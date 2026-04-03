El impacto de los viajes en la salud intestinal: consejos avalados por expertos para prevenir molestias

La presión de cabina y la falta de actividad física en vuelos elevan el riesgo de constipación, pero hábitos saludables y planificación pueden disminuirlo notablemente - (CuídatePlus)

La constipación del viajero, un trastorno digestivo que altera la frecuencia y consistencia de las deposiciones durante los desplazamientos, impacta a millones de personas y afecta a más de la mitad de quienes viajan internacionalmente, según estudios recientes.

Expertos consultados por BBC Mundo y por medios internacionales como el diario británico The Guardian señalan que este fenómeno suele pasar inadvertido frente a la diarrea del viajero, aunque genera malestar físico y psicológico en una proporción alta de turistas.

La constipación del viajero se produce, en parte, por cambios en la rutina, alteraciones en el sueño, modificaciones en la dieta y falta de movilidad, todos factores que afectan el ritmo intestinal. Una encuesta realizada en Estados Unidos y citada por BBC Mundo indica que 48% de los viajeros experimentó estreñimiento en algún viaje.

La evidencia recopilada por la revista científica Journal of Clinical Medical Research muestra que, tras un vuelo de mediana distancia y una estadía breve en el extranjero, los viajeros presentan un retraso promedio de 6 horas en la primera evacuación intestinal respecto de su frecuencia habitual.

Cambios en la rutina y el entorno durante los traslados pueden influir notablemente en la salud intestinal, generando desafíos inesperados para quienes se desplazan a nuevos destinos Crédito Freepik

El 25 % más afectado llegó a esperar hasta 47 horas para evacuar, lo que se traduce en incomodidad, dolor abdominal y distensión, de acuerdo con el estudio realizado en el Hospital Universitario de Copenhague. La investigación también señala que 40 % de los participantes tuvo constipación relacionada con viajes previos, un dato que evidencia la frecuencia del problema.

Causas y frecuencia de la constipación del viajero

El fenómeno no distingue edad ni género y afecta tanto a turistas como a viajeros de negocios. Cleveland Clinic, centro médico estadounidense, destaca que el cambio de huso horario, la alteración del reloj biológico, el estrés y la incomodidad de los baños públicos o compartidos contribuyen al desarrollo de la constipación.

“El intestino funciona con una rutina y cualquier alteración genera resistencia al cambio”, explica la gastroenteróloga Leyla Maric. Además, la deshidratación por el consumo reducido de agua, el exceso de alcohol y la ingesta de comidas bajas en fibra dificultan la digestión.

La reticencia a evacuar fuera de casa se explica por factores como la vergüenza de usar baños públicos, el pudor ante acompañantes y la dificultad para adaptarse a sanitarios desconocidos, lo que puede llevar a que muchos posterguen la evacuación y agraven el cuadro, destaca la experta.

Estrategias avaladas por expertos

El 25% de los viajeros más afectados puede esperar hasta 47 horas para evacuar, lo que incrementa el malestar físico y psicológico durante el viaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan medidas preventivas sencillas para evitar el trastorno: hidratación adecuada, frutas, verduras y cereales integrales en la dieta, movimiento frecuente durante trayectos largos y no reprimir la urgencia cuando aparece.

En esa línea, desde Cleveland Clinic señalan la importancia de planificar pausas para ir al baño, elegir snacks saludables y, si la constipación se presenta, considerar laxantes suaves bajo supervisión médica. También sugieren limitar el consumo de productos ultraprocesados, mantener la actividad física y procurar regular los horarios de comida y de sueño, incluso durante el viaje.

En viajes aéreos, factores como la presión de cabina y la falta de movimiento aumentan el riesgo de constipación. Para reducir el impacto en estos trayectos, especialistas de Harvard Health recomiendan:

Elegir un asiento en el pasillo para facilitar las caminatas durante el vuelo.

Incrementar el consumo de fibra y líquidos antes y durante el viaje, priorizando frutas frescas, frijoles y cereales integrales.

Evitar aumentar la fibra de forma abrupta para prevenir malestares como gases.

Mantener una hidratación adecuada, especialmente si se incrementa la ingesta de fibra.

No posponer la urgencia de ir al baño y aprovechar los sanitarios disponibles.

Considerar suplementos de fibra o laxantes suaves solo bajo indicación médica si la constipación persiste.

Limitar la ingesta de alcohol y cafeína, ya que pueden favorecer la deshidratación.