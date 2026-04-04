El Mallorca de Martín Demichelis le ganó de manera agónica al Real Madrid y salió de la zona de descenso

El Mallorca, dirigido por Martín Demichelis, consiguió una victoria agónica por 2-1 ante el Real Madrid en el estadio Son Moix, resultado que le permite salir de la zona de descenso en La Liga. Morlanes y Muriqui, los autores de los goles para el conjunto local (Militao marcó el empate transitorio). El arquero Leo Román, la gran figura del encuentro.

El conjunto balear abrió el marcador cerca del final del primer tiempo. Manu Morlanes recibió un centro preciso de Pablo Maffeo y definió ante la salida de Andriy Lunin para poner en ventaja al equipo local. La jugada, que descolocó a la defensa madridista, se tradujo en celebraciones tanto en el campo como en la banca, donde Demichelis abrazó al autor del tanto.

Durante la segunda mitad, el Real Madrid incrementó la presión y generó varias ocasiones de peligro. Kylian Mbappé y Vinícius Junior encabezaron los ataques del equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, pero el arquero Leo Román sostuvo la ventaja local con intervenciones clave.

El Mallorca de Martín Demichelis dio el golpe y superó por 2-1 al Real Madrid (Photo by JAIME REINA / AFP)

A pesar de los esfuerzos defensivos del Mallorca, el equipo visitante logró igualar el marcador a pocos minutos del final. En el minuto 88, Eder Militao conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Trent Alexander-Arnold, enviando el balón al fondo de la red y silenciando momentáneamente el estadio Son Moix.

Cuando el empate parecía definitivo, el Mallorca encontró un último impulso en tiempo de descuento. En una rápida transición ofensiva, Mateo Joseph avanzó por el costado y asistió a Vedat Muriqi, quien controló el balón dentro del área y definió con la pierna derecha, superando nuevamente a Lunin. El segundo gol local desató la emoción entre los aficionados y provocó lágrimas de alegría en el delantero kosovar, que celebró con sus compañeros y el cuerpo técnico.

La victoria tiene consecuencias importantes para la clasificación. El Mallorca, que se encontraba en puestos de descenso antes del inicio de la jornada, asciende posiciones y toma oxígeno en la lucha por la permanencia. El resultado representa un alivio para Demichelis y refuerza la confianza del plantel en la recta final del campeonato. Con 31 unidades superó la línea de Elche (29) y Levante (26) y alcanzó a Alavés y Sevilla. Además, quedó a sólo tres de Girona.

El saludo entre Franco Mastantuono y Martín Demichelis

Por su parte, el Real Madrid sufre un revés inesperado en su objetivo de mantenerse en la pelea por el título. A pesar de haber dominado la posesión y generado más oportunidades, el equipo merengue se vio superado en momentos clave y no pudo concretar la remontada. Con este resultado, los de la Casa Blanca siguen en la segunda posición con 69 puntos, cuatro menos que el líder Barcelona, que más tarde visitará al Atlético de Madrid.

La actuación de Leo Román bajo los tres palos resultó determinante para sostener la ventaja en los momentos críticos. Además, el trabajo defensivo de jugadores como Martin Valjent y David López fue clave para contener a figuras de la talla de Mbappé y Vinícius. En el mediocampo, la solidez de Sergi Darder y el despliegue de Luvumbo aportaron equilibrio y dinamismo a la propuesta de Demichelis. Pablo Maffeo, español nacionalizado argentino (fue citado por Lionel Scaloni a la Selección), jugó todo el encuentro y brindó una asistencia.

Franco Mastantuono, que en la previa se dio un emotivo abrazo con Martín Demichelis (lo hizo debutar en River Plate), ingresó a los 76 minutos por Brahim Díaz y recibió una tarjeta amarilla (llegó al límite de amonestaciones y se perderá el próximo partido).

Tras este traspié, los de la capital española buscarán dar vuelta la página este martes 7 de abril cuando abran su serie de cuartos de final de la Champions League ante Bayern Munich de Alemania. Luego, por el torneo local, volverán a tener acción el 10 de abril, cuando reciban al Girona.

Mallorca, por su parte, tendrá una seguidilla de dos encuentros de local para intentar afianzarse en Primera División. El 12 de abril recibirá al Rayo Vallecano y el 21 se medirá ante Valencia. Luego, el 25, disputará un mano a mano contra Alavés en condición de visitante.