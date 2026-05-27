Costa Rica: hospital estatal fija ultrasonido renal para un bebé recién nacido hasta dentro de tres años

El hospital acumulaba 5.691 ultrasonidos pendientes con un tiempo promedio de espera de 835 días, según la Auditoría de la CCSS citada por CRHoy./ (Hospital de las Mujeres)

Un bebé nacido en el Hospital de las Mujeres recibió una cita para un ultrasonido renal el 6 de julio de 2029, aunque el examen había sido indicado desde sus primeras horas de vida por un hallazgo prenatal que exigía seguimiento oportuno, según un informe de la Auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) difundido por CRHoy.

La investigación también mostró que el caso no fue aislado dentro de una presión más amplia sobre el servicio: al 26 de febrero de 2026, el hospital acumulaba 5,691 ultrasonidos pendientes y un tiempo promedio de espera de 835 días, equivalentes a casi 28 meses, de acuerdo con la Auditoría de la CCSS citada por CRHoy.

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El bebé había nacido el 3 de enero de 2026 y la denuncia que originó la pesquisa fue presentada el 27 de enero de ese mismo año, según CRHoy. La queja cuestionó que un estudio necesario para apoyar el diagnóstico del menor quedara programado tres años después de su nacimiento.

La Auditoría de la CCSS concluyó que la cita no se ajustó a los estándares médicos para el seguimiento de recién nacidos con alteraciones renales detectadas durante el embarazo, según CRHoy.

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También advirtió que la demora comprometía la oportunidad diagnóstica y exponía al paciente a riesgos clínicos relevantes.

De acuerdo con el expediente citado por CRHoy, el parto transcurrió sin complicaciones. Esa misma noche, a las 10:38, una médica dejó constancia de un ultrasonido prenatal practicado el 23 de diciembre de 2025.

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La falta de prioridad en la solicitud médica provocó que el sistema asignara una cita ordinaria para 2029 al recién nacido./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese estudio había detectado una dilatación de la pelvis renal derecha de 10 milímetros y de la izquierda de 7 milímetros, según CRHoy. A partir de ese hallazgo, la doctora indicó coordinar un ultrasonido de vías urinarias para el lunes 5 de enero, mientras el bebé seguía hospitalizado.

El examen no se realizó durante la internación, según CRHoy. El 5 de enero, a las 10:25, un pediatra registró que el recién nacido estaba en condición de egreso y dejó como plan médico una “cita a cupo” para ultrasonido renal y otra para consulta de neurodesarrollo, de acuerdo con el informe.

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La jefatura interina de Neonatología Anabel Fuxá explicó a la Auditoría de la CCSS que el bebé recibió el alta porque estaba clínicamente estable y no presentaba síntomas, según CRHoy.

Aun así, recordó que todo recién nacido con alteraciones renales prenatales debe someterse a una ecografía posnatal confirmatoria, porque un estudio inicial normal no descarta enfermedades renales o urinarias subyacentes.

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Fuxá agregó que estas alteraciones figuran entre las anomalías prenatales más frecuentes y que, aunque en algunos casos son transitorias, en otros pueden indicar anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias, según CRHoy. También precisó que, salvo en pacientes de alto riesgo, estos ultrasonidos pueden hacerse de forma ambulatoria, pero siempre dentro de un plazo clínicamente adecuado.

La boleta sin prioridad llevó al sistema a asignar una fecha ordinaria en 2029

El coordinador del Servicio de Radiología José Pablo Molina describió ante la Auditoría de la CCSS que el hospital reserva cada día dos espacios de 15 minutos para ultrasonidos de pacientes hospitalizados en Neonatología, según CRHoy. Cuando el paciente puede egresar pero necesita seguimiento, existen espacios prioritarios en la agenda mediante coordinación entre Neonatología y Radiología para definir el nivel de prioridad.

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La Auditoría concluyó que la cita no se ajustó a los estándares médicos para el seguimiento de recién nacidos con alteraciones renales detectadas durante el embarazo. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso no ocurrió en este caso, concluyó la Auditoría de la CCSS, según CRHoy. La investigación estableció que la atención no se coordinó de manera adecuada para garantizar que el ultrasonido se realizara a tiempo.

La pesquisa también reconstruyó cómo se originó la cita para 2029: personal de ventanilla de Radiología buscó un espacio en la agenda conforme al nivel de prioridad consignado por el médico tratante en la boleta de solicitud, de acuerdo con CRHoy. Como la boleta no indicaba urgencia ni prioridad, el sistema asignó un espacio ordinario según disponibilidad, que terminó siendo en 2029.

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Ese es el núcleo del caso: el estudio sí estaba indicado desde el nacimiento, pero la ausencia de una marca de urgencia en la solicitud hizo que el trámite siguiera la vía regular y no la prioritaria, según la Auditoría de la CCSS citada por CRHoy.

La Auditoría advirtió que una evaluación tardía puede hacer perder el valor clínico del hallazgo prenatal, al impedir confirmar diagnósticos y valorar riesgos a tiempo, según CRHoy.

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Entre las posibles consecuencias mencionó la progresión inadvertida de anomalías congénitas del riñón y las vías urinarias, infecciones urinarias febriles con riesgo de cicatrización renal y retrasos en tratamientos ante eventuales obstrucciones urinarias.

El director general del hospital José Miguel Villalobos reconoció ante la Auditoría de la CCSS que no podía descartarse la existencia de casos similares, según CRHoy. Villalobos señaló que el centro cuenta con solo dos radiólogos, uno de tiempo completo y otro de medio tiempo, y que no ha sido posible concretar nuevas contrataciones pese a los esfuerzos realizados.

Tras el señalamiento, el hospital reprogramó el ultrasonido renal del recién nacido, según CRHoy. En sus conclusiones, la Auditoría de la CCSS sostuvo que el caso dejó en evidencia fallas en la gestión de listas de espera, la priorización neonatal y la coordinación entre Neonatología y Radiología, y pidió revisar si existen otros pacientes prioritarios en condiciones similares.