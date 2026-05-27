El Salvador

República Dominicana supera los 2,000 megavatios en energía renovable instalada

El avance del sector energético ha sido impulsado por decenas de proyectos solares y eólicos, lo que ha favorecido la descentralización regional, el empleo y la atracción de inversiones tanto locales como internacionales

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La República Dominicana supera los 2,000 megavatios de energía renovable instalada, consolidándose como líder en energías limpias en la región. (Redes de Dania González)
La República Dominicana supera los 2,000 megavatios de energía renovable instalada, consolidándose como líder en energías limpias en la región. (Redes de Dania González)

La República Dominicana alcanzó más de 2,000 megavatios de energía renovable instalada, consolidándose como referente en la región.

El crecimiento se ha logrado a partir de 38 proyectos solares y eólicos en operación, con presencia en varias regiones del país, principalmente en el sur y el este, donde las condiciones climáticas favorecen la generación de energía limpia.

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Entre las provincias con mayor desarrollo destacan Monte Plata, Peravia y Azua en energía solar, así como Monte Cristi y Pedernales en energía eólica.

La expansión del sector no solo representa un avance ambiental, sino que también genera empleo directo e indirecto. Miles de trabajadores participan en la construcción, operación, mantenimiento de plantas solares y parques eólicos.

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Empresas locales y extranjeras invierten en tecnologías modernas, lo que incrementa la demanda de técnicos, ingenieros y personal administrativo, además de aportar a la economía local a través de servicios asociados y cadenas de suministro.

El país cuenta con 38 proyectos solares y eólicos operativos, ubicados principalmente en las zonas sur y este donde las condiciones climáticas son óptimas para la energía limpia.(IVIE). ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA FUNDACIÓN BBVA
El país cuenta con 38 proyectos solares y eólicos operativos, ubicados principalmente en las zonas sur y este donde las condiciones climáticas son óptimas para la energía limpia.(IVIE). ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA FUNDACIÓN BBVA

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que en 2020 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales era de 555 megavatios y actualmente supera los 2,000 megavatios, con 25 proyectos adicionales en desarrollo que aportarían al menos 2,000 megavatios más hacia 2028.

Santos explicó que la meta oficial es alcanzar un 30 % de energía renovable inyectada al sistema eléctrico y que el país podría llegar al 50 % en los primeros años de la próxima década si se fortalecen los sistemas de almacenamiento energético.

La estrategia gubernamental incluye la incorporación de entre 800 megavatios y un gigavatio de capacidad de almacenamiento. Esta medida busca estabilizar el sistema eléctrico nacional, aprovechar mejor la energía renovable, permitiendo una mayor flexibilidad ante la variabilidad de fuentes como el sol y el viento.

El avance en almacenamiento también facilitaría la exportación de energía, como plantea el proyecto Hostos, que contempla la conexión eléctrica entre República Dominicana y Puerto Rico mediante un cable submarino, previsto para entrar en operación entre 2031 y 2032.

En el evento Recursos Energéticos y Mineros, organizado por la revista Factor de Éxito, Joel Santos destacó la importancia de diversificar la matriz energética. Señaló que el 25 % de la electricidad que consume el país ya proviene de fuentes renovables, lo que ayuda a mitigar el impacto de los aumentos en los precios internacionales de la energía.

Filas de paneles solares en primer plano con numerosas turbinas eólicas en la distancia bajo un cielo de atardecer con tonos naranjas y azules sobre un paisaje seco.
La expansión de las energías renovables impulsa la creación de miles de empleos directos e indirectos en operación, construcción y mantenimiento de plantas solares y parques eólicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con declaraciones publicadas por el Diario Listín, el Gobierno trabaja para hacer el sistema eléctrico más eficiente mediante inversiones en redes de distribución y transmisión, aunque el subsidio al sector sigue siendo un reto.

Además, la diversificación energética ha permitido que la población no sufra con mayor intensidad los efectos de la volatilidad internacional.

El sector minero también se mantiene como un pilar económico para la República Dominicana, aportando divisas y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El desarrollo paralelo de energías renovables y minería fortalece la economía nacional y abre nuevas oportunidades para la generación de empleo y la estabilidad energética.

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