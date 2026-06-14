El Salvador

El Salvador y el Mundial 2026 entre mercados, hogares y espacios públicos

Los mercados, los hogares y los espacios públicos del país se llenan de banderas, camisetas y pantallas para seguir el torneo, con reuniones de familias y vecinos que se organizan alrededor de cada partido

Guardar
Google icon
Ilustración de un mercado bullicioso con puestos de frutas y verduras, personas comprando y banderas de Francia colgando bajo un techo de metal.
La previa del Mundial 2026 convirtió a El Salvador en un punto de encuentro con banderas, pantallas y artículos deportivos en mercados, hogares y espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ya convirtió a El Salvador en un punto de encuentro donde mercados, hogares y espacios públicos se llenan de banderas, pantallas y artículos deportivos, mientras comercios ofrecen hasta 30% de descuento en pantallas y productos para el hogar para acompañar una celebración que se vive tanto en familia como en comunidad.

Esa fiebre futbolera también se instaló en los mercados del país. En San Salvador, Santa Tecla y otros recintos comerciales, los vendedores decoraron pasillos y locales con trofeos, camisetas, balones y banderas de selecciones como Argentina, Brasil, México y Holanda.

En los espacios públicos, lugares emblemáticos se adaptaron para seguir los partidos en pantalla gigante. La Biblioteca Nacional de El Salvador organiza dinámicas y espacios de convivencia, mientras restaurantes y plazas públicas de San Salvador reciben a familias completas.

PUBLICIDAD

Los mercados se volvieron vitrinas de la previa mundialista

Uno de los focos de esa ambientación es el Mercado Dueñas de Santa Tecla, donde los pasillos aparecen adornados con artículos vinculados al torneo. El Mercado Ex Cuartel de San Salvador también concentra esa oferta, con puestos dedicados a vender accesorios mundialistas.

Los mercados de San Salvador, Santa Tecla y otros recintos comerciales se llenaron de camisetas, balones y banderas de selecciones como Argentina, Brasil, México y Holanda. (Imagen de cortesía)
Los mercados de San Salvador, Santa Tecla y otros recintos comerciales se llenaron de camisetas, balones y banderas de selecciones como Argentina, Brasil, México y Holanda. (Imagen de cortesía)

La celebración comercial alcanza además al Mercado Central, al mercado Sagrado Corazón de Jesús y al Mercadito Tecleño. En todos esos recintos, la previa del campeonato aparece asociada a color, banderas y productos para los aficionados.

En el mercado de San Miguelito, en el local 224 del primer nivel en San Salvador, esa actividad comercial convive con una historia personal marcada por el duelo. Allí se encuentra Doña Edith Castillo, quien vende productos vinculados a Panini.

PUBLICIDAD

En un diálogo con un creador de contenido, Castillo explicó el origen reciente de ese puesto: “El negocio es de mi hijo que acaba de morir. Hace ocho días lo enterré”. Cuando le preguntaron por el motivo de su llegada a ese rubro, añadió: “Una larga historia. Vendí 25 años en el Liceo Salvadoreño. Me conocen como la señora de los juguetes. Ya vendía Panini ahí”.

Castillo relató que su recorrido laboral cambió durante la pandemia. “En la pandemia me hice vendedora de carne. Y ahora con lo del mundial me metí en esta locura”, dijo al creador de contenido.

La fiesta del fútbol también reorganiza la vida familiar

La celebración no se limita a la compra de accesorios o a la asistencia a fiestas para fans. En los hogares salvadoreños, el torneo funciona como excusa para reuniones familiares en torno a comidas tradicionales.

Entre los platillos que suelen acompañar los partidos aparecen panes con pollo, carne asada, platos de carne picada y bocadillos para compartir. La escena se repite entre amigos, familias y comunidades enteras que siguen cada encuentro como una experiencia colectiva.

La vendedora del mercado San Miguelito impulsa un puesto de álbumes y accesorios mientras recuerda a su hijo de 23 años, con quien había levantado ese proyecto poco antes de su muerte. (Video de cortesía)

En ese mismo intercambio, Castillo vinculó su emprendimiento con la memoria de su hijo, a quien describió como futbolista. “Él era futbolista. Acá está la foto de él”, dijo al creador de contenido.

