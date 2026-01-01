El ejercicio fácil de escritura que puede aliviar la ansiedad, según un estudio

La técnica “mi mejor yo posible” guía a los participantes a proyectarse en un futuro con metas alcanzadas, lo que fortalece la autopercepción y alivia el malestar, según un estudio - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

La ansiedad ocasional es parte normal de la vida, describe el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU. Las personas suelen preocuparse por cosas como la salud, el dinero, la escuela, el trabajo o la familia, afirma la entidad. Sin embargo, destaca que las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mayor frecuencia por estas y otras cosas, “incluso cuando la preocupación es desproporcionada con respecto a la situación”, señala.

Ante esto, con el apoyo y el tratamiento psicológico adecuado, las personas con este trastorno pueden controlar su ansiedad y mejorar su calidad de vida, según el instituto.

La novedad es que hay otro recurso para enfrentarla. Escribir sobre una versión optimista de uno mismo puede aliviar la ansiedad de forma rápida y sin requerir grandes recursos, según un reciente estudio realizado por psicólogos de la Universidad York St. John, Inglaterra.

Esta técnica, denominada “mi mejor yo posible” (Best Possible Self, BPS), ha demostrado resultados positivos para reducir los síntomas ansiosos en estudiantes universitarios y se presenta como una herramienta terapéutica accesible.

Investigadores de la Universidad York St. John comprobaron que dos sesiones breves de este ejercicio disminuyen síntomas ansiosos en estudiantes universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros ejercicios de escritura terapéutica centrados en el desahogo sin filtro, la técnica BPS consiste en que los participantes imaginen y describan en detalle un futuro en el que han alcanzado metas importantes en áreas como el trabajo, las relaciones o la salud.

El método parte del concepto psicológico de los “posibles yoes”, es decir, proyecciones futuras que pueden ser tanto deseadas como temidas. Según la profesora Jennifer Shevchenko, directora del proyecto, este ejercicio “no es volcar lo primero que te pasa por la cabeza, ni escribir solo para desahogarte”.

La doctora Lucía Crivelli, neuropsicóloga, destacó anteriormente en Infobae en Vivo los beneficios terapéuticos comprobados de la escritura: “Cuando ponemos en palabras nuestras emociones, no solo sanamos a nivel psicológico, sino también físico; los resultados de los estudios son contundentes: escribir honestamente sobre nuestros conflictos mejora la salud integral”.

En este contexto, Crivelli expuso cómo la escritura puede convertirse en un recurso valioso frente a “emociones atravesadas, conflictos o dificultades que cuesta comunicar a seres queridos e incluso a uno mismo”, y destacó las experiencias innovadoras que desde 1986 marcaron el inicio del estudio científico de la denominada escritura expresiva. El modelo fundante de la escritura terapéutica llegó de la mano del psicólogo estadounidense James Pennebaker.

Los neuropsicólogos coinciden en que poner en palabras los conflictos internos permite ordenar emociones y facilita su procesamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad York St. John incluyó a 68 estudiantes voluntarios. Inicialmente, completaron cuestionarios para evaluar su ansiedad y autoestima. Posteriormente, describieron un futuro temido, lo que incrementó sus niveles de ansiedad y deterioró la autoestima al convertir esas preocupaciones en escenarios claros y concretos. Tras este paso, los participantes realizaron el ejercicio BPS, escribiendo durante varios minutos sobre un futuro plausible, lleno de éxito y bienestar en distintos ámbitos de su vida.

Al comparar los niveles de ansiedad antes y después de este segundo ejercicio, los investigadores observaron que la ansiedad disminuyó notablemente en todos los participantes.

“El efecto se observó justo después de escribir; aún no sabemos cuánto dura ni si se repite igual en otras poblaciones que no sean universitarios”, comentó la profesora Shevchenko.

Cuáles son los síntomas del trastorno de ansiedad

El trastorno de ansiedad generalizada se manifiesta con preocupación excesiva por situaciones cotidianas y dificultad para controlar el nerviosismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU, las personas con este trastorno pueden presentar los siguientes síntomas:

Preocuparse demasiado por las cosas diarias;

Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo;

Sentirse irritables frecuentemente;

Sentirse inquietas o tener dificultad para relajarse;

Tener problemas para concentrarse;

Tener problemas para dormir o para permanecer dormidas, o sentirse agotadas;

Tener dolores de cabeza , musculares o estomacales, tensión u otros dolores;

Tener temblores o tics (movimientos nerviosos);

Sudar mucho , sentirse mareadas o que les falta el aire;

Tener dificultad para tragar;

Tener que ir al baño a menudo.

En las personas ansiosas, la preocupación por la salud, el trabajo, las finanzas o la familia suele aparecer de manera desproporcionada frente a la realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con frecuencia, los adultos con este trastorno se ponen sumamente nerviosos por situaciones diarias como:

La seguridad laboral o su rendimiento en el trabajo;

Su salud;

Las finanzas;

La salud y el bienestar de sus hijos y de otros familiares;

Llegar tarde;

Completar las tareas del hogar y cumplir con otras responsabilidades.

Por lo general, el trastorno de ansiedad generalizada se trata con psicoterapia, medicamentos o una combinación de ambos, afirmó el instituto.

Cómo aplicar la escritura terapéutica

El control emocional logrado mediante la escritura se asocia con la activación de áreas cerebrales que ayudan a regular el miedo y la angustia (crédito Freepik)

La doctora Crivelli explicó que se puede realizar sin necesidad de dirección profesional, solo “con honestidad brutal, como si nadie fuera a leer jamás lo que uno escribe, incluso recomendando destruir las notas una vez finalizadas”.

Y completó: “Cuatro días de escritura, sin preocuparse por la gramática o la ortografía, quince minutos cada vez sobre el mismo tema, dentro del mismo mes, bastan para notar el cambio”, aseguró.

La neuropsicóloga subrayó que el hallazgo más destacable de los estudios sobre escritura expresiva es que las personas “tras atravesar la experiencia comienzan a compartir más sus vivencias con otros, ya sea en el círculo íntimo o en ámbitos sociales, logrando socializar sobre episodios antes relegados al silencio o a la vergüenza”. Además, indicó que no es necesario que los conflictos sean traumas infantiles ni problemas graves: “Puede ser cualquier situación que genera preocupación o malestar presente”.

En cuanto a sus efectos, Crivelli aclaró que aunque se suele pensar en la escritura como una catarsis, los neurocientíficos ven un proceso más complejo: “Al hablar de los problemas se activa la corteza dorsolateral del lóbulo frontal y se modula el sistema límbico, que regula miedo y angustia. Es decir, se produce un control cognitivo de las emociones, no solamente una descarga emocional”.

Finalmente, la doctora concluyó: “Todos tenemos algo para escribir. No es necesario ser escritor ni periodista, solo hace falta animarse a mirar hacia adentro; las palabras ordenan, las emociones decantan y el control emerge desde la honestidad”.