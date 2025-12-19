Cuál es el alimento poco habitual que podría ayudar a aliviar las migrañas, según la ciencia

Investigaciones científicas destacan el potencial del jengibre para aliviar el dolor y las náuseas asociadas a la migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas sufren de migraña en todo el mundo, un trastorno neurológico que provoca episodios recurrentes de dolor de cabeza, a menudo acompañados de náuseas y sensibilidad a la luz o al sonido.

Encontrar tratamiento efectivo puede resultar complicado, ya que muchas terapias convencionales no siempre logran aliviar los síntomas en todos los casos. Esta búsqueda constante de opciones ha motivado el interés por remedios naturales como el jengibre.

El uso tradicional del jengibre contra la migraña

El jengibre se utiliza desde hace siglos como remedio natural para tratar diversos tipos de dolor, incluidos los de cabeza y especialmente la migraña. Su uso se ha extendido en diferentes regiones del mundo, donde la raíz se emplea fresca, en polvo, como infusión o extracto para aliviar síntomas como el dolor intenso y las náuseas típicas de la migraña.

El jengibre reduce síntomas de migraña según estudios recientes, pero no reemplaza tratamientos médicos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés científico por el uso del jengibre como alternativa natural para el tratamiento de la migraña ha impulsado la realización de ensayos clínicos y análisis de la evidencia con criterios más rigurosos.

Entre las publicaciones más destacadas se encuentra una revisión en PubMed, que recopila y analiza los resultados de los estudios controlados y metaanálisis más relevantes sobre la relación entre esta raíz y la migraña.

Esta investigación ha investigado el posible efecto del jengibre en el alivio del dolor y las náuseas asociadas a la migraña. Los cientificos relacionaron a este alimento con un mayor porcentaje de pacientes libres de dolor dos horas después de su administración.

Respecto a los efectos secundarios, la evidencia disponible indica que el jengibre no se asocia con un incremento de eventos adversos, lo que refuerza su percepción como alternativa segura, tanto en consumo crudo como en extractos comerciales.

El jengibre no supera al placebo en la prevención de migrañas, aunque sí ofrece alivio en episodios agudos (Freepik)

Por otro lado, también existe evidencia de que el jengibre no supera al placebo en la prevención de la aparición de migrañas, aunque sí ofrece alivio en casos agudos.

Consideraciones sobre la eficacia y limitaciones

Un aspecto relevante que enfatiza la revisión es la variabilidad en la composición de los preparados de jengibre estudiados, lo que puede afectar los resultados y la generalización de los hallazgos científicos. Por esta razón, los autores coinciden en la necesidad de realizar investigaciones adicionales y de mayor escala para determinar de forma sistemática la eficacia y seguridad del jengibre frente a los tratamientos médicos habituales de la migraña.

Hasta el momento, el jengibre podría considerarse una opción complementaria o como remedio puntual en personas que no pueden acceder a medicinas convencionales, pero no existe un respaldo suficiente para utilizarlo como tratamiento de primera línea.

Además de la migraña, el jengibre cuenta con beneficios comprobados para la inflamación y el dolor en trastornos articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera del contexto de la migraña, el jengibre se reconoce por varias propiedades avaladas por la literatura científica. Entre sus beneficios comprobados se encuentra su capacidad para contribuir a la reducción de la inflamación y el dolor en trastornos articulares.

Algunos estudios sugieren que el consumo regular de jengibre puede mejorar la digestión, ayudar en el control glucémico y favorecer el fortalecimiento del sistema inmunológico, aunque estos efectos pueden variar según la cantidad y la forma de consumo.

El jengibre puede incorporarse fácilmente a la dieta diaria como complemento natural, ya sea fresco, en polvo, en infusión o mezclado en batidos. Añadir trozos de raíz fresca a jugos o licuados de frutas aporta sabor y potenciales beneficios digestivos y antiinflamatorios.

Preparar infusiones de jengibre rallado con agua caliente y limón es una opción natural para el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se puede rallar y combinar con agua caliente y limón para preparar una infusión. Aunque no sustituye tratamientos médicos para la migraña, su inclusión moderada en la alimentación puede brindar alivio leve de síntomas y ventajas para el bienestar general. Siempre se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de su consumo regular.