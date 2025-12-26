Salud

¿Cómo utilizar el aceite de ricino en el cabello seco y maltratado para conseguir suavidad y brillo?

Las plataformas digitales han promovido el interés en este oleo de origen vegetal, que ha pasado de ser empleado como laxante tradicional a formar parte de rutinas de cuidado capilar

Guardar
El aceite de ricino destaca
El aceite de ricino destaca como alternativa natural para el cuidado y el crecimiento del cabello según tendencias actuales en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el aceite de ricino ha ganado popularidad como alternativa natural para el cuidado y el crecimiento del cabello.

Además de ser considerado un remedio casero, su reciente auge en redes sociales ha favorecido su demanda, aunque aún no existe evidencia científica sobre sus efectos.

Anteriormente, este ingrediente era conocido principalmente como laxante, pero poco a poco ha adquirido un nuevo protagonismo en el sector cosmético.

La popularidad del aceite de
La popularidad del aceite de ricino para fortalecer el cabello aumenta entre quienes buscan productos naturales y rutinas inspiradas en prácticas antiguas. Freepik

Principalmente, se le atribuyen virtudes para fortalecer el cabello sin usar productos químicos. Por lo que su tendencia destaca en personas que eligen ingredientes naturales y rutinas inspiradas en prácticas antiguas.

Beneficios del aceite de ricino que lo han popularizado en redes sociales

  1. Tiene un gran potencial para hidratar y aportar brillo al cabello seco o dañado.
  2. Sus propiedades emolientes pueden ayudar a disminuir la sequedad, reducir la propensión a la rotura y aumentar la flexibilidad del tallo capilar.
  3. El ácido ricinoleico es capaz de crear una capa protectora en la superficie, reteniendo la humedad y proporcionando un acondicionamiento profundo.
  4. Sus cualidades antiinflamatorias y antimicrobianas favorecen el equilibrio del cuero cabelludo y ayudan a la reducción de afecciones como la caspa.
El aceite de ricino ofrece
El aceite de ricino ofrece propiedades emolientes que hidratan el cabello, previenen la rotura y mejoran la flexibilidad del tallo capilar. Freepik

¿Puede hacer crecer el cabello?

Además de los beneficios antes mencionados, se cree que también favorece el crecimiento capilar, esto debido a la capacidad de mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que incrementaría el aporte de nutrientes y oxígeno a los folículos.

Debido a que en el mercado existen dos variantes principales: el aceite de ricino convencional y el aceite de ricino negro jamaicano; es el segundo el que tiene mayor contenido en cenizas, lo que alimenta la creencia de que potencia sus efectos.

La transformación de este ingrediente
La transformación de este ingrediente muestra cómo la reinvención de remedios tradicionales puede cautivar a quienes buscan opciones sin químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y efectos adversos

El uso del aceite de ricino no está exento de riesgos, pues se han documentado casos de “fieltro”, enredos severos que compactan el cabello en una masa densa, así como reacciones alérgicas cutáneas que incluyen erupciones, hinchazón y picor.

En caso de ingerirlo, puede provocar molestias digestivas tales como calambres, vómitos, distensión abdominal y mareos.

Por lo tanto, se recomienda una prueba de parche en una zona pequeña de la piel antes de emplear el aceite de manera extensa en el cuero cabelludo o el cabello.

El aceite de ricino y
El aceite de ricino y su nueva fama en el cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía de aplicación y recomendaciones de uso

  1. Distribuir el aceite de ricino sobre el cabello seco o ligeramente húmedo.
  2. En tratamientos de acondicionamiento profundo, la humedad puede facilitar la absorción.
  3. Si se utiliza calor, se debe vigilar que la temperatura sea baja para evitar daños o quemaduras.
  4. La regularidad en la aplicación es clave para notar cambios, aunque la respuesta individual varía y los resultados pueden tardar en aparecer.

Temas Relacionados

Aceite de ricinoCuidado capilarBellezaSaludBienestarRemedio caseroIngrediente naturalmexico-noticias

Últimas Noticias

Cuál es el nuevo objeto de estudio en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer

Una revisión de investigaciones realizada por científicos de Europa, Estados Unidos y Hong Kong destacó a dos fármacos en evaluación y el uso de tecnología de imágenes para medir los avances de los pacientes. Fue publicada en la revista Cell

Cuál es el nuevo objeto

Dolor de cadera: causas más frecuentes, tratamientos y opciones para recuperar la movilidad a cualquier edad

Según expertos, esta condición requiere diagnóstico preciso, ejercicios adaptados y tratamientos personalizados que permitan la recuperación funcional en la mayoría de los casos. Qué tener en cuenta

Dolor de cadera: causas más

El sorprendente pico del colibrí ermitaño verde: es una daga para el combate entre machos

Investigadores de Colombia y Estados Unidos realizaron el hallazgo sobre la especie que solo habita en América Latina. Contaron a Infobae cómo la anatomía otorga una ventaja clave en los enfrentamientos por el territorio y la reproducción

El sorprendente pico del colibrí

La lectura silenciosa: el hábito que calma la mente y activa la dopamina en solo seis minutos

Neurocientíficos destacan cómo sumergirse en un libro durante unos minutos activa neurotransmisores, relaja el sistema nervioso y favorece el equilibrio emocional

La lectura silenciosa: el hábito

El arte y la creatividad: el hábito saludable que pocos reconocen y podría prolongar la vida

Diversos estudios observacionales indican que quienes integran actividades artísticas a su rutina muestran mayor satisfacción vital, menor riesgo de depresión y beneficios similares a los de hábitos saludables tradicionales como el ejercicio físico

El arte y la creatividad:
DEPORTES
Dolor en el fútbol francés

Dolor en el fútbol francés por la muerte de un icónico DT que hizo historia en el PSG: el sentido mensaje de Mbappé

Faustino Oro y Candela Francisco no desentonaron en el arranque del Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar

Era el “nuevo Messi”, saltó de Boca a Juventus y jugará la Copa Libertadores en un campeón de Sudamérica: “El Mago llegó”

Abierto de Australia: quiénes son los ocho tenistas argentinos que disputarán la clasificación

La IFFHS dio a conocer los rankings con los mejores de la temporada: las posiciones de Messi, Dibu Martínez y Scaloni

TELESHOW
Juana Repetto habló de su

Juana Repetto habló de su peor temor en el momento de dar a luz: “Tengo la más minimísima esperanza de poder zafar”

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras apostaron otra vez al amor: las postales de su viaje al sur

Murió Daniel Piazzolla, el hijo de Astor y fue despedido con amor: “Todo el mundo te quiso”

Wanda Nara subió y borró una foto celebrando seis meses de amor con Martín Migueles

El impactante regalo que recibió Sarah Burlando para Navidad

INFOBAE AMÉRICA

La oposición de Nicaragua le

La oposición de Nicaragua le solicitó a Nasry Asfura no reconocer a la dictadura de Ortega y Murillo

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

Rusia obstaculiza la negociación por la paz: afirmó que el plan de Ucrania “difiere radicalmente” de su propuesta

El oro y la plata registraron máximos históricos y se encaminan a cerrar un 2025 récord

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen