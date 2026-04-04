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Estados Unidos arrestó a dos familiares de Qassem Soleimani, el poderoso general iraní abatido durante un ataque en 2020

“La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”, advirtió el Departamento de Estado

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Qassem Soleimani fue comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán

Dos familiares del general iraní Qassem Soleimani, abatido por Estados Unidos en 2020, fueron arrestadas en territorio norteamericano tras la revocación de sus permisos de residencia, informó el sábado el Departamento de Estado estadounidense.

“Anoche, la sobrina y la sobrina nieta del general Qassem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní, fueron arrestadas por agentes federales luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, les revocara su estatus de residentes permanentes legales”, indicó un comunicado del departamento.

Soleimani, quien dirigía el brazo de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria, murió en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad, la capital iraquí, en enero de 2020.

El Departamento de Estado de EEUU precisa que los arrestos de Hamidé Soleimani Afshar y de su hija han ocurrido esta pasada noche tras la revocación de sus permisos de residencia permanente en el país por orden del secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambas están ahora bajo custodia de la fuerza antimigración del presidente Donald Trump, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), sin que el Departamento de Estado haya dado más detalles sobre su paradero.

Estado Unidos acusa a Hamidé Soleimani Afshar de ejercer como “una partidaria declarada del régimen terrorista y totalitario de Irán” que, durante su estancia en el país, “ha difundido propaganda del régimen, celebrado ataques contra militares estadounidenses en Oriente Próximo y denunciado a América como ‘el gran Satán’” mientras “disfrutaba de un pudiente estilo de vida en Los Ángeles”, donde residía.

El Departamento de Estado también informa de que ha prohibido al marido de Hamidé su entrada en el país, en línea con una serie de decisiones parecidas por Rubio, que a principio de mes también ordenó la revocación del estatus de residencia para Fatemé Ardeshir-Lariyani, hija del secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Alí Lariyani, también muerto recientemente en un ataque estadounidense.

“La Administración Trump no permitirá que nuestro país se convierta en un refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”, remacha el Departamento de Estado.

Tras el anuncio, el secretario Marco Rubio utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto: “Hasta hace poco, Hamideh Soleimani Afshar y su hija eran titulares de la tarjeta verde que vivían lujosamente en Estados Unidos. Afshar es sobrina del fallecido general mayor iraní Qasem Soleimani. También es una reconocida partidaria del régimen iraní que celebró ataques contra estadounidenses y se refirió a nuestro país como el ‘Gran Satán’”.

“Esta semana, rescindí tanto el estatus legal de Afshar como el de su hija y ahora se encuentran bajo custodia de ICE, en espera de ser expulsadas de Estados Unidos”, afirmó.

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Brendan Smialowski/Pool vía REUTERS

Entretanto, Trump ordenó un extraordinario operativo de búsqueda para rescatar al piloto del avión caza F-15E que fue derribado ayer por la defensa antiaérea de Irán.

El piloto cayó al sudoeste de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, una zona montañosa que está bajo el control operativo de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad es una provincia interior de Irán, y no es limítrofe con ningún país de Medio Oriente. Eso significa que Estados Unidos despliega su misión de rescate enfrentando los radares iraníes y la información satelital aportada por China y Rusia.

Irak, Kuwait y Arabia Saudita son los países más cercanos a la zona que rastrilla Irán para capturar al piloto del F.15E.

En la actual situación en Medio Oriente, la operación de rescate se estaría ejecutando desde las bases de Estados Unidos en Kuwait y Arabia Saudita.

El operativo de búsqueda y rescate del piloto es coordinada por Estados Unidos y apoyada por Israel, la Liga Árabe y la OTAN.

Trump conoce la historia de Medio Oriente y sabe qué le sucedió a al presidente demócrata James Carter cuando Irán protagonizó la Crisis de los Rehenes entre 1979 y 1981.

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