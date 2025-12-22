7 remedios caseros para aliviar el dolor de garganta respaldados por la ciencia

La ciencia respalda 7 remedios caseros para el dolor de garganta, con evidencia sobre su eficacia y precauciones de uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de garganta es una molestia frecuente que suele presentarse como uno de los primeros síntomas de infecciones virales, especialmente durante las temporadas de resfríos y gripes. Aunque muchas personas buscan remedios caseros para obtener alivio inmediato, no todos cuentan con respaldo científico.

De acuerdo con expertos consultados por The Washington Post, existen 7 alternativas domésticas que pueden ayudar a calmar el dolor de garganta, siempre que se apliquen con precaución y se consideren las advertencias específicas.

Causas principales del dolor de garganta

La mayoría de los dolores de garganta tienen origen viral, según Elisabeth Fowlie Mock, médica de familia y directora en la American Academy of Family Physicians. Entre los agentes más comunes se encuentran los rinovirus, responsables del resfriado común, la influenza, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial.

Benjamin C. Tweel, profesor asistente de otorrinolaringología en la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, señaló que el dolor suele ser el primer síntoma porque los virus se adhieren inicialmente a la garganta.

“El virus penetra en las células que recubren la garganta y probablemente provoca una respuesta inflamatoria del sistema inmunitario”, detalló Tweel en declaraciones recogidas por The Washington Post. Esta reacción genera inflamación y dolor en la zona.

El dolor de garganta suele ser causado por infecciones virales como el resfriado común, la influenza y el coronavirus (Freepik)

1- Miel

La miel se destaca por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para formar una barrera protectora en la garganta, lo que ayuda a reducir la irritación. Cameron Wick, otorrinolaringólogo y neurootorrinolaringólogo en Hospitales Universitarios, indicó que la miel “actúa como una barrera, evitando que la garganta quede expuesta a los elementos y al paso de líquidos y aire”.

Estudios demostraron que la miel puede aliviar síntomas de infecciones respiratorias superiores, como el dolor de garganta y la tos. Además, una investigación de 2023 encontró que hacer gárgaras con miel diluida ayudó a disminuir el dolor tras una amigdalectomía.

La miel es apta para niños mayores de un año, pero nunca debe administrarse a menores de 12 meses debido al riesgo de botulismo infantil, una condición poco frecuente pero grave.

La miel destaca como remedio natural por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para aliviar la irritación de la garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

2- Té sin cafeína y tés de hierbas

Beber té puede resultar reconfortante para la garganta, pero los expertos recomiendan optar por variedades sin cafeína. Wick advirtió que los tés negros y otros con alto contenido de cafeína pueden favorecer la deshidratación, lo que empeora el dolor. Las infusiones de manzanilla, jengibre o cúrcuma son opciones recomendadas.

Añadir miel y limón al té potencia su efecto calmante. El limón aporta vitamina C y estimula la producción de saliva, lo que ayuda a mantener la garganta hidratada y facilita la eliminación de mucosidad.

3- Bebidas calientes

Para quienes no consumen té, otras bebidas calientes como agua tibia, caldos o sopas también pueden aliviar la irritación. Wick explicó que el agua caliente produce un efecto calmante, mientras que Tweel subrayó la importancia de la hidratación: “Cuanto más seco estés, peor será el dolor de garganta”. Las sopas, siempre que no contengan ingredientes irritantes, también resultan reconfortantes.

4- Alimentos fríos

Algunas personas encuentran alivio en alimentos fríos como cubitos de hielo o helados, especialmente cuando el dolor es intenso. Wick señaló que, tras una amigdalectomía, los niños suelen consumir helados y polos porque el frío calma las terminaciones nerviosas responsables del dolor.

Aunque la evidencia científica sobre el uso de alimentos fríos para infecciones virales es limitada, existen estudios que sugieren su utilidad para molestias tras procedimientos médicos.

Alimentos fríos como helados o cubitos de hielo pueden calmar el dolor de garganta intenso, especialmente tras procedimientos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

5- Uso de humidificador o vapor

El aire seco puede agravar la irritación de la garganta. Tweel comentó que el uso de humidificadores o vaporizadores de niebla fría puede reducir la sensación de sequedad.

Sin embargo, advirtió sobre la importancia de mantener estos dispositivos limpios, ya que el moho y las bacterias pueden proliferar en su interior y causar problemas de salud. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó limpiar los humidificadores según las instrucciones del fabricante, vaciar el depósito de agua a diario y utilizar agua destilada o hervida y enfriada.

Si el mantenimiento del humidificador resulta complicado, el profesor Benjamin Tweel sugirió alternativas como duchas de vapor o inhalar el vapor de agua caliente.

6- Pastillas para la garganta

En adultos, las pastillas o caramelos para la garganta estimulan la producción de saliva, lo que ayuda a combatir la sequedad y reduce la molestia. Tweel afirmó que “gran parte del dolor de garganta se debe a la sequedad o deshidratación, así que cualquier medida para combatirla será útil”.

Existen diferentes variedades, incluidas las que contienen mentol o eucalipto, que proporcionan una sensación refrescante. No se deben administrar pastillas a niños menores de 4 años por riesgo de asfixia.

7- Irrigación nasal

La irrigación nasal con dispositivos adecuados puede contribuir al alivio del dolor de garganta, siempre que se utilice agua destilada, estéril o hervida y enfriada. El uso de agua del grifo no es seguro, ya que puede contener gérmenes peligrosos si llegan a los senos paranasales.

La técnica de irrigación nasal puede ofrecer resultados beneficiosos para aliviar el dolor de garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un médico

Según Mock, el dolor de garganta suele durar unos días y luego mejora, seguido de síntomas como congestión nasal y tos. Sin embargo, recomendó acudir al médico si el dolor se acompaña de fiebre, dificultad para respirar o tragar, dolor intenso, presencia de placas blancas en la garganta o asimetría en las amígdalas, ya que estos signos pueden indicar una infección bacteriana que requiere tratamiento específico.

El dolor persistente también merece atención médica, especialmente si no muestra mejoría tras una semana.

Consultar a un médico es fundamental si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, dificultad para tragar o persiste más de una semana (Freepik)

Advertencias y recomendaciones adicionales

Los remedios caseros pueden aliviar los síntomas, pero no sustituyen la consulta médica en casos graves o prolongados. Es fundamental respetar las restricciones de edad para ciertos productos, como la miel y las pastillas para la garganta, y mantener una hidratación adecuada. Además, el uso correcto y la limpieza de los humidificadores son esenciales para evitar complicaciones.

Como destacaron los expertos consultados por The Washington Post, si el dolor de garganta no muestra signos de mejoría tras varios días, es momento de buscar atención profesional para descartar complicaciones.