Más adelante recordó cómo ambos habían impulsado juntos el negocio: “Íbamos, lo montamos entre los dos, mixa y mixa, pero yo le dije: ‘Yo tengo tanto dinero y montemos el negocio’, le dije. Pero él está en el cielo ya”.

La comerciante también habló de la pérdida reciente de su hijo, de 23 años. “A mi hijo lo voy a llevar acá en mi corazón para toda mi vida, porque fueron veintitrés años que Diosito me lo prestó. Hace ocho días, un día miércoles, lo enterré. Hace ocho días de ahora. Ahí estamos pidiéndole a Dios que nos dé fuerza y sabiduría y que nos agarre más de sus manos y que no nos suelte”.

Temas Relacionados

Mundial 2026San SalvadorWalmartEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno dominicano abre una consulta nacional para reformar la educación

La iniciativa, impulsada por el MESCyT y sustentada en el Decreto 309-26, recibirá propuestas ciudadanas entre el 18 de junio y el 1 de julio mediante una plataforma digital oficial.

El Gobierno dominicano abre una consulta nacional para reformar la educación

Hondureño se quita la vida por no encontrar empleo estable en España

Un ciudadano hondureño murió en Barcelona, España, y sus familiares solicitan apoyo para trasladar sus restos hacia Honduras.

Hondureño se quita la vida por no encontrar empleo estable en España

Guatemala: Vehículo arrastrado por una correntada en Mixco

Bomberos Voluntarios informaron que no se reportaron lesionados, luego de que el caudal generado por el desbordamiento de drenajes desplazara el automóvil varios metros y causara daños materiales.

Guatemala: Vehículo arrastrado por una correntada en Mixco

¡Historia para Honduras! Saíd Martínez debuta como árbitro principal en el Mundial 2026

La terna arbitral hondureña comandada por Saíd Martínez, junto a Walter López y Christian Ramírez, debutó este sábado en el Mundial 2026 al dirigir el empate 1-1 entre Qatar y Suiza, marcando un hecho histórico para el arbitraje catracho

¡Historia para Honduras! Saíd Martínez debuta como árbitro principal en el Mundial 2026

Honduras: Autoridades inician acciones en la capital tras estragos por fuertes lluvias

La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó que ha atendido 101 incidencias durante la alerta verde decretada por Copeco debido a las lluvias registradas en la capital.

Honduras: Autoridades inician acciones en la capital tras estragos por fuertes lluvias

TECNO

El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026

El truco para activar el zoom 20x y capturar los mejores goles en el Mundial 2026

Alemania vs. Curazao: así quedará el marcador, según análisis tecnológico

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este domingo 14 de junio

¿No tienes PC? Puedes ejecutar Windows 95 en una calculadora gráfica

Revolución de internet: nuevo sistema de fibra óptica permite transferir hasta 5 veces más datos

ENTRETENIMIENTO

“Nada de proyecciones, solo ganas de seguir creando”: Keanu Reeves desvela su nueva etapa como músico con Dogstar

“Nada de proyecciones, solo ganas de seguir creando”: Keanu Reeves desvela su nueva etapa como músico con Dogstar

Muere el escalador viral “Spider-Man del Yemen” tras caer a un cráter volcánico

Tyra Banks demanda a Netflix por la reveladora docuserie de ‘America’s Next Top Model’

La sorpresa de BTS para Argentina: su último concierto en Buenos Aires llegará a los cines del mundo

Charlie Sheen revive su pasado tras años de excesos: “Ni siquiera debería tener memoria después de todo eso, pero aquí está”

MUNDO

Israel bombardeó un centro de mando de Hezbollah en Beirut en respuesta al lanzamiento de tres proyectiles contra el norte del país

Israel bombardeó un centro de mando de Hezbollah en Beirut en respuesta al lanzamiento de tres proyectiles contra el norte del país

El cambio semanal de vacuno por salmón reduciría 28% las emisiones de la dieta

Medios iraníes afirman que el régimen aún no tomó una decisión sobre el acuerdo que Trump anunció para este domingo

El Reino Unido interceptó en el Canal de la Mancha un petrolero sancionado vinculado a la flota fantasma rusa

El régimen norcoreano desafió a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos y reiteró que su estatus nuclear es “irreversible”