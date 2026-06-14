Deportes

El gesto de la Mona Jiménez al encontrarse con los jugadores de la selección argentina: el regalo que le hizo Julián Álvarez

El rey del cuarteto participó de una entrevista con AFA Estudio desde Kansas y recibió la visita de los campeones del mundo

Guardar
Google icon
Julián Álvarez, Nahuel Molina y Lisandro Martínez sorprendieron al símbolo del cuarteto en Kansas

La selección argentina espera por su debut en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio, a las 22, en Kansas City y en la previa al partido, el mítico cantante cordobés, Juan Carlos La Mona Jiménez, estuvo presente en la concentración de los campeones del mundo y se cruzó con algunos integrantes de la Scaloneta.

En medio de una entrevista con el streaming de AFA Estudio, desde Estados Unidos, el rey del cuarteto pasó un distendido momento y cantó algunos de sus éxitos. En el medio de la charla, La Mona fue sorprendida por los cordobeses Julián Álvarez y Nahuel Molina, quienes se encontraban detrás de las cámaras.

PUBLICIDAD

“¿Cómo anda? Empiezan los cordobeses, cómo no te voy a saludar, un gustazo mi amigo", expresó el cantante mientras el delantero oriundo de Calchín lo abrazaba y le obsequiaba su camiseta de la Argentina. “Te agradezco mucho de corazón. La verdad, qué picante que sos, te veo ahí haciendo goles con la Selección”, continuó Jiménez. Luego, Julián le firmó la remera y apareció en escena otro campeón del mundo cordobés: Nahuel Molina.

La Mona Jiménez, con chaqueta negra, sonríe y sostiene una camiseta argentina número 9. Está rodeado por seis hombres, algunos con indumentaria de la Selección
Julián Álvarez, Nahuel Molina y Lisandro Martínez sorprendieron al símbolo del cuarteto en Kansas

“¿Cuántos años tenías vos, 24, 25?“, preguntó La Mona a Álvarez, quien respondió que tiene 26 años. Luego, Molina le respondió con su edad: 29. ”Son unos pendejos desgraciados, son unos bebés", soltó entre risas. “Tengo una felicidad impresionante. Soy cábala, tengo mucha energía”, afirmó el legendario músico de 75 años. Por último, se sumó Lisandro Martínez para saludar al cantante y tomarse una foto.

PUBLICIDAD

Mientras Lionel Scaloni delinea el 11 titular frente a Argelia, el plantel disfrutó el sábado de un asado en la concentración y Emiliano Dibu Martínez compartió imágenes del momento de la preparación en la terraza del hotel y en medio de una tormenta que se desató en Kansas. Durante la grabación, el arquero preguntó: “¿Qué pasa Dieguito?”, a lo que uno de los parrilleros respondió: “Peleando contra viento y marea”. El jugador de Aston Villa, que aún se encuentra en la etapa final de recuperación de una fractura en el dedo anular de la mano derecha, destacó la dedicación de los cocineros: “Mirá qué crack, mirá lo que es esto”.

El festejo tuvo lugar mientras las sirenas de alerta sonaban en las calles de Kansas City y el Servicio Nacional de Meteorología advertía sobre ráfagas que podían alcanzar los 128 km/h (80 millas por hora). El mensaje oficial avisó: “Alerta de emergencia: grave. Tome refugio en un edificio, alejado de las ventanas. Escombros arrastrados por el viento podrían ser mortales para aquellos que se encuentren sin refugio”. Aunque la tormenta no derivó en un tornado en la zona de la concentración, las autoridades recomendaron extremar precauciones.

El arquero grabó la intimidad del plantel mientras en Kansas hay alerta por tornado

La jornada de la Selección había comenzado con modificaciones en la rutina por la previsión meteorológica. El cuerpo técnico adelantó el entrenamiento al turno matutino en el predio Compass Minerals de Sporting Kansas. El trabajo incluyó media hora de gimnasio, ejercicios técnicos y de definición en campo, y finalizó antes del mediodía. Por la tarde, algunos futbolistas como Nicolás Paz, Agustín Giay y José Manuel Flaco López aprovecharon para recorrer comercios del centro; Paz se tomó fotografías con simpatizantes argentinos.

La delegación, compuesta por futbolistas, cuerpo técnico, médicos, dirigentes, prensa y personal de apoyo, se resguardó en el hotel mientras afuera la tormenta arreciaba. No fue la primera vez que la selección argentina atravesó un episodio de estas características en Kansas City: durante la primera noche en la ciudad, se activaron las alarmas nocturnas del hotel tras una fuerte tormenta.

Temas Relacionados

Mona JiménezMundial 2026CopaMundial2026Selección Argentina Mundial 2026Julián ÁlvarezNahuel Molina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Tras quedar afuera en fase de grupos en dos Copas consecutivas, el elenco alemán buscará alimentar su mote de favorito al título. Su rival será una selección debutante

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

Tras una clasificación con un rendimiento discreto de Alpine, el argentino buscará recuperar posiciones para soñar con los puntos

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

El desempeño del piloto argentino se vio afectado por la degradación de los neumáticos y no pudo sumar puntos en Montmeló

En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

Mundial 2026: las mejores atracciones de las 16 ciudades sede

El torneo reúne a 48 selecciones y 104 encuentros entre el 11 de junio y el 19 de julio, con sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá, y una agenda turística paralela

Mundial 2026: las mejores atracciones de las 16 ciudades sede

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El Grupo F de la Copa del Mundo ofrecerá uno de los encuentros más atractivos de esta primera fecha

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

DEPORTES

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Países Bajos vs Japón, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania vs Curazao, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1: hora y cómo verlo en vivo

En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

Mundial 2026: las mejores atracciones de las 16 ciudades sede

TELESHOW

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Katja Alemann presentó su espectáculo, Shambhala: “La felicidad tiene que ver con un estado colectivo”

Magui Bravi presenta Hotline, su filme multipremiado en el mundo: “El cine nacional merece más atención”

El boom del teatro porteño que pone a la avenida Corrientes a la altura de Broadway y el West End

Jorge Marrale, el fútbol, Malvinas y un papel que lo conecta con sus grandes pasiones: “El que ama, resiste”

Cuando el Indio Solari se convirtió en El Artista Invitado: un viaje por sus grabaciones con otros músicos

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Teo, víctima del régimen de Nicaragua, lidera la reconstrucción de vidas en el exilio

Más de un millón de niños y adolescentes realizan actividades laborales en Honduras

Israel bombardeó un centro de mando de Hezbollah en Beirut en respuesta al lanzamiento de tres proyectiles contra el norte del país

La esencia del acuerdo es la supervivencia de la República Islámica: los errores de la administración Trump