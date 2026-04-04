Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale listas para un nuevo fin de semana televisado

La televisión argentina prepara un nuevo fin de semana largo con las tradicionales “mesazas” de Mirtha Legrand y Juana Viale en la pantalla de El Trece. Como es habitual, las dos conductoras recibirán a figuras del espectáculo y de diversas áreas de la actualidad, en la continuidad de dos clásicos de la pantalla de los que se hablará a lo largo de la semana.

El sábado 4 de abril, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La Noche de Mirtha desde las 21:30. Entre los invitados, estará el humorista Martín Bossi -con su nuevo look con bigotes-, quien anticipará el regreso de la obra teatral La Cena de los Tontos en Buenos Aires, luego de su temporada en Mar del Plata. “Creo que hoy hacer reír es un acto profundo de rebeldía. Subirse al escenario y proponer humor, conseguir que la gente viva una aventura diferente y apague el celular durante casi dos horas, es un lujo”, contó el humorista en una entrevista con Teleshow a la hora de explicar el suceso de la obra que protagoniza junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández y con el que planea girar por el país luego de su aventura porteña. “El teatro resiste para aquellos que miran a través de los ojos y no de un algoritmo”, sentenció.

Martín Bossi vuelve a calle Corrientes con La cena de los tontos (Gustavo Gavotti)

La mesa de Mirtha sumará a la actriz y comediante Malena Guinzburg, figura del colectivo Las chicas de la culpa, y a la conductora Flor de la Ve, referente en televisión y el mundo del espectáculo, actualmente al frente de Los Profesionales con Flor. También dirá presente el actor Carlos Portaluppi, quien cuenta con una extensa trayectoria en ficción televisiva y teatro y acompaña a Pablo Echarri y Paola Krum en Maldita Felicidad.

El domingo 5 de abril, desde las 13:45, Juana Viale será la anfitriona de una nueva edición de Almorzando con Juana, el ciclo que mantiene el formato de los históricos almuerzos televisivos de Mirtha Legrand pero con el sello propio y más descontracturado que supo desarrollar la actriz.

Para esta emisión, la mesa reunirá a personalidades de rubros diversos. Entre las figuras invitadas, estará la actriz Inés Estévez, protagonista de la película El último gigante, la nueva producción de Netflix filmada en las Cataratas del Iguazú. “Una peli que habla de vínculos, de decisiones que marcan destinos, de desencuentros y reencuentros con los otros y con uno mismo, de cómo queremos morir, de cómo elegimos vivir, de redención”, la definió la actriz, quien se mostró entusiasmada además por su papel: “Me tocó un personaje entrañable, loco y divertido, que además, canta”.

Inés Estevez en la presentación de El útlimo gigante, la película que la entusiasma

Compartirá la mesa el actor Jean Pierre Noher, integrante del elenco de La caja azul, producción encabezada por Luisana Lopilato y protagonista de El cazador y el buen nazi, la obra que lo conecta con la historia de su familia. También participará el animador infantil Diego Topa, conocido por su labor en programas y espectáculos para chicos y de reciente actuación en la versión para niños del festival Lollapalooza Argentina. Otro que será de la partida es Luciano El Tirri, con sus mil historias del universo mediático y el licenciado en psicología Alejandro Schujman para expandir los límites de la conversación a otros temarios.

La dinámica de ambos programas combina entrevistas, debates y momentos de distensión, con la particularidad de reunir invitados de distintas generaciones y estilos, y con el sello propio de cada conductora. Tanto La Noche de Mirtha como Almorzando con Juana son sinónimos y referencia de espacios de conversación y entretenimiento, donde la actualidad, las anécdotas y el humor tienen su lugar en la pantalla de El Trece.