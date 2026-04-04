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Tecnología, historia y conexión con la Antártida: así es el aeropuerto más austral del mundo

Sorprende por su infraestructura avanzada y su papel como puerta de entrada a uno de los entornos más extremos del planeta

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El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas en Ushuaia opera todo el año como puerta de entrada clave a la Patagonia y la Antártida (Wikipedia)
El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas en Ushuaia opera todo el año como puerta de entrada clave a la Patagonia y la Antártida (Wikipedia)

El Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas se ubica en el extremo sur de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A solo 4 kilómetros del centro de la ciudad, opera durante todo el año, permitiendo la llegada y salida de aeronaves de gran porte, como los Airbus 330 y 340 de Aerolíneas Argentinas.

Según el portal Aeropuertos del mundo, durante 2024 transitaron por sus instalaciones 1,1 millones de pasajeros, cifra que refleja su creciente importancia como puerta de entrada a la Patagonia y la Antártida.

Fue inaugurado parcialmente en noviembre de 1995, con la terminal principal habilitada en 1997 y una ampliación en 2009 que llevó la superficie total de la terminal a 9.700 m². El edificio, distribuido en dos plantas, ofrece 18 posiciones de check-in y una sala de embarque con capacidad para 300 personas.

Además, cuenta con una pista de 2.800 metros de longitud y opera vuelos nacionales e internacionales durante toda la temporada.

La terminal, inaugurada en 1995 y ampliada en 2009, cuenta con 9.700 m², 18 posiciones de check-in y sala de embarque para 300 personas (Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas)
La terminal, inaugurada en 1995 y ampliada en 2009, cuenta con 9.700 m², 18 posiciones de check-in y sala de embarque para 300 personas (Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas)

Cómo opera el aeropuerto

Cumple un papel central en la conectividad nacional y se ha consolidado como centro de logística para operaciones hacia la Antártida. Desde esta terminal, parten vuelos chárter y estacionales hacia localidades de Brasil y Chile, y se realizan operaciones regulares a Buenos Aires y otras ciudades argentinas.

De acuerdo con el sitio oficial del Aeropuerto de Ushuaia, la terminal posee categoría 9 según la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de Naciones Unidas, lo que habilita la recepción de aeronaves de gran porte y operaciones simultáneas de vuelos nacionales e internacionales.

La provisión de combustible está a cargo de YPF-Repsol, con una capacidad de almacenaje de 1.200.000 litros de JP1, garantizando el abastecimiento para vuelos de largo alcance y operaciones especiales. Además, el aeropuerto cuenta con un tanque cisterna de agua de 27.000 litros para consumo de edificio y otro de 600.000 litros para el sistema contra incendios, reforzando la seguridad operativa ante situaciones extremas.

La terminal de pasajeros opera diariamente entre las 6:00 y las 0:00. Brinda servicios adaptados para personas con movilidad reducida, oficina de turismo y atención al pasajero, junto con estacionamiento gratuito sujeto a disponibilidad.

Con una pista de 2.800 metros y capacidad para aeronaves de gran porte, el aeropuerto conecta vuelos nacionales e internacionales (Wikipedia)
Con una pista de 2.800 metros y capacidad para aeronaves de gran porte, el aeropuerto conecta vuelos nacionales e internacionales (Wikipedia)

Historia, evolución y reconocimiento internacional

La construcción del Malvinas Argentinas fue impulsada por la necesidad de reemplazar el antiguo aeropuerto militar y dotar a Ushuaia de infraestructura ajustada a las demandas del turismo y la logística internacional.

Desde su inauguración en 1995, atravesaron ampliaciones y mejoras tecnológicas, que incluyeron la instalación de sistemas de radioayuda (DVOR, DME, ILS), servicios especializados para la remoción de nieve y equipamiento de seguridad aeroportuaria, según datos del sitio oficial del aeropuerto.

Este desarrollo le ha valido reconocimiento internacional. La revista de viajes Travel & Leisure lo destacó como uno de los mejores aeropuertos internacionales por la calidad de sus servicios y la modernidad de sus instalaciones, una distinción relevante debido a su ubicación en una de las zonas más australes y desafiantes del planeta.

En materia de gestión, el aeropuerto está operado por London Supply Group, empresa argentina que administra otros aeropuertos en el país. Los servicios de handling están a cargo de Intercargo y Aerohandling, mientras que el equipamiento contra incendios recae en la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El aeropuerto de Ushuaia posee categoría 9 OACI, lo que habilita operaciones simultáneas y recepción de vuelos internacionales y nacionales de gran porte (Gobierno de Tierra del Fuego)
El aeropuerto de Ushuaia posee categoría 9 OACI, lo que habilita operaciones simultáneas y recepción de vuelos internacionales y nacionales de gran porte (Gobierno de Tierra del Fuego)

Importancia geopolítica y proyección futura

El nombre del aeropuerto responde a la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas y refuerza su valor en la soberanía nacional y la proyección geopolítica sobre el Atlántico Sur. Su ubicación lo convierte en la principal vía de acceso para expediciones científicas y turísticas hacia la Antártida, así como en un puente entre América del Sur y otros destinos australes.

En los últimos años, la terminal ha incrementado su tráfico anual de pasajeros, acompañando el crecimiento del turismo internacional y las actividades vinculadas al Polo Sur. De acuerdo con los datos que recogieron en 2024, más de 1,1 millones de personas pasaron por el aeropuerto, lo que afianza su rol en la infraestructura regional y en la integración internacional.

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