Salud

No son los arándanos: el superalimento que más antioxidantes aporta

Un reciente hallazgo científico revela que este fruto seco aporta más compuestos protectores que los populares frutos rojos

Las nueces pecanas lideran el
Las nueces pecanas lideran el ranking de superalimentos con mayor aporte de antioxidantes, superando a los arándanos según la USDA (Credito Wikipedia)

Investigaciones recientes señalan que las nueces pecanas encabezan la lista de alimentos naturales con mayor aporte de antioxidantes, superando incluso a otros frutos reconocidos popularmente como los arándanos. Según datos citados por The New York Times y recopilados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las pecanas contienen más de 17.000 unidades de capacidad de absorción de radicales de oxígeno (ORAC) por cada 100 gramos, lo que las posiciona por delante de otros productos vegetales.

El auge de los superalimentos ha impulsado varias líneas de investigación sobre los beneficios nutricionales de diferentes frutos secos y semillas. Estudios avalados por la USDA destacan que una ración habitual de nueces pecanas aporta compuestos fenólicos y vitamina E, dos elementos determinantes en la neutralización de los radicales libres, moléculas responsables del deterioro celular que pueden asociarse a enfermedades crónicas.

Cuáles son los beneficios de las nueces pecanas para la salud

Diversos informes científicos, citados por la Escuela de Salud Pública de Harvard, destacan que el consumo regular de nueces pecanas se asocia con mejoras en la salud cardiovascular. Estos frutos contienen una combinación de ácidos grasos insaturados, magnesio y fibra, compuestos que ayudan al mantenimiento de los lípidos sanguíneos en niveles adecuados. Según publicó Reuters, “incluir nueces pecanas en la dieta puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedad coronaria”.

El consumo regular de nueces
El consumo regular de nueces pecanas se asocia con mejoras en la salud cardiovascular y reducción del riesgo de enfermedad coronaria (Crédito Wikipedia)

Además, las pecanas aportan cantidades apreciables de zinc, cobre y manganeso, minerales que intervienen en diversas funciones inmunitarias y metabólicas. Los estudios también apuntan a un potencial efecto protector frente al declive cognitivo, por la presencia de antioxidantes y nutrientes esenciales.

Expertos consultados por BBC News señalan: “Las nueces pecanas favorecen el control del colesterol LDL y aportan micronutrientes que promueven la función cerebral y la respuesta antiinflamatoria”.

El valor nutricional de las nueces pecanas

El perfil nutricional de las nueces pecanas resulta relevante para quienes buscan fuentes naturales de nutrientes. Según The New York Times, una porción de 30 gramos de pecanas contiene aproximadamente 196 calorías, 3 gramos de proteínas, 20 gramos de grasa (de las cuales 18 gramos son insaturadas) y 2,7 gramos de fibra. Este contenido favorece la sensación de saciedad y contribuye a una dieta equilibrada.

Las pecanas aportan compuestos fenólicos,
Las pecanas aportan compuestos fenólicos, vitamina E y minerales clave como zinc, cobre y manganeso para la función inmunitaria (Crédito Wikipedia)

El aporte de vitamina E, tiamina y magnesio refuerza el valor diferencial de las pecanas frente a otros frutos secos. La USDA detalla que, además de los antioxidantes, este fruto seco contiene fitosteroles que ayudan a limitar la absorción de colesterol en el organismo.

Se recomienda consumir pecanas crudas y sin sal para optimizar sus propiedades nutricionales, ya que los procesos de tostado o endulzado pueden disminuir la concentración de compuestos antioxidantes.

Cuántas nueces pecanas puedo comer al día

El consenso nutricional recogido por la USDA sugiere que las cantidades adecuadas rondan entre 30 y 40 gramos diarios de nueces pecanas, lo que equivale a un puñado o unas 15 mitades. Esta porción asegura los beneficios sin exceder la ingesta calórica o de grasas.

Una porción de 30 gramos
Una porción de 30 gramos de nueces pecanas contiene 196 calorías, 3 gramos de proteínas y 20 gramos de grasas saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Americana del Corazón (AHA) aclara que los frutos secos deben integrarse en el marco de una dieta balanceada, vigilando la presencia de otros alimentos ricos en grasas insaturadas y el aporte total de energía diario. Personas con alergias a frutos secos o condiciones particulares deberán consultar a su médico antes de incorporar estos elementos.

“El consumo de una pequeña porción diaria de pecanas puede mejorar los parámetros inflamatorios y proteger la salud vascular”, afirmó un portavoz de la AHA para Reuters.

Por qué los antioxidantes son buenos para la salud

Los antioxidantes presentes en las
Los antioxidantes presentes en las nueces pecanas ayudan a prevenir el daño oxidativo celular y retrasan el envejecimiento

El alto contenido de antioxidantes de las nueces pecanas representa una ventaja significativa. Los antioxidantes permiten neutralizar el efecto de los radicales libres, sustancias asociadas al desarrollo de algunos trastornos crónicos según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Como detalla BBC News, “los alimentos ricos en antioxidantes ayudan a prevenir el daño oxidativo celular, retrasando así procesos de envejecimiento y facilitando el correcto funcionamiento del sistema inmunitario”.

Entre los antioxidantes presentes en las pecanas destacan los polifenoles, las catequinas y la vitamina E. Estos compuestos participan en la prevención del estrés oxidativo, un mecanismo implicado en enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer y pérdida de memoria.

La inclusión de nueces pecanas
La inclusión de nueces pecanas en la dieta incrementa el consumo de polifenoles, catequinas y vitamina E, con efectos protectores comprobados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de la USDA ratifica que la inclusión regular de nueces pecanas en la alimentación representa una estrategia natural para incrementar el consumo de antioxidantes y minerales esenciales, con comprobados efectos protectores a corto y mediano plazo.

