Reducción del deseo sexual masculino: causas, riesgos y estrategias de prevención

Un tercio de los hombres de 50 años presenta algún grado de disfunción sexual y el 7,2% informa baja libido, según la Bavarian Men's Health-Study - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción de la libido masculina constituye un motivo de consulta frecuente en la salud sexual de los hombres, asociada a múltiples factores físicos y psicológicos. Según MSD Manuals y Mayo Clinic, este fenómeno afecta la calidad de vida y la dinámica de pareja, impactando a millones de hombres en todo el mundo.

Las instituciones sanitarias advierten que el descenso del deseo sexual suele intensificarse a partir de la mediana edad y que su abordaje requiere una perspectiva integral que contemple aspectos biológicos, emocionales y sociales.

Un análisis publicado en la revista Andrology, basado en la Bavarian Men’s Health-Study, muestra que uno de cada tres hombres de 50 años presenta algún grado de disfunción sexual y el 7,2% informa baja libido. La investigación identificó que la disfunción eréctil, la percepción negativa del estado de salud y el aumento del perímetro abdominal incrementan el riesgo de experimentar deseo sexual reducido.

Además, la Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors, citada por The Journal of Sexual Medicine, confirma que la prevalencia de baja libido crece con la edad y con la presencia de otros trastornos sexuales.

Los especialistas advierten que el bienestar en la pareja puede alterarse por cuestiones de salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del deseo sexual masculino es un fenómeno frecuente que puede asociarse a alteraciones hormonales, enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, factores emocionales como el estrés o la depresión y hábitos poco saludables.

De acuerdo con MSD Manuals, el diagnóstico exige una evaluación integral que incluye análisis hormonales, siendo que el tratamiento se adapta a la causa identificada e incorpora desde ajustes en la medicación hasta el apoyo psicológico. El acceso temprano a un profesional de la salud mejora el pronóstico y la calidad de vida de los afectados.

Causas y factores de riesgo en la baja libido masculina

MSD Manuals detalla que los niveles bajos de testosterona son una de las causas más habituales de la disminución del deseo sexual. Enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial, así como trastornos hormonales como el hipotiroidismo, afectan la función sexual masculina.

El consumo de alcohol, tabaco y drogas, junto con determinados medicamentos (antidepresivos, antihipertensivos y tratamientos hormonales), también se vincula a la reducción de la libido. El envejecimiento, algunas alteraciones neurológicas y síntomas urinarios nocturnos, según la literatura revisada en Sexual Medicine, figuran entre los factores relevantes. En tanto, el tabaquismo y la percepción negativa del estado de salud incrementan el riesgo, especialmente en la mediana edad.

La evaluación integral para diagnosticar la baja libido incluye historia clínica, análisis hormonales y pruebas de laboratorio, según MSD Manuals y la European Association of Urology - (Freepik)

Los factores emocionales y sociales resultan centrales según Mayo Clinic, ya que el estrés, la ansiedad, la depresión y los conflictos de pareja se presentan como desencadenantes habituales de la disminución del deseo sexual. La fatiga persistente, experiencias sexuales negativas y una autoimagen deteriorada influyen en la motivación sexual.

Una revisión publicada en Sexual Medicine Reviews sostiene que la disminución del deseo masculino surge de la interacción entre factores biológicos, psicológicos, relacionales y culturales. Los estereotipos de género, la insatisfacción en la pareja y la presión social influyen en la aparición y persistencia de la baja libido. El deseo sexual puede fluctuar por situaciones vitales, aunque cuando la disminución se mantiene, suele existir una combinación de causas orgánicas y emocionales.

En ese sentido, la deficiencia de testosterona, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, la obesidad y la hipertensión arterial, alteraciones tiroideas y el uso de medicamentos como antidepresivos, antihipertensivos y hormonas, se asocian con más frecuencia a trastornos del deseo sexual.

El consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas constituye otro factor de riesgo relevante, junto con alteraciones neurológicas y el envejecimiento fisiológico, los cuales completan el panorama de causas físicas identificadas por MSD Manuals.

Diagnóstico y claves de expertos para revertirlo

La educación sanitaria y la identificación de factores modificables resultan clave en la prevención y manejo de los trastornos del deseo sexual masculino - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abordaje diagnóstico recomendado por MSD Manuals y la European Association of Urology (EAU) requiere una evaluación médica integral. El proceso incluye historia clínica, análisis hormonales y pruebas de laboratorio para descartar causas orgánicas. Asimismo, el tratamiento corresponde al origen identificado y puede contemplar la modificación de medicamentos, terapia hormonal en caso de déficit de testosterona, apoyo psicológico o terapia sexual.

En ese tono, los expertos destacan que la promoción de hábitos saludables, como la actividad física regular y una dieta equilibrada, forma parte de las estrategias sugeridas. La intervención psicológica y la terapia sexual son útiles cuando el origen es emocional o relacional; la detección temprana permite descartar condiciones subyacentes y orientar el tratamiento adecuado.

La Bavarian Men’s Health-Study destaca la importancia de la educación sanitaria y la identificación de factores modificables como ejes para la prevención y el manejo de los trastornos del deseo sexual masculino.

Las fuentes institucionales enfatizan la necesidad de consultar a un profesional de la salud cuando la reducción del deseo sexual persiste, se acompaña de otros síntomas físicos o emocionales, o afecta la vida cotidiana.