Los gestos de los jugadores del Racing de Estrasburgo con Joaquín Panichelli tras su grave lesión

La grave lesión de Joaquín Panichelli no solo generó un profundo dolor en la selección argentina, ya que el Racing de Estrasburgo también se quedó sin su máximo goleador en lo que resta de temporada de la Ligue 1. Luego de romperse los ligamentos cruzados y quedarse sin chances de disputar la Copa del Mundo 2026, el equipo francés le brindó su apoyo con varios gestos en su honor.

En el marco de la fecha 28 de la liga francesa, el elenco dirigido por Gary O’Neil salió a realizar el entrenamiento previo al duelo contra el Niza con una camiseta que llevaba el mensaje “Fuerza Pani!” en el pecho, mientras que en la espalda tenía el dorsal 9 con el apellido Panichelli. Aunque este no fue el único gesto que tuvo el plantel y la institución en el primer encuentro posterior a su lesión en el Stade de la Meinau.

Desde el 2023, en la Ligue 1 el máximo goleador del certamen lleva un parche especial en su camiseta que lo diferencia como el “Top Scoreur”. La gran temporada de Joaquín Panichelli le sirvió para lucir dicha distinción durante prácticamente todo el certamen —16 goles hasta su lesión—. En este contexto, todos los futbolistas del Racing de Estrasburgo llevaron el parche mencionado en su casaca en el duelo contra el Niza.

El paraguayo Julio Enciso estampó el 2-0 parcial en el partido e, inmediatamente convirtió, fue corriendo al banco de suplentes para buscar la camiseta de Panichelli. El volante ofensivo la mostró frente a las cámaras y después se puso la casaca con el dorsal 9 en el dorso de cara a las tribunas en apoyo al argentino. Finalmente, Racing de Estrasburgo se impuso por 3-1 sobre el Niza.

*La dedicatoria de Enciso a Panichelli tras convertir un tanto

El delantero de 23 años reveló en las últimas horas que ya se sometió a una intervención quirúrgica luego de la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha que padeció en un entrenamiento con la selección argentina. La operación, realizada por el doctor Daniel Martínez, médico de la Selección, tuvo lugar el jueves y fue acompañada por el equipo médico del club francés y el staff de la Asociación del Fútbol Argentino.

Tras la intervención quirúrgica, Panichelli compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que expresó: “Quiero arrancar agradeciendo, porque así me lo enseñaron. Muchas gracias a todos los que me hicieron llegar su cariño a través de un mensaje o un comentario, prometo que responderé con más tiempo”.

La camiseta en homenaje a Panichelli de los jugadores del Racing de Estrasburgo en la previa del encuentro contra el Niza (@RCSA)

En su mensaje, subrayó: “Agradecer a todo el staff tanto de AFA como del Racing por la logística y las comodidades para hacer todo de la mejor manera. Al Doc Bertrand Sonnery-Cottet y equipo, a Dani Martínez por viajar, estar presente junto al cuerpo médico de mi club, que me brindaron la contención emocional en estos días. A todos los jugadores del seleccionado por brindarme su apoyo incondicional y cercanía”.

El delantero surgido en River Plate concluyó con una reflexión sobre el futuro: “Para atrás, ni para tomar impulso. Comienza un desafío personal hermoso de afrontar, que como todo lo que hago, voy a poner mi vida en ello. Più avanti”.

Todos los jugadores llevaron el parche del máximo goleador de la Ligue 1 en apoyo a Panichelli en el pecho @RCSA)

La lesión de Panichelli significó un duro golpe en el entorno de la selección argentina, algo que tanto Lionel Scaloni como los jugadores evidenciaron en ruedas de prensa. “Hemos hablado con él. Se tomó lo de venir al predio tras que le dieron los resultados, cuando se podría haber quedado en el hotel tranquilamente. Vino acá y pidió hablar con nosotros. Muy emotivo y todo lo que dijo tenía toda la razón”, expresó el director técnico en conferencia.

En esta misma línea, sumó: “No lo merecía él. Lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, no lo merecía él ni ninguno. Pero él, particularmente, es un laburante de esto, se lo había ganado. Fue lo que le dije, que va a tener otra chance. Le dije que siga así. Ya la tuvo, se había lesionado, y es un chico que contagia. Está entrenando muy bien. Y jode”.

Valentín Barco, compañero en el Racing de Estrasburgo y en la Selección, también reflejó el fuerte golpe que supuso la lesión de Panichelli: “Fue durísima, fue un momento muy, muy duro para todos. Yo estaba al lado y fue el momento más duro que me tocó vivir. Estoy muy triste por él porque sé todo lo que trabaja todos los días para poder estar. Ahora, lo acompañaré en su recuperación”.

La rotura de ligamento de Joaquín Panichelli constituye una pérdida relevante para la selección argentina antes del Mundial y para la recta final de la temporada con el Racing de Estrasburgo. El elenco francés está peleando por conseguir un puesto de clasificación a un certamen internacional en la Ligue 1 y se encuentra en los cuartos de final de la UEFA Conference League, donde chocará contra el Mainz de Alemania.

La foto del plantel del Racing de Estrasburgo en el último entrenamiento en apoyo a Panichelli (@RCSA)