Salud

Ni café ni azúcar: 5 snacks rápidos que ayudan a mantener la energía durante el día, según expertos

Especialistas en nutrición explican que refrigerios con proteínas y fibra ayudan a mantener la energía estable

Guardar
Cinco snacks con proteínas y
Cinco snacks con proteínas y fibra promueven energía constante sin depender de café o azúcar, según nutricionistas de Real Simple y Harvard Health

Sentir agotamiento en verano o tras jornadas extensas es habitual, y la elección del snack adecuado influye directamente en el rendimiento diario. Según expertos citados por Real Simple y Harvard Health, la fatiga suele asociarse tanto a una alimentación inadecuada como a la deshidratación. Depender de café o azúcares simples solo ofrece un efecto pasajero.

Ante este panorama, la dietista registrada Elizabeth Brown propone cinco refrigerios energéticos que equilibran proteínas, fibra y carbohidratos de absorción lenta para mantener la vitalidad de manera constante. Esta visión coincide con recomendaciones de Harvard Health, que subraya la importancia de alimentos con bajo índice glucémico para evitar picos y caídas bruscas de energía.

La base de un refrigerio saludable capaz de proporcionar un auténtico impulso de energía no está en el azúcar, sino en alimentos que aportan proteínas de alta calidad, grasas saludables, fibra y micronutrientes, según Brown, consultada por Real Simple. Esta combinación contribuye a estabilizar la glucosa en sangre, previene las caídas de energía y evita el cansancio repentino.

Así, los mejores refrigerios funcionan como mini comidas que generan saciedad y sostienen el rendimiento mental durante varias horas:

1. Yogur griego con frutos rojos y nueces

El primer snack recomendado es el yogur griego con frutos rojos y nueces. Brown señala que el yogur griego o el skyr ofrecen proteínas que ralentizan la digestión y ayudan a mantener estables los niveles de energía. Las bayas suman antioxidantes y energía rápida, mientras que las nueces aportan grasas saludables que prolongan la sensación de saciedad.

ogur griego con frutos rojos
ogur griego con frutos rojos y nueces ofrece saciedad, antioxidantes y grasas saludables para combatir la fatiga estacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de Real Simple recomiendan lavar los frutos y almacenarlos por raciones, para facilitar la preparación y contar siempre con una opción nutritiva.

2. Manzana con frutos secos

Otra alternativa es la combinación de manzana con frutos secos, especialmente útil para quienes buscan algo práctico y transportable. Brown destaca: “Una manzana y un puñado de frutos secos son mi dúo energético para el invierno: dulce, crujiente y mantiene la atención en lugar de inducir a buscar más azúcar una hora después”, explicó Elizabeth Brown.

Esta opción genera un impacto glucémico más bajo que la fruta o las galletas por separado, ayudando a prevenir bajones de energía. Preparar porciones pequeñas y dejar la fruta lista facilita el acceso a este snack incluso en días ocupados.

3. Tostada integral con hummus

La tostada integral con hummus y banana representa una propuesta equilibrada de preparación rápida. Brown afirma que el pan de grano entero libera la glucosa lentamente gracias a los carbohidratos complejos y la fibra.

Tostada integral con hummus y
Tostada integral con hummus y plátano proporciona carbohidratos complejos, fibra, proteínas y potasio en pocos minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añadir hummus aporta proteínas y grasas insaturadas, mientras que la banana suma potasio y vitamina B6. Si se dejan los ingredientes listos desde el día anterior, el refrigerio puede prepararse en menos de dos minutos, lo que resulta conveniente cuando el cansancio se hace presente.

4. Chocolate negro con nueces y bayas

Para quienes prefieren opciones dulces, el chocolate negro con nueces y moras es una alternativa equilibrada. Brown sugiere chocolate con más del 70% de cacao y combinarlo con frutos secos y moras para obtener un impulso de energía sin el típico bajón posterior. La presencia de fibra, grasas saludables y antioxidantes contribuye a amortiguar el pico glucémico, especialmente si se eligen barras con bajo contenido de aditivos.

