¿Cómo utilizar el aceite de ricino en el cabello seco y maltratado para conseguir suavidad y brillo?

El aceite de ricino destaca como alternativa natural para el cuidado y el crecimiento del cabello según tendencias actuales en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el aceite de ricino ha ganado popularidad como alternativa natural para el cuidado y el crecimiento del cabello.

Además de ser considerado un remedio casero, su reciente auge en redes sociales ha favorecido su demanda, aunque aún no existe evidencia científica sobre sus efectos.

Anteriormente, este ingrediente era conocido principalmente como laxante, pero poco a poco ha adquirido un nuevo protagonismo en el sector cosmético.

La popularidad del aceite de ricino para fortalecer el cabello aumenta entre quienes buscan productos naturales y rutinas inspiradas en prácticas antiguas. Freepik

Principalmente, se le atribuyen virtudes para fortalecer el cabello sin usar productos químicos. Por lo que su tendencia destaca en personas que eligen ingredientes naturales y rutinas inspiradas en prácticas antiguas.

Beneficios del aceite de ricino que lo han popularizado en redes sociales

Tiene un gran potencial para hidratar y aportar brillo al cabello seco o dañado. Sus propiedades emolientes pueden ayudar a disminuir la sequedad, reducir la propensión a la rotura y aumentar la flexibilidad del tallo capilar. El ácido ricinoleico es capaz de crear una capa protectora en la superficie, reteniendo la humedad y proporcionando un acondicionamiento profundo. Sus cualidades antiinflamatorias y antimicrobianas favorecen el equilibrio del cuero cabelludo y ayudan a la reducción de afecciones como la caspa.

El aceite de ricino ofrece propiedades emolientes que hidratan el cabello, previenen la rotura y mejoran la flexibilidad del tallo capilar. Freepik

¿Puede hacer crecer el cabello?

Además de los beneficios antes mencionados, se cree que también favorece el crecimiento capilar, esto debido a la capacidad de mejorar la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, lo que incrementaría el aporte de nutrientes y oxígeno a los folículos.

Debido a que en el mercado existen dos variantes principales: el aceite de ricino convencional y el aceite de ricino negro jamaicano; es el segundo el que tiene mayor contenido en cenizas, lo que alimenta la creencia de que potencia sus efectos.

La transformación de este ingrediente muestra cómo la reinvención de remedios tradicionales puede cautivar a quienes buscan opciones sin químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y efectos adversos

El uso del aceite de ricino no está exento de riesgos, pues se han documentado casos de “fieltro”, enredos severos que compactan el cabello en una masa densa, así como reacciones alérgicas cutáneas que incluyen erupciones, hinchazón y picor.

En caso de ingerirlo, puede provocar molestias digestivas tales como calambres, vómitos, distensión abdominal y mareos.

Por lo tanto, se recomienda una prueba de parche en una zona pequeña de la piel antes de emplear el aceite de manera extensa en el cuero cabelludo o el cabello.

El aceite de ricino y su nueva fama en el cuidado capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía de aplicación y recomendaciones de uso

Distribuir el aceite de ricino sobre el cabello seco o ligeramente húmedo. En tratamientos de acondicionamiento profundo, la humedad puede facilitar la absorción. Si se utiliza calor, se debe vigilar que la temperatura sea baja para evitar daños o quemaduras. La regularidad en la aplicación es clave para notar cambios, aunque la respuesta individual varía y los resultados pueden tardar en aparecer.