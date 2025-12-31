Salud

El ejercicio que recomiendan los fisioterapeutas para mantener el cerebro activo y alerta

Incrementar esta actividad física potencia mecanismos de adaptación mental y ayuda a contrarrestar problemas asociados al paso del tiempo

Guardar
El ejercicio aeróbico regular incrementa
El ejercicio aeróbico regular incrementa la neuroplasticidad cerebral y retrasa el deterioro cognitivo a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mover el cuerpo es mucho más que una cuestión de forma física o estética: es un verdadero salvavidas para el cerebro. Cada paso al caminar, cada brazada al nadar o cada minuto sobre la bicicleta no solo fortalecen el corazón, sino que activan procesos fundamentales que mantienen la mente despierta y protegen la agilidad mental a cualquier edad.

Lejos de ser una simple recomendación, la ciencia y la práctica clínica coinciden en que el ejercicio aeróbico es un pilar insustituible para el bienestar cerebral y la salud cognitiva durante toda la vida. De hecho, informes de Harvard Health respaldan que la actividad física regular puede retrasar el deterioro cerebral y mejorar la memoria.

Beneficios específicos del ejercicio aeróbico en el cerebro

La comunidad de fisioterapeutas entrevistada por expertos de Eatingwell señala que cualquier ejercicio físico es positivo para el cerebro, aunque el ejercicio aeróbico destaca como la opción más recomendable para preservar la función cognitiva. Kirsch puntualiza: “El mejor ejercicio es el que disfrutas y puedes hacer con constancia”, y remarca la importancia de la adherencia para lograr beneficios cerebrales prolongados, según declaraciones recogidas por el medio.

La neuroplasticidad, definida como la capacidad del cerebro para adaptarse en respuesta a pensamientos, experiencias y estímulos externos, resulta fundamental para el aprendizaje y la adaptación diaria.

Expertos de Eatingwell citan investigaciones que demuestran que el ejercicio aeróbico regular aumenta la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), una proteína que favorece la supervivencia y el crecimiento de neuronas. Alexandra Jones, fisioterapia consultada por el medio, explica: “El BDNF actúa como un ‘Miracle-Gro’ para el cerebro, apoyando la supervivencia de las neuronas existentes y estimulando el crecimiento y la diferenciación de otras nuevas y sinapsis”.

La actividad física promueve la
La actividad física promueve la producción de BDNF, proteína clave para la supervivencia y el crecimiento de neuronas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos beneficios se observan con rutinas de actividad física moderada, practicadas entre tres y cinco días por semana. Durante ejercicios como correr o nadar, el cuerpo libera hormonas, incluidas las endorfinas, que elevan el estado de ánimo.

Según Kirsch, consultado por Eatingwell, “El ejercicio regular de intensidad moderada a alta hace que el cuerpo libere diversas hormonas conocidas por mejorar la función cognitiva”; además, estas hormonas también reducen el estrés, la ansiedad y la depresión.

Estudios citados por los especialistas indican que incluso una única sesión de ejercicio aeróbico puede aportar mejoras medibles en la claridad mental y la memoria. Harvard Health también enfatiza que el movimiento habitual contribuye a la regeneración y protección de las células cerebrales.

Ejercicio y envejecimiento cerebral

El envejecimiento natural suele asociarse a un aumento de la inflamación crónica, fenómeno denominado “inflammaging”, vinculado al deterioro cognitivo y a un mayor riesgo de enfermedades como el Alzheimer.

Los datos recogidos por especialistas de Eatingwell muestran que la práctica regular de ejercicio aeróbico contribuye a reducir los marcadores inflamatorios asociados a la edad. Se recomienda realizar entre dos y tres sesiones de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa por semana, con una duración de 30 a 60 minutos cada una, para obtener mayores beneficios en la salud cerebral.

Una mujer mayor observa una
Una mujer mayor observa una fotografía y un llavero, mientras una ilustración de su cerebro resalta la actividad cerebral, simbolizando la lucha contra la pérdida de memoria asociada al Alzheimer. La escena, ambientada en un entorno hogareño, refleja los desafíos cotidianos que enfrentan quienes padecen enfermedades neurodegenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El volumen cerebral, y en particular regiones como el hipocampo —clave para la memoria y el aprendizaje—, también se ve favorecido. Jones afirma que el ejercicio aeróbico regular contribuye al aumento del tamaño del hipocampo y contrarresta su reducción relacionada con el envejecimiento.

