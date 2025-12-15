Salud

Cómo incorporar omega-3 a la dieta con productos sencillos y avalados por la ciencia

Especialistas de Verywell Health y Harvard Health detallan cuáles son los ingredientes comunes y accesibles que contribuyen al equilibrio del organismo

Guardar
El consumo de omega-3 favorece
El consumo de omega-3 favorece la salud cardiovascular, cerebral y metabólica, según expertos de Verywell Health y Harvard Health (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega-3 son nutrientes esenciales para la salud cardiovascular, cerebral y general. Según expertos de Verywell Health, estos ácidos grasos ayudan a mantener la salud de los vasos sanguíneos, regulan la inflamación y favorecen procesos metabólicos clave.

Existen tres tipos principales de omega-3: EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), presentes sobre todo en pescados grasos, y ALA (ácido alfa-linolénico), que se encuentra en semillas y frutos secos.

La mayoría de las personas no alcanza la cantidad diaria recomendada de omega-3, por lo que resulta relevante conocer estrategias prácticas para aumentar su consumo. Expertos de Verywell Health y Harvard Health recomiendan una ingesta diaria de entre 250 y 500 mg de EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico), los omega-3 presentes en alimentos de origen animal.

Fuentes animales de omega-3 y cómo sumarlas a la dieta

El salmón enlatado es una de las alternativas más accesibles para incorporar omega-3: una porción de 85 gramos aporta aproximadamente 1 gramo de estos ácidos grasos, junto con proteínas, vitamina D, vitaminas del grupo B y selenio.

El salmón enlatado aporta 1
El salmón enlatado aporta 1 gramo de omega-3 por porción y ayuda a reducir triglicéridos y mejorar la función vascular (Freepik)

Según expertos de Verywell Health, el consumo regular de salmón se asocia con reducción de triglicéridos, mejora de la función vascular y menor inflamación. Además, diversas investigaciones citadas por Harvard indica que los omega-3 del pescado graso pueden contribuir a proteger frente al deterioro cognitivo y ayudar a regular el estado de ánimo. El salmón enlatado puede sumarse a ensaladas, mezclarse con yogur griego y hierbas, o emplearse en wraps y sándwiches.

Las sardinas enlatadas sobresalen por su alto contenido de omega-3: una porción de 85 gramos aporta cerca de 1,5 gramos, acompañados de proteínas, calcio, vitamina D, selenio y vitaminas del grupo B. Esta combinación las convierte en una opción valiosa para la salud ósea e inmunológica.

Especialistas de Verywell Health y Harvard Health destacan que el consumo frecuente de sardinas puede ayudar a reducir la inflamación y proteger la función cerebral a largo plazo. Se pueden consumir sobre galletas integrales, mezcladas con pasta y aceite de oliva, en ensaladas o trituradas con yogur griego para untar en tostadas.

Los huevos enriquecidos con omega-3
Los huevos enriquecidos con omega-3 mejoran el perfil lipídico y aportan colina, nutriente esencial para la función cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos enriquecidos con omega-3, provenientes de gallinas, contienen aproximadamente 150 mg de omega-3 por unidad. Los expertos de Verywell Health y Harvard Health indican que estos huevos, además de aumentar la ingesta de ácidos grasos esenciales, pueden mejorar el perfil lipídico al incrementar el colesterol HDL y reducir los triglicéridos.

También aportan proteínas de alta calidad y colina, nutriente crucial para la función cerebral. Se pueden preparar como los huevos convencionales: revueltos, hervidos, en tortillas o frittatas.

Fuentes vegetales de omega-3 y cómo integrarlas

Las semillas de lino representan una fuente vegetal importante de ALA: una cucharada aporta alrededor de 2,3 gramos. Además, contienen fibra y lignanos, compuestos que pueden contribuir al equilibrio hormonal.

Según expertos de Verywell Health y Harvard Health, su consumo ayuda a disminuir el colesterol LDL, mejorar la digestión y estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Es conveniente añadir linaza molida a yogur, avena, batidos o ensaladas para potenciar el valor nutricional.

Las semillas de lino son
Las semillas de lino son una fuente vegetal clave de omega-3 ALA y ayudan a disminuir el colesterol LDL y mejorar la digestión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía se destacan por su aporte en ALA: dos cucharadas contienen cerca de 5 gramos, más fibra, antioxidantes, calcio y magnesio.

