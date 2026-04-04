Cultura

La “parodia nudista” de una ópera genera tensión entre un obispo católico y el colectivo artístico de Bélgica

El estreno en plena Semana Santa de una obra con actrices desnudas como monjas acrobáticas, ha generado críticas del prelado de Amberes y un encendido debate sobre arte, religión y libertad de expresión

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Dos figuras femeninas en silueta se abrazan íntimamente en un escenario rojo intenso. Al fondo, dos monjas difusas y un brazo robótico metálico se distinguen
La ópera 'Sancta' generó polémica en Bélgica al mostrar monjas desnudas y lesbianas sobre patines durante la Semana Santa

Una ópera que presenta actrices desnudas caracterizadas como monjas lesbianas haciendo acrobacias sobre patines ha generado polémica durante la Semana Santa en Bélgica, donde el obispo de Amberes, Johan Bonny, ha calificado de “grotesca” la producción y la ha acusado de “pisotear el cristianismo”. Por su parte, el director artístico de la Ópera Ballet de Flandes, Jan Vandenhouwe, pidió evitar una “caza de brujas” contra el arte feminista crítico, atribuyó la presión a grupos ultraconservadores e invitó al obispo a asistir a la representación, ofrecimiento que Bonny ha declinado.

La polémica estalló el miércoles, cuando el obispo publicó un artículo de opinión en el diario flamenco De Standaard en el que acusaba de “pisotear el cristianismo” a la ópera Sancta, de la creadora austríaca Florentina Holzinger, que se representa desde este sábado hasta el 9 de abril en Amberes (la segunda ciudad de Bélgica, ubicada a 40 km al norte de Bruselas).

“No es apropiado burlarse de forma grotesca del Evangelio, de la Eucaristía o del calvario de Jesucristo. Tampoco es apropiado hacer una parodia nudista de la vida religiosa de las hermanas”, escribió Bonny, quien agregó que la producción busca polemizar de forma oportunista en plena Semana Santa, cuando los fieles “conmemoran los acontecimientos más sagrados sobre los que se funda su fe”. En declaraciones a la televisión pública flamenca VRT al día siguiente, el obispo explicó que decidió pronunciarse después de recibir quejas de jóvenes y tras ver las imágenes promocionales del espectáculo.

Una mujer vestida de monja, arrodillada en un escenario rojo brillante, mira hacia un gran brazo robótico industrial oscuro que se extiende desde la izquierda
'Sancta' utiliza música litúrgica, pop y metal para abordar la liberación sexual y el poder femenino dentro de una comunidad religiosa

“No tengo nada en contra de mujeres desnudas flotando por el aire. Lo que me importa es la identificación con la vida religiosa. Las actrices llevan todas velo de monja, lo que deja claro que se trata de una comunidad religiosa que ofrece el espectáculo”, dijo. El diputado ultraderechista Filip Dewinter, del partido Vlaams Belang, también criticó la obra, que calificó como “un circo anticristiano” y “una provocación realizada a costa del contribuyente flamenco”.

Una ópera “lesbiana”

La Ópera Ballet Vlaanderen, la mayor institución operística de Flandes, describe en su web a la autora Florentina Holzinger (Viena, 1986) como “una de las creadoras teatrales más fascinantes del momento”, cuyo “sello distintivo” son los “espectáculos disruptivos con un fuerte componente escénico que arrojan una mirada feminista sobre las obras canónicas y las normas sociales”. Sancta, estrenada en Alemania en 2024, es “una declaración teatral sobre la liberación espiritual y sexual, sobre el poder femenino y la conexión entre mujeres. Ante todo, la representación es una celebración extática en la que las convenciones pueden saltar por los aires, y en la que las monjas pueden cantar alegremente sobre patines”, resume la institución.

Según el material promocional de la obra, que advierte sobre desnudez y sexo explícito en el contenido, la directora coloca en escena a monjas tatuadas patinando desnudas en una estructura para deportes extremos ‘half pipe’, hombres sin ropa colgados con arneses imitando una crucifixión y mujeres besándose con los pechos descubiertos.

Holzinger, que en noviembre representará a Austria en la Bienal de Venecia, parte del libreto Sancta Susanna, de Paul Hindemith, de 1922, una pieza escandalosa ya hace un siglo sobre una monja lesbiana “incapaz de reprimir su sexualidad mientras reza y castigada por ello”. La austríaca revisita la creación “con música litúrgica, pop y metal” para llegar a una misa “en la que ella y sus intérpretes se reapropian y redefinen el dolor, la vergüenza y la culpa que las mujeres han sufrido en la tradición católica”.

Múltiples figuras semidesnudas en un escenario cubierto de niebla, con dos en primer plano sosteniendo guitarras eléctricas y otras suspendidas
Sancta utiliza música litúrgica, pop y metal para abordar la liberación sexual y el poder femenino dentro de una comunidad religiosa

Vandenhouwe defendió en la VRT que la obra debe situarse en el “contexto de la historia del arte occidental, donde el lenguaje iconográfico cristiano lo domina todo”. Y agregó: “Los museos ponen constantemente en primer plano esas imágenes de mártires en éxtasis, a veces en total desnudez. Esta ópera se inscribe en esa tradición”.

Un obispo contra la ópera

Además de atacar la mezcla de desnudos y simbología católica, el religioso también ha criticado que, a su juicio, el cristianismo esté menos protegido en Bélgica que otras confesiones. “A la comunidad judía aquí en Amberes se le envía policía y ejército para combatir el más mínimo indicio de posible antisemitismo. Para la comunidad musulmana se ejerce una vigilancia extrema para garantizar que el Ramadán transcurra con normalidad. Y con razón; también lo apoyamos. Pero la burla psicológica también es una forma de violencia”, razonó.

El obispo de Amberes, a quien la prensa belga describe como “rebelde” o “progresista”, suele pronunciarse sobre cuestiones delicadas, a menudo alejándose de posiciones más tradicionales de la Iglesia. Se ha mostrado tolerante con la eutanasia, pretende ordenar como sacerdotes a hombres casados a partir de 2028 y el pasado septiembre ayunó 30 horas contra la violencia en Gaza, donde, a su juicio, la población es “deliberada y masivamente masacrada y desplazada” por Israel.

Fuente: EFE

[Fotos: Nicole-Marianna-Wytyczak/Sancta]

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