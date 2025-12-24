Qué alimentos conviene moderar en Navidad para cuidar el corazón

La moderación en el consumo de alimentos típicos de Navidad contribuye al cuidado de la salud cardiovascular durante las fiestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las celebraciones de Navidad, la abundancia de comidas típicas y la variedad de propuestas en la mesa suelen estar en el centro de la reunión familiar. En medio de la alegría y las tradiciones, las elecciones alimentarias adquieren un papel destacado, ya que la forma en que nos alimentamos tiene un impacto directo sobre la salud del corazón.

Los expertos en salud cardiovascular advierten que, en estos momentos festivos, es fundamental prestar especial atención a la moderación de ciertos productos que, aunque habituales en estas fechas, pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas si se consumen en exceso.

Adoptar hábitos conscientes y equilibrados durante las fiestas puede ser determinante para proteger la salud cardiovascular y favorecer el bienestar a largo plazo. Más allá del clima festivo y la tentación de probar distintos sabores típicos de las fiestas, los especialistas advierten que estos momentos son propicios para repensar la relación con la comida. Si bien el acto de compartir la mesa es central en las celebraciones, la salud cardiovascular puede verse afectada por excesos que suelen pasar desapercibidos entre brindis y encuentros.

Por eso, se vuelve relevante considerar no solo la cantidad, sino también la calidad de los alimentos que integran los menús festivos, priorizando alternativas que permitan disfrutar sin descuidar el bienestar del corazón. Moderar el consumo de ciertos productos ayuda a que la alegría de la Navidad no se traduzca en riesgos para la salud a futuro.

Qué alimentos conviene evitar durante las fiestas para cuidar el corazón

Durante el período navideño, la presencia de platos abundantes y tentadores puede llevar a un consumo elevado de productos que, según especialistas en salud cardiovascular, conviene limitar para proteger el corazón. La evidencia científica señala que ciertos alimentos y sus componentes resultan especialmente perjudiciales cuando se ingieren en exceso, incrementando el riesgo de enfermedades cardíacas y otras patologías asociadas.

Los especialistas alertan que los alimentos ultraprocesados elevan el riesgo de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los productos que requieren especial atención se encuentran los alimentos ultraprocesados, característicos por su alto contenido de grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Ejemplos de estos productos son las comidas envasadas, snacks salados, repostería industrial y bebidas azucaradas, todos ellos habituales en las mesas festivas y en reuniones sociales. Consumirlos en grandes cantidades no solo eleva el riesgo cardiovascular, sino que también se asocia con problemas como la obesidad, la diabetes y el cáncer de colon, de acuerdo con estudios recientes.

El consumo frecuente de carnes rojas, embutidos y lácteos enteros aumenta los niveles de colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro grupo relevante son las grasas saturadas, presentes en carnes rojas grasas, embutidos, lácteos enteros y productos de pastelería. Incluir estos alimentos de manera frecuente puede aumentar los niveles de colesterol en sangre, favoreciendo la acumulación de placas en las arterias y, en consecuencia, el desarrollo de enfermedades cardíacas, revelan ensayos científicos.

El exceso de sal incrementa la presión arterial y pone en riesgo la salud del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de sal es otro factor de riesgo: incrementa la presión arterial, considerada la principal causa de mortalidad cardiovascular a nivel mundial. En comidas típicas como fiambres, salsas, panes industriales y conservas, la sal suele estar presente en cantidades superiores a las recomendadas, lo que exige mayor atención a las porciones y la frecuencia de consumo.

Limitar el azúcar añadido en postres y golosinas ayuda a prevenir el sobrepeso y disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar añadido también merece un lugar en esta lista. Presente en gran cantidad de postres en Navidad, en golosinas, chocolates y bebidas azucaradas, son el principal enemigo de los cardiólogos, quienes recomiendan restringir la ingesta, ya que su consumo excesivo contribuye al aumento de peso y eleva el riesgo de enfermedades del corazón. Reservar los dulces para ocasiones especiales y reducir progresivamente el azúcar en bebidas calientes figura entre las estrategias más eficaces para cuidar la salud cardiovascular sin renunciar al disfrute de la temporada.

En síntesis, optar por moderar o evitar la presencia de ultraprocesados, grasas saturadas, sal y azúcares añadidos durante las fiestas ayuda a disminuir el impacto negativo que estos alimentos pueden tener sobre el corazón. La clave está en buscar el equilibrio y priorizar alternativas frescas e integrales, cuidando tanto la calidad como la cantidad de lo que se consume en estas fechas especiales.

Consejos para realizar una dieta saludable para el corazón durante las fiestas

Una de las principales recomendaciones consiste en priorizar el consumo de alimentos frescos e integrales frente a los ultraprocesados. Incluir en el menú festivo frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas y pescado azul permite aportar nutrientes esenciales y reducir la presencia de grasas saturadas, sal y azúcares añadidos. Los especialistas sugieren servir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras variadas, lo que ayuda a disminuir de manera significativa el riesgo de enfermedades cardíacas.

Priorizar alimentos frescos e integrales, como frutas, verduras, cereales y pescado azul, mejora la nutrición y reduce la presencia de grasas nocivas en la dieta navideña (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la hora de preparar los platos típicos de la temporada, la elección de técnicas de cocción y condimentos también resulta determinante. Optar por métodos como el horneado, el vapor o la plancha en lugar de las frituras ayuda a limitar la cantidad de grasas nocivas. En cuanto al sabor, se recomienda reemplazar la sal por hierbas, especias o jugo de limón, que realzan el gusto de los alimentos sin aumentar la presión arterial.

Controlar las porciones es otro aspecto clave para cuidar la salud cardiovascular. Servirse raciones más pequeñas, prestar atención a las señales de saciedad y evitar repetir los platos principales permite disfrutar de la comida sin caer en excesos. Reservar los postres y dulces para momentos puntuales, en vez de consumirlos a lo largo de toda la jornada, contribuye a limitar la ingesta de azúcares añadidos.

Además, reducir gradualmente el azúcar en bebidas calientes y gaseosas es una estrategia útil para adaptarse a sabores menos dulces, sin renunciar al placer de compartir.

Mantenerse hidratado con agua y moderar el consumo de bebidas azucaradas completa el conjunto de consejos recomendados por los expertos. Incorporar la actividad física, incluso en días festivos, favorece el equilibrio energético y ayuda a compensar posibles excesos.