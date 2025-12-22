Cuál es el inesperado efecto de la luz natural en el control del azúcar en sangre y la diabetes tipo 2

Un estudio de la Universidad de Maastricht revela que la luz natural mejora el control de la glucosa en diabéticos tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentarse cerca de una ventana y exponerse a la luz natural podría mejorar el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2, según un estudio reciente realizado en la Universidad de Maastricht (Países Bajos) y difundido por New Scientist.

La investigación indica que una acción tan cotidiana como aprovechar la luz del día a través de una ventana puede marcar una diferencia en la gestión de esta enfermedad crónica.

Luz natural y control de la glucosa

El hallazgo principal, reportado por New Scientist, señala que la exposición a la luz natural durante el día, incluso sin salir al exterior, ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre dentro de un rango saludable con mayor frecuencia que la exposición exclusiva a luz artificial.

Dado que la mayoría de las personas pasa gran parte del tiempo en interiores, este resultado adquiere especial relevancia para quienes buscan estrategias accesibles para mejorar su salud metabólica.

El hallazgo destaca la importancia de la luz natural frente a la luz artificial para la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, liderado por Joris Hoeks y su equipo en la Universidad de Maastricht, incluyó a 13 participantes diagnosticados con diabetes tipo 2, con una edad promedio de 70 años. Cada voluntario participó en dos periodos experimentales de cuatro días y medio cada uno, separados por un mes.

En una de las fases, los participantes permanecieron en una habitación iluminada únicamente por luz natural que entraba a través de grandes ventanales, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde.

Durante ese tiempo, continuaron con su medicación habitual, realizaron las mismas rutinas de ejercicio y consumieron tres comidas diarias diseñadas para mantener su peso estable. Por la noche, la iluminación se reducía a niveles tenues y los dispositivos electrónicos se utilizaban hasta las 23:00, antes de dormir en completa oscuridad hasta las 7:00.

En la segunda fase, los mismos participantes repitieron el protocolo, pero en habitaciones sin ventanas y bajo iluminación artificial. En ambas condiciones, los niveles de glucosa se monitorizaron de forma continua mediante dispositivos electrónicos, aunque por problemas técnicos solo se obtuvieron datos completos de diez personas.

Resultados y diferencias entre luz natural y artificial

La exposición a luz natural permite mantener los niveles de glucosa saludables el 50% del tiempo, según New Scientist (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, publicados por New Scientist, muestran que durante la semana de exposición a luz natural, los participantes mantuvieron sus niveles de glucosa dentro del rango saludable el 50% del tiempo.

En contraste, bajo luz artificial, este porcentaje descendió al 43%. El rango considerado saludable por los investigadores se situó entre 4,4 y 7,2 milimoles por litro, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.

Aunque la diferencia porcentual puede parecer modesta, Hoeks destaca que pasar más tiempo fuera de los valores recomendados incrementa el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes, como problemas cardíacos.

Desde el punto de vista científico, la explicación se encuentra en los ritmos circadianos, ciclos de 24 horas que regulan la actividad metabólica y, por tanto, el control de la glucosa.

El resultado amplía el horizonte de estrategias no farmacológicas en un contexto donde la mayoría pasa gran parte del día en ambientes cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células sensibles a la luz en el ojo desempeñan un papel central en este proceso y responden especialmente a las longitudes de onda más cortas presentes en la luz natural.

Estudios previos ya habían demostrado que la exposición a luz artificial nocturna puede alterar estos ritmos y elevar los niveles de glucosa, mientras que la luz solar favorece la respuesta a la insulina, la hormona encargada de regular el azúcar en sangre.

No obstante, el propio Hoeks, en declaraciones recogidas por New Scientist, advierte que se requieren investigaciones adicionales para confirmar estos resultados y comprender mejor los mecanismos implicados. El tamaño reducido de la muestra y la falta de datos sobre personas con diabetes tipo 1 o prediabetes limitan el alcance de las conclusiones.

Glen Jeffery, investigador del University College London, coincide en la necesidad de estudios más amplios y subraya que la importancia de la luz natural en la salud metabólica apenas comienza a reconocerse.

A pesar de estas limitaciones, los autores del estudio consideran que aumentar la exposición a la luz natural, incluso a través de una ventana, representa una medida sencilla y sin coste que podría beneficiar a muchas personas con diabetes tipo 2. Esta estrategia, accesible y fácil de implementar, se perfila como una opción práctica para quienes buscan mejorar su bienestar diario.