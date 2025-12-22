Salud

Cuál es el rol de la microbiota intestinal en la salud infantil y qué beneficios aportan los probióticos

En una nueva edición de El Puente, el microbiólogo Gabriel Vinderola detalló la importancia de alimentos como el yogur para una mejor calidad de vida desde la infancia

Según Gabriel Vinderola, la microbiota intestinal contiene múltiples microorganismos esenciales para la salud y su equilibrio influye en el bienestar infantil

En una nueva edición de El Puente, el ciclo de entrevistas de Infobae conducido por Julieta Puente, el microbiólogo Gabriel Vinderola habló de la microbiota intestinal y su impacto en la nutrición infantil.

Uno de los conceptos centrales de la entrevista fue la microbiota intestinal, un ecosistema de bacterias y otros microorganismos que actúa como un regulador clave de la salud de los niños. Vinderola remarcó: “En el intestino pasa algo muy particular, que es el encuentro de dos mundos. En el intestino tengo la mayor parte de mi sistema inmunológico, el sistema que me defiende, que me protege. Pero tengo la mayor cantidad de los microorganismos de la microbiota. Hay dos mundos que están dialogando”.

La importancia de mantener el equilibrio de la microbiota radica en que influye directamente “en la prevención de enfermedades crónicas o condiciones que pueden afectar a los niños, como la obesidad, la diabetes infantil, las enfermedades inflamatorias”, según explicó el microbiólogo. Además, aclaró que ayuda a regular la actividad intestinal en condiciones “que uno no asocia al intestino, como el trastorno del espectro autista que tiene un componente intestinal”.

El sistema inmunológico y la microbiota conviven en el intestino, ahí ocurre el diálogo clave para prevenir enfermedades en los niños (Maximiliano Luna)

El experto forma parte de PROFENI, un grupo interdisciplinario que reúne a nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos y expertos en microbiología. Su aporte resulta clave para comprender el mundo invisible de los microorganismos que habitan el intestino y su relación con la salud infantil.

“Como microbiólogo formo parte de PROFENI, profesionales expertos en nutrición infantil, que es un grupo que originalmente tenía nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos pediatras. Pero faltaba la mirada de alguien que sepa de bacterias. ¿Por qué? En el intestino, donde pasa toda esta cuestión de la nutrición infantil, hay muchos microorganismos, está la microbiota. Entonces se necesitaba a alguien que pueda dialogar con ellos, dialogar con la comunidad y hacer entender este mundo microbiano invisible. Alguien decía ‘lo esencial es invisible a los ojos’. Bueno, estos microorganismos son esenciales para la salud”, dijo.

El aporte de los alimentos fermentados y el yogur

Durante la entrevista, emergió el tema del yogur como alimento central en la nutrición infantil. Según Vinderola, el yogur es “un alimento fermentado y generalmente el valor que se le dio fue el aporte de proteínas de alto valor biológico, de calcio, de vitaminas. Yo como microbiólogo lo veo como un alimento único porque otorga algo que ningún otro alimento en esta etapa aporta, que son bacterias vivas, seguras, benéficas. Cada cucharada de yogur es un mundo de microorganismos que ningún otro alimento en esta etapa tiene, y esos microorganismos interaccionan con lo que nosotros tenemos. Estimulan el sistema inmunológico y nos protegen”.

El yogur es un alimento fermentado que aporta bacterias vivas, seguras y benéficas, únicas en la etapa infantil (Maximiliano Luna)

Sobre la variedad de productos disponibles, indicó: “La mayoría de los yogures tienen estas bacterias que necesitamos. Hay algunos que incluyen otras bacterias que conocemos como probióticos. Argentina ha sido pionera, tiene más de 30 años en incorporar probióticos, que lo que le van a dar es un beneficio extra a estas bacterias que ya están en el yogur. Y ya te digo, tenemos desarrollos nacionales, algo que se hizo en el CERELA. El centro de referencia para Lactobacilos fue pionero, desarrolló un yogur que tenía una aplicación social. Más de 500.000 chicos lo han consumido con probióticos y después esto fue trasladado a una empresa que también lo puede comercializar. Es un claro ejemplo de la vinculación tecnológica entre los investigadores y una industria”.

El trabajo interdisciplinario y la vinculación entre el sistema científico y la industria alimentaria también fueron parte del diálogo. Vinderola detalló: “Esto es un proceso que se enmarca en lo que es la vinculación tecnológica. Vinculación tecnológica es cuando los científicos se acercan con una industria o una empresa, intercambian conocimiento y esto resulta en un impacto positivo para el consumidor. Yo siempre digo que al consumidor lo peor que le puede pasar es que la ciencia y la industria vayan por caminos separados”.

La interacción entre científicos y la industria logra productos innovadores, saludables y sin sellos, con efectos positivos en la nutrición (Maximiliano Luna)

En relación con los desarrollos conjuntos, el microbiólogo ejemplificó: “En este caso, el grupo PROFENI, nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos, yo como microbiólogo, nos acercamos a la marca Danonino, que yo creo que históricamente la gente la tenía asociada a un postrecito. En realidad es un yogur. Entonces lo que se hizo fue revisar cómo se hacía, qué contenía. Los nutricionistas, los pediatras, dijeron bueno, nos gustaría que tenga esto, aumentar esto, disminuir esto, y se logró un producto que no tiene sellos de advertencia”.

El especialista destacó otro caso relevante de transferencia tecnológica: “La gente lo conoce como el yogur del CONICET. Pasé por el instituto, por el CERELA en Tucumán, donde ese probiótico se aisló, se caracterizó, estuvo casi diez años en un yogur de apropiación social, pero después fue transferido, incorporado a un yogur que la gente también lo puede conseguir. Un yogur con probióticos. Entonces, es la riqueza de esta interacción entre los científicos y una industria para lograr algo sin sellos y que tenga impacto positivo en la salud”.

