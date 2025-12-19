7 síntomas claves pueden alertar sobre el cáncer testicular, según expertos

El cáncer testicular es el tipo de cáncer más frecuente en hombres jóvenes de entre 15 y 35 años, según Cleveland Clinic (National Center Institute)

El cáncer testicular puede aparecer cuando menos se espera y comúnmente afecta a hombres jóvenes en plena etapa productiva y vital, entre los 15 y 35 años. Aunque su incidencia es baja en el conjunto de la población, representa el diagnóstico de cáncer más habitual en este grupo etario.

Detectarlo a tiempo marca la diferencia: especialistas de Cleveland Clinic insisten en que la detección precoz permite que la mayoría de los pacientes tenga un pronóstico altamente favorable. Prestar atención a los primeros síntomas y consultar ante cualquier cambio puede ser decisivo.

La rapidez con la que suele progresar el cáncer testicular refuerza la importancia de su detección precoz. De acuerdo con Cleveland Clinic, aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, es el diagnóstico oncológico más común en varones jóvenes, un grupo que normalmente presenta bajo riesgo de cáncer.

La oncóloga Shilpa Gupta, de Cleveland Clinic, advierte que los síntomas a menudo pueden confundirse con otras afecciones menos graves, pero insiste en la necesidad de no ignorar las señales inusuales: “Es importante no pasar por alto ninguno de estos síntomas”.

Detectar a tiempo los siete síntomas clave del cáncer testicular mejora significativamente el pronóstico y las posibilidades de curación

Siete síntomas claves que requieren atención médica

Entre los signos de advertencia identificados por Cleveland Clinic, existen siete síntomas claves que requieren atención médica inmediata:

Bulto inexplicable o protuberancia en los testículos: Suelen ser indoloros, aunque algunas personas pueden sentir molestias. La autoexploración mensual facilita la detección temprana de estas alteraciones. Cambio repentino en la sensación de los testículos: Una mayor sensación de peso o presión puede indicar un problema subyacente. La doctora Gupta destaca la importancia de no restar importancia a estos cambios. Aumento repentino del tamaño testicular: Puede deberse a una acumulación de líquido en el escroto, señal temprana de cáncer testicular u otra patología que requiere evaluación médica. Si se presenta enrojecimiento o calor, suele tratarse de una infección, pero siempre debe consultarse a un especialista. Cambios en el tamaño o la firmeza: Algunas variantes tumorales provocan alteraciones hormonales que afectan el tamaño o la consistencia de los testículos, incluyendo la atrofia testicular (reducción de tamaño). Hinchazón de piernas: El cáncer testicular puede ocasionar trombosis venosa profunda, con formación de coágulos en las venas profundas, lo que causa inflamación, dolor y sensibilidad. Cleveland Clinic advierte que estos coágulos pueden derivar en complicaciones graves, como infartos o accidentes cerebrovasculares, y recomienda buscar atención médica inmediata. Dolor lumbar o dificultad respiratoria: Si el cáncer progresa, puede extenderse a los ganglios linfáticos del abdomen y la espalda baja, provocando dolor en esa zona. Si afecta los pulmones, puede generar dificultad para respirar o dolor torácico. La presencia de coágulos en los pulmones (embolia pulmonar) suele manifestarse como falta de aire. Según la doctora Gupta, estos síntomas corresponden a etapas avanzadas de la enfermedad y no deben ignorarse. Crecimiento o sensibilidad en las mamas: Algunos tumores testiculares producen niveles elevados de la hormona gonadotropina coriónica humana (HCG), lo que puede provocar crecimiento o sensibilidad en el tejido mamario. Ante cualquier cambio de este tipo, Cleveland Clinic recomienda consultar al médico.

Cómo realizar un autoexamen testicular mensual

Para facilitar la detección precoz, Cleveland Clinic aconseja realizar un autoexamen testicular mensual. El procedimiento sugerido consiste en examinar los testículos tras una ducha caliente, cuando el escroto está relajado.

El cáncer testicular puede causar hinchazón de piernas por trombosis venosa profunda, lo que requiere atención médica inmediata (Imagen Ilustrativa Infobae)

Primero, se aparta el pene y se observa el escroto en busca de hinchazón, cambios de color o alteraciones de tamaño y forma. Luego, cada testículo debe sujetarse entre los dedos índice y medio por debajo y los pulgares por encima, rodándolo suavemente para detectar bultos o irregularidades.

Es normal percibir una estructura similar a un cordón en la parte superior y posterior del testículo, denominada epidídimo, responsable de almacenar y transportar esperma. Familiarizarse con la anatomía personal permite diferenciar lo habitual de lo anómalo. Realizar el autoexamen después de una consulta médica puede ayudar a identificar con mayor certeza qué es normal en cada caso.

Actuar rápido es clave para el pronóstico

Cleveland Clinic enfatiza la urgencia de acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso. La doctora Gupta subraya: “Es importante buscar atención médica rápidamente si se presentan síntomas, porque los cánceres testiculares suelen crecer con rapidez”.

La rapidez en la consulta médica ante síntomas sospechosos de cáncer testicular es fundamental para un tratamiento exitoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, destaca la necesidad de actuar con prontitud ante la aparición de coágulos, ya que pueden causar complicaciones graves. El pronóstico del cáncer testicular es muy alentador cuando se detecta en fases iniciales. La mayoría de los pacientes logra la curación, y las probabilidades de éxito aumentan cuanto antes se inicie el tratamiento.