Su versatilidad permite agregarlas a yogur, avena, batidos o ensaladas, o a la avena remojada para una textura espesa. Los expertos de Verywell Health y Harvard Health remarcan que esta flexibilidad facilita aumentar el omega-3 vegetal en la alimentación diaria.

Beneficios generales de los omega-3 para la salud

El consumo regular de omega-3, tanto de fuentes animales como vegetales, se asocia con mejora de la función cerebral, reducción de los triglicéridos, regulación del estado de ánimo y apoyo a la salud ósea y cardiovascular.

La ingesta diaria recomendada de
La ingesta diaria recomendada de omega-3 es de 250 a 500 mg de EPA y DHA, presentes en alimentos de origen animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos de Verywell Health y Harvard Health subrayan que la variedad de alimentos disponibles permite adaptar la dieta a preferencias y necesidades diversas, facilitando el acceso a estos nutrientes esenciales.

Sumar ingredientes como las semillas de chía a las preparaciones diarias es una opción sencilla para enriquecer la dieta con omega-3, aprovechar sus beneficios y adaptar la alimentación a los gustos de cada persona. La diversidad de fuentes disponibles facilita una alimentación flexible y completa.

Temas Relacionados

Omega-3Salud cardiovascularEPA y DHAFuentes de omega-3Alimentación saludableSalud CardiovascularAlimentaciónSemillas de ChíaVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué el dolor de rodilla que aparece durante la noche no debe subestimarse, según los expertos

Especialistas de Cleveland Clinic subrayan la importancia de prestar atención a molestias nocturnas en las articulaciones, ya que pueden convertirse en un obstáculo inesperado tanto para el descanso como para el bienestar cotidiano

Por qué el dolor de

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Un equipo de Italia, Estados Unidos y Australia analizó datos de miles de chicos y adolescentes. Detectó que los regímenes basados en plantas requieren atención especial a nutrientes clave para garantizar un buen crecimiento

El mayor estudio sobre dietas

Cómo la leche puede ayudar a prevenir la osteoporosis y la sarcopenia

El consumo regular no solo aporte beneficios al cuerpo, sino que previene enfermedades y fortalece los huesos y músculos

Cómo la leche puede ayudar

Brote de gripe H3N2: cómo podría impactar la variante K en Argentina

La nueva variante de la influenza impulsa brotes en Europa y EE.UU. Ya se detectó el primer caso en México y Perú activó la alerta sanitaria. Los expertos destacan la importancia de la vacunación, especialmente en algunos grupos de mayor riesgo

Brote de gripe H3N2: cómo

Tener un animal doméstico impacta positivamente en la salud mental y física de las personas de cualquier edad

La neuropsicóloga Lucía Crivelli destacó en Infobae en Vivo los beneficios emocionales, sociales y físicos de convivir, especialmente con perros, y citó hallazgos científicos sobre su influencia en niños, adultos mayores y adolescentes

Tener un animal doméstico impacta
DEPORTES
La nueva locura del Patón

La nueva locura del Patón Guzmán en la final de la Liga MX con Tigres: de la cábala antes de los penales a bajarse el pantalón

Lionel Messi tiene nuevo compañero: Inter Miami oficializó al primer refuerzo tras el título de la MLS Cup

Stephen Curry rompió otro récord histórico de Michael Jordan en la NBA: la nueva exhibición que mostró en los Warriors

El video del incómodo momento que vivió Lionel Messi en India: la tensa reacción de Rodrigo De Paul con un hombre

La impactante denuncia de la estrella de UFC Ilia Topuria: “Intento de extorsión”

TELESHOW
Diplomas, abrazos y sonrisas: el

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

La China Suárez y Mauro Icardi, entre abrazos, amigos y familia: las imágenes de sus paseos otoñales por Estambul

Luciana Salazar celebró los 8 años de Matilda: video con IA, torta de Guerreras K-pop y los deseos más tiernos

La angustia de Cinthia Fernández por un problema laboral: “Con esto mantengo mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Trinidad y Tobago aprobó el

Trinidad y Tobago aprobó el uso de sus aeropuertos por aviones militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico

El mayor estudio sobre dietas vegetarianas y veganas en niños reveló riesgos y beneficios

Universidad peruana reúne a estudiantes de Derecho de América Latina en el mayor simulacro judicial de propiedad intelectual

El Museo del Louvre cerró sus puertas por una huelga indefinida de trabajadores

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía