Cultura

Un borrador de una canción Bob Dylan hallado dentro de un libro de Allen Ginsberg sale a subasta

El texto mecanografiado de la letra de “I’m not there”, encontrado en la biblioteca de la esposa del manager del músico, se pone a la venta y puede costar unos 50 mil dólares

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Bob Dylan
El borrador original de 'I’m Not There' de Bob Dylan fue hallado oculto en un libro de Allen Ginsberg (Foto: prensa Netflix)

Un borrador de los ’I’m Not There’ de Bob Dylan, escrito en 1967 y considerado una pieza extremadamente rara por coleccionistas, ha sido hallado dentro de un libro de Allen Ginsberg y saldrá a subasta en abril, con una estimación de entre 26 mil y 52 mil dólares, según informó The Guardian. La página mecanografiada, que permaneció oculta en la biblioteca privada de Sally Grossman, esposa del primer representante de Dylan y amiga cercana del músico, representa uno de los pocos testimonios directos del proceso creativo de una de las canciones más valoradas del catálogo del artista.

La importante valoración económica se calibra en un entorno donde precedentes cercanos han alcanzado cifras sensiblemente superiores: en 2025, dos borradores mecanografiados de ‘Mr Tambourine Man’ fueron adquiridos por 508.000 dólares en una subasta especializada celebrada en Nashville. Aquella venta, conformada en torno al archivo personal del periodista musical Al Aronowitz, puso en circulación 60 lotes directamente vinculados a la carrera de Dylan y su círculo inmediato.

Primer plano de un manuscrito de canción mecanografiado en una hoja de papel rayado, con texto en inglés y correcciones tachadas
La letra mecanografiada de Dylan saldrá a subasta con un valor estimado de hasta 50 mil dólares (Foto: Omega Auctions)

El hallazgo del texto de Dylan

El borrador de ‘I’m Not There’ apareció dentro de una edición original de Ankor Wat firmada por Allen Ginsberg, libro que la propia Sally Grossman recibió como obsequio del poeta en 1969. Tras su fallecimiento en 2021, la biblioteca completa de Grossman fue transferida a un librero especializado, operación que desencadenó el descubrimiento fortuito del manuscrito. Fuentes de la casa de subastas Omega Auctions describieron la escena: la página cayó del libro mientras el vendedor revisaba el lote. Expertos consultados por la casa de subastas consideran que se trata de una pieza “extremadamente rara” del repertorio manuscrito de Dylan.

La circulación de estos materiales responde a factores de procedencia, autenticidad y relato biográfico. Sally Grossman registró un vínculo directo con Bob Dylan no solo por ser esposa de Albert Grossman, sino por su propia aparición en la portada del álbum Bringing It All Back Home (1965), consolidando la línea de legitimidad del manuscrito en venta.

Libro abierto mostrando biografía de Allen Ginsberg a la izquierda y su firma manuscrita con dedicatoria fechada en octubre de 1966 a la derecha
El libro con dedicatoria manuscrita de Allen Ginsberg contenía en su interior la letra de Bob Dylan (Foto: Omega Auctions)

Cuánto vale un manuscrito de Bob Dylan

La venta de los borradores de ‘Mr Tambourine Man’ en Nashville fijó el precedente monetario para futuras operaciones con materiales de Bob Dylan. En esa operación, el componente de procedencia —la colección de Al Aronowitz, figura clave al haber presentado a Dylan y Los Beatles en 1964— aportó un valor adicional a los lotes.

En el remate de abril, junto a los versos de ‘I’m Not There’, el catálogo incluirá otros activos de alto interés para el coleccionismo musical: el manuscrito original de Michael Jackson correspondiente a ‘Black or White’ y un archivo integral sobre la producción de OK Computer de Radiohead. De este modo, la subasta pone en competencia directa relicarios de distintas eras y géneros, reforzando el atractivo de las piezas manuscritas en la economía actual del memorabilia internacional.

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