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En la previa de la carrera de Colapinto, Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 2

El desempeño del piloto argentino se vio afectado por la degradación de los neumáticos y no pudo sumar puntos en Montmeló

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En el circuito de Montmeló, Nicolás Varrone completó la carrera principal de la Fórmula 2 en Barcelona sin lograr sumar puntos, a pesar de haber partido desde el sexto lugar y mantenerse durante buena parte de la competencia entre los diez primeros. El piloto argentino atravesó una jornada marcada por la degradación de neumáticos y una estrategia que no resultó efectiva para el equipo neerlandés Van Amersfoort Racing.

El fin de semana de Varrone comenzó con una clasificación sólida que le permitió largar en una posición expectante. La sanción recibida por Joshua Durksen tras la sesión clasificatoria, por no respetar una bandera amarilla, impulsó al argentino un puesto más arriba en la grilla de salida para la Feature Race del domingo. Varrone aprovechó ese escenario y, en la primera vuelta, logró un sobrepaso doble que lo posicionó entre los cinco primeros, luego de superar tanto a Nikola Tsolov como de resistir la presión de Colton Herta.

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Durante los primeros giros, el ritmo del Dallara de Van Amersfoort Racing fue competitivo con los neumáticos blandos, pero, tras diez vueltas, la degradación empezó a afectar el rendimiento del auto. El asfalto abrasivo de Montmeló, bajo altas temperaturas, provocó una caída de ritmo generalizada, situación que obligó a los equipos a optar entre dos estrategias: alargar la primera tanda para un cierre veloz o detenerse temprano para completar un extenso stint con neumáticos duros. El equipo neerlandés optó por la segunda alternativa y efectuó la parada de Varrone en el giro 14, colocándole el compuesto duro con el objetivo de llegar hasta el final.

Primer plano de un coche de carreras F2 naranja y negro, número 22, con un piloto al volante, en una pista de carreras con bordillos rojos y blancos
Varrone no pudo sumar en Barcelona al quedar P13

Tras reincorporarse séptimo, Varrone fue perdiendo posiciones a medida que avanzaba la prueba y los rivales que habían optado por parar más tarde contaban con neumáticos en mejor estado. El argentino cruzó la meta en el puesto 13, fuera de la zona de puntos, resultado que dejó sensaciones encontradas en el equipo. Su compañero, Rafael Villagómez, concluyó en la undécima posición tras enfrentar desafíos similares.

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En la Sprint Race del sábado, Varrone había terminado dentro de los diez primeros, pero una sanción por una maniobra sobre Sebastián Montoya lo relegó en el clasificador. El domingo, la expectativa de sumar unidades se diluyó a medida que la degradación de neumáticos y la falta de ritmo afectaron el rendimiento de los pilotos de Van Amersfoort Racing. El brasileño Rafael Camara se llevó el triunfo en la carrera principal, tras partir desde la pole y cruzar la meta con una ventaja de casi diez segundos sobre el líder del campeonato, el búlgaro Nikola Tsolov, mientras que el tercer puesto correspondió al irlandés Alex Dunne.

En el certamen, Tsolov lidera con 86 puntos, superando por tres unidades al italiano Gabriele Mini, que finalizó cuarto en Barcelona. Camara ocupa la tercera posición en el campeonato, a 17 puntos del líder. Por su parte, Varrone se mantiene en el 14° puesto de la clasificación general con 14 puntos acumulados en lo que va de su primera temporada completa en la categoría.

La próxima fecha de la Fórmula 2 se disputará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring de Spielberg, Austria, donde el piloto de Ingeniero Maschwitz tendrá una nueva oportunidad de buscar puntos y avanzar en el campeonato.

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