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El brasileño Italo Ferreira obtuvo el segundo puesto masculino con 10.90 puntos, tras una reñida final frente a Fioravanti. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
Tras la competencia, se celebró la ceremonia de premiación en la propia playa Punta Roca, reconocida por sus condiciones ideales para el surf. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, y el vicepresidente de la WSL, Renato Hickel, entregaron los trofeos a los ganadores. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Surf City E,dor Pro, Morena Valdez, Punta Roca
La ministra de turismo, Morena Valdez, resaltó que este torneo es el primero de cuatro eventos internacionales de surf que El Salvador acogerá en 2026 junto a la WSL y la ISA. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Los surfistas celebraron sus logros, mientras El Salvador se consolida como destino de surf de clase mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Los surfistas celebraron sus logros, mientras El Salvador se consolida como destino de surf de clase mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Surf City El Salvador ProPunta RocaCarissa MoorEl SalvadorLeonardo FioravantiMorena Valdez

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