Estos beneficios se han observado en personas de todas las edades, motivo por el cual nunca resulta tarde para iniciar o retomar una rutina de actividad física, como subraya la fuente de Eatingwell. Según Harvard Health, la constancia en el ejercicio puede incluso ayudar a sostener funciones cognitivas avanzadas en la vejez.

Hábitos complementarios para el bienestar mental

Además del ejercicio, los expertos de Eatingwell subrayan la importancia de adoptar otros hábitos para optimizar la salud cerebral. Recomiendan una dieta rica en grasas saludables, especialmente ácidos grasos omega-3 DHA y EPA, y alimentos antioxidantes como frutos secos y verduras variadas.

Adoptar hábitos como una dieta
Adoptar hábitos como una dieta rica en omega-3, entrenamiento de fuerza y estimulación mental optimiza la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de entrenamiento de fuerza ayuda a mantener la masa muscular magra durante el envejecimiento. Koth destaca: “El cerebro prospera cuando las articulaciones se mueven con regularidad. Una movilidad espinal suave, cambiar de postura a lo largo del día y el trabajo respiratorio regular ayudan a nutrir el sistema nervioso mediante la mecánica de fluidos y una mejor oxigenación”.

Para potenciar la función cognitiva, los especialistas recomiendan estimular la mente mediante la lectura, rompecabezas, aprendizaje de nuevas habilidades o interacción social, así como priorizar el sueño y controlar la presión arterial, la glucosa y el colesterol.

La importancia de la constancia y la integración de hábitos

De manera integral, los fisioterapeutas consultados por Eatingwell recomiendan incorporar el ejercicio aeróbico en la vida cotidiana, adaptando la intensidad y el tipo de actividad a las necesidades y preferencias individuales.

Rutinas de ejercicio moderado a
Rutinas de ejercicio moderado a vigoroso, entre 30 a 60 minutos, mejoran la salud cerebral en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Insisten en que el bienestar mental resulta de la combinación sostenida de varios hábitos saludables y de la constancia en su práctica diaria, así como en la importancia de limitar el consumo de alcohol y evitar el tabaco, ambos perjudiciales para la cognición y la salud general.

Dar al cuerpo la oportunidad de moverse de manera regular y proporcionar al sistema nervioso condiciones óptimas repercute directamente en el bienestar global, permitiendo que mente y cuerpo funcionen en plena sintonía.

Temas Relacionados

Ejercicio aeróbicoSalud cerebralNeuroplasticidadJonathan M. KirschHipocampoHábitos saludablescerebroEatingwellfitnessNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Ni café ni azúcar: 5 snacks rápidos que ayudan a mantener la energía durante el día, según expertos

Especialistas en nutrición explican que refrigerios con proteínas y fibra ayudan a mantener la energía estable

Ni café ni azúcar: 5

Cuál es el alimento ancestral que mejora la salud intestinal, fortalece el corazón y ayuda a prevenir enfermedades metabólicas

Incorporar este cereal tradicional en la alimentación diaria puede aportar fibra, proteínas y minerales esenciales. Cómo sumarlo a la dieta cotidiana y qué tener en cuenta, según expertos

Cuál es el alimento ancestral

El sorprendente vínculo entre el aumento de migrañas y los cambios en el clima

Especialistas advierten que las variaciones ambientales, como el incremento de temperaturas y la contaminación atmosférica, están modificando la prevalencia y la intensidad de los episodios de dolor de cabeza en distintas poblaciones

El sorprendente vínculo entre el

La regla 90-10 de Harvard: cómo disfrutar las fiestas sin culpa ni excesos

Especialistas proponen una estrategia flexible que permite disfrutar de las comidas festivas sin descuidar la salud ni los objetivos nutricionales

La regla 90-10 de Harvard:

Brote de salmonela vinculado a ostiones crudos enferma a 64 personas en 22 estados

Healthday Spanish

Brote de salmonela vinculado a
DEPORTES
Murió a los 74 años

Murió a los 74 años el “Nene” Magán, gloria de Independiente y Newell’s

“Tengo dolor en todo el cuerpo”: la desgarradora frase de Anthony Joshua tras el accidente en el que murieron sus dos amigos

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

TELESHOW
La divertida respuesta de Pampita

La divertida respuesta de Pampita sobre su novio Martín Pepa: “Muertos de amor”

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

INFOBAE AMÉRICA

El video que alertó a

El video que alertó a las autoridades de Hawaii: dos personas desafiaron la lava del Kilauea

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”