Pese a una leve baja en marzo, la venta de autos eléctricos se multiplicó por diez en el último año

Los autos totalmente eléctricos ya representan más del 1% del mercado de autos 0 km en Argentina. Un año atrás se vendían 166 y en 2026 van 1.617. REUTERS/Alessia Maccioni

Tal como era de esperarse porque la fecha límite para nacionalizar los autos del cupo 2025 habilitado por el Gobierno era el 31 de enero pasado, el mercado automotor argentino recibió un volumen significativo de autos electrificados en el inicio de 2026 y el resultado fue un alza en las ventas de esta tecnología a los usuarios.

Sin embargo, dentro de los vehículos que utilizan parcial o totalmente una batería de litio para su propulsión, el mayor crecimiento se dio en los híbridos e híbridos enchufables y en menor proporción de los eléctricos puros.

Aun así, según el reporte de patentamientos oficiales de marzo, en el primer trimestre del año las ventas de estos autos que no utilizan combustible derivado del petróleo se multiplicaron por diez respecto al mismo período de 2025. Los números son elocuentes: entre enero y marzo de 2025 se habían vendido solamente 166 unidades y este año la cifra fue de 1.617 automóviles.

Tabla oficial de la DNRPA que detalla el ranking de ventas de las 20 principales marcas de automóviles y comerciales livianos 100% eléctricos en Argentina durante marzo y el acumulado del primer trimestre de 2026. (ACARA)

Una marca domina el mercado

La marca que lideró las ventas en marzo, y que está primera en ventas de autos eléctricos en el acumulado del año es BYD, que multiplica por 12 la cantidad de autos respecto a sus competidores, con 1.215 autos entre enero y marzo. Segunda está Chevrolet con 105 unidades y tercera JMEV con 71.

Casi con la mitad del volumen de esta última marca china aparece cuarta BAIC con 33 automóviles (solo tiene un modelo sedán totalmente eléctrico), y quinta queda Renault con 47 unidades. Después aparecen Geely y Volvo con 29 y 24 autos respectivamente, aunque en el último caso con autos que no entran en el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos del Gobierno por tener su auto más accesible, el Volvo EX30, fuera de precio para aplicar al beneficio.

En el detalle por modelos, el que más vendió este mes fue BYD Dolphin Mini, lo que le permite ser también el líder en la tabla del acumulado del año. En el detalle de marzo hay 324 autos y en el trimestre suman 838 unidades. El segundo auto eléctrico más vendido es el B-SUV de la misma marca china, el BYD Yuan Pro, que acumula 377 patentamientos en lo que va de 2025, mientras que en tercer lugar está el Chevrolet Spark EUV con 105 unidades entre enero y marzo.

A pesar de haberlo promocionado muy poco y tener un volumen de unidades disponibles todavía limitado, el JMEV EV3 ya se ubica en cuarto puesto en el acumulado del año con 71 automóviles y un crecimiento del 55%, ubicándose por delante del Renault Kangoo E-Tech, quinto en 2026, que sumó 47 unidades patentadas 2026. Luego se ubican el Baic EU5 con 33 autos, Geely EX5 con 29 y Volvo EX30 con 24.

Dos modelos de la marca BYD dominan el mercado de autos 100% eléctricos en Argentina. (ACARA)

Una proporción todavía baja

De todos modos, y aunque la proporción de autos 100% eléctricos sigue siendo muy baja en el mercado automotor argentino, el crecimiento se puede apreciar en términos relativos por su porcentaje de participación en el total de unidades patentadas.

Seis meses atrás, cuando empezaron a llegar los primeros autos eléctricos del cupo habilitado por el Gobierno a Argentina, la tasa de participación de este tipo de vehículos era apenas del 0,4%. En diciembre, a mitad de este período de tiempo entre octubre y marzo, ya había subido a un 0,6%; y en enero, antes que llegue el gran embarque de unidades que no pagan arancel de importación del 35%, las ventas de autos eléctricos fueron un 0,8% del total del mercado. En febrero, por efecto del cierre del plazo del cupo 2025, las ventas casi se duplicaron alcanzando un 1,4%.

En marzo, el último dato de reciente publicación, la cuota de eléctricos puros bajó al 1,14% mientras el mercado general creció, por lo cual, en el acumulado del año 2026, con 148.692 autos particulares y utilitarios livianos registrados por la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), los 1.617 autos de esta tecnología promedian el 1,08%.