5. Avena nocturna con leche fortificada

Otra recomendación es la avena nocturna con leche fortificada, ideal para quienes buscan preparaciones anticipadas. Brown aconseja mezclar avena o chía con leche de vaca o soya fortificada, obteniendo así fibra soluble, omega-3 de origen vegetal, proteína, calcio, vitamina D y vitaminas del grupo B, todos nutrientes esenciales para el metabolismo energético y el estado de ánimo.

Avena nocturna con leche fortificada
Avena nocturna con leche fortificada y chía asegura aporte de proteína, omega-3, fibra y vitaminas esenciales para el metabolismo energético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Real Simple explica que dejar lista una porción en la nevera permite disponer de un snack transportable que ayuda a estabilizar la energía durante varias horas.

Advertencias sobre snacks azucarados y consejos de hidratación

Brown advierte sobre el consumo de snacks ricos en azúcar y pobres en fibra, como dulces, bollería industrial y bebidas de café azucaradas. Estos productos elevan rápidamente la glucosa en sangre, pero provocan una caída abrupta de energía y ánimo posteriormente.

Además, recomienda no depender solo de la cafeína sin acompañarla de alimentos nutritivos o hidratación suficiente, ya que puede provocar nerviosismo, deshidratación y mayor sensación de cansancio, detalló Real Simple.

La cafeína proporciona un aumento
La cafeína proporciona un aumento temporal de energía pero puede causar una caída abrupta del ánimo y la vitalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto para Brown como para Harvard Health, la mejor elección consiste en optar por snacks que combinen proteínas de calidad, fibras, cereales integrales y líquidos, garantizando así energía estable durante el día.

Se resalta la importancia de acompañar cualquiera de estas opciones con agua, fundamental para el metabolismo y esencial para evitar la fatiga asociada a la deshidratación. Según Brown, recogida por Real Simple, esta fórmula permite mantener la energía activa con alimentos que nutren el cuerpo de manera sostenida.

Temas Relacionados

Snacks energéticosAlimentación saludableElizabeth BrownReal SimpleRefrigerios nutritivosenergiabajonesalimentosproteínaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cuál es el alimento ancestral que mejora la salud intestinal, fortalece el corazón y ayuda a prevenir enfermedades metabólicas

Incorporar este cereal tradicional en la alimentación diaria puede aportar fibra, proteínas y minerales esenciales. Cómo sumarlo a la dieta cotidiana y qué tener en cuenta, según expertos

Cuál es el alimento ancestral

El sorprendente vínculo entre el aumento de migrañas y los cambios en el clima

Especialistas advierten que las variaciones ambientales, como el incremento de temperaturas y la contaminación atmosférica, están modificando la prevalencia y la intensidad de los episodios de dolor de cabeza en distintas poblaciones

El sorprendente vínculo entre el

La regla 90-10 de Harvard: cómo disfrutar las fiestas sin culpa ni excesos

Especialistas proponen una estrategia flexible que permite disfrutar de las comidas festivas sin descuidar la salud ni los objetivos nutricionales

La regla 90-10 de Harvard:

Brote de salmonela vinculado a ostiones crudos enferma a 64 personas en 22 estados

Healthday Spanish

Brote de salmonela vinculado a

Un estudio concluye que el humo de los incendios forestales libera más gases nocivos de lo esperado

Healthday Spanish

Un estudio concluye que el
DEPORTES
Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

Radiografía: los cinco cambios clave que se vienen en la Fórmula 1 para 2026

TELESHOW
La misteriosa vida de Robert

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

El adiós a los artistas que murieron en 2025

Toto Otero, el hijo de Florencia Peña, en unas románticas vacaciones europeas junto a Camila Pardo, su novia

INFOBAE AMÉRICA

José Daniel Ferrer: “Cuba termina

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”

Año Nuevo en el mundo EN VIVO: Auckland recibió 2026 con fuegos artificiales

Japón advirtió que los ejercicios militares del régimen chino contra Taiwán aumentan las tensiones en la región

¿Cuál es el primer país del mundo en celebrar el Año Nuevo y cuál es el último?