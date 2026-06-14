Finales del Surf City El Salvador Pro, capturadas en imágenes desde la playa Punta Roca
La última jornada del Surf City El Salvador Pro reunió a los máximos exponentes del surf mundial en Punta Roca, dejando postales que reflejan el nivel competitivo y el atractivo turístico de la costa salvadoreña
Punta Roca, en La Libertad Costa, recibió a los mejores surfistas del mundo en la quinta parada del Championship Tour de la WSL, realizada del 5 al 13 de junio. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El evento Surf City El Salvador Pro atrajo la atención internacional al consolidarse como una de las competencias más importantes del circuito mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Durante más de una semana, la playa fue testigo del talento de atletas de élite que disputaron cada ola en busca del título. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La final femenina vio enfrentarse a Carissa Moore y Tyler Wright, quienes mostraron un alto nivel competitivo en aguas salvadoreñas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Moore, de origen hawaiano-estadounidense, logró imponerse sobre la australiana Wright y se coronó campeona en Punta Roca. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
En la categoría masculina, Leonardo Fioravanti, surfista italiano, alcanzó una puntuación de 15.33 para asegurarse el primer lugar del torneo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Ambos finalistas masculinos exhibieron destreza y capacidad, consolidando su posición entre los mejores del circuito mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El brasileño Italo Ferreira obtuvo el segundo puesto masculino con 10.90 puntos, tras una reñida final frente a Fioravanti. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Tras la competencia, se celebró la ceremonia de premiación en la propia playa Punta Roca, reconocida por sus condiciones ideales para el surf. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, y el vicepresidente de la WSL, Renato Hickel, entregaron los trofeos a los ganadores. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La ministra de turismo, Morena Valdez, resaltó que este torneo es el primero de cuatro eventos internacionales de surf que El Salvador acogerá en 2026 junto a la WSL y la ISA. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Los surfistas celebraron sus logros, mientras El Salvador se consolida como destino de surf de clase mundial. (Cortesía: Secretaría de Prensa)