Marco Trungelliti rompió otro récord en Marrakech: se convirtió en el jugador más veterano de la historia en alcanzar su primera final ATP

Marco Trungelliti hace historia en Marruecos (Foto: X / ATP Tour)

El tenis argentino vive una semana histórica en la gira de polvo de ladrillo y este sábado sumó una nueva página memorable. Marco Trungelliti alcanzó la primera final ATP de su carrera en el 250 de Marrakech y estableció un récord de longevidad: a los 36 años, se convirtió en el jugador más veterano en lograrlo por primera vez, según los registros del circuito mayor.

El santiagueño coronó su gran semana en Marruecos con un triunfo sólido sobre el ítalo-argentino Luciano Darderi (19° del ranking ATP), a quien derrotó por 6-4 y 7-6 (2) en sets corridos para meterse en la definición del torneo.

De esta manera, Trungelliti no solo confirmó su mejor actuación en el ATP Tour, sino que también ratificó un presente que lo encuentra en el punto más alto de su carrera. En busca del trofeo, su rival será el juvenil español Rafael Jódar (89°), de 19 años y quien alcanzó su primera definición en el circuito mayor tras barrer a Camilo Ugo Carabelli (67°) por 6-2 y 6-1.

Qué dijo Marco Trungelliti tras alcanzar su primera final ATP

La historia de Trungelliti es, en sí misma, una rareza dentro del circuito. Habitual protagonista del circuito Challenger durante más de una década, el argentino logró esta semana ingresar por primera vez al Top 100 a los 36 años, con lo que se transformó en el debutante más longevo en alcanzar ese grupo en los últimos 50 años. Esa evolución tardía, construida a base de perseverancia, encuentra ahora su punto cúlmine con esta final inédita.

Su recorrido en Marrakech fue una muestra de carácter. A lo largo de la semana, Trunge, quien comenzó el torneo en el puesto 117 de la ATP y está 75° en el ranking en vivo, superó a rivales de jerarquía y sostuvo un nivel competitivo alto, tanto desde el fondo de la cancha como en los momentos de mayor presión. La victoria ante Darderi -uno de los jugadores más peligrosos sobre arcilla en la actualidad- terminó de consolidar su candidatura.

Trungelliti, que supo atravesar momentos complejos en su carrera y hasta evaluar el retiro en más de una oportunidad, hoy se permite disfrutar de un presente inesperado. Con una extensa trayectoria en el circuito y múltiples títulos en el Challenger Tour, finalmente logró dar el salto que durante años se le había negado: disputar una final ATP.

“Es consecuencia del trabajo que vengo haciendo hace mucho. Pasó tarde, pero por suerte pasó. Hubiera sido muy duro no conseguirlo. Ahora, con esa calma, intento disfrutar e ir en busca de más”.

Mariano Navone también es finalista: venció a Botic van de Zandschulp e irá por el título en Bucarest

Las buenas noticias para el tenis argentino no terminaron allí. Mariano Navone (60° del ranking mundial) también firmó una semana memorable en el ATP 250 de Bucarest: se metió en la final tras vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (62°) por 5-7, 7-6 (3) y 7-5.

Mariano Navone y una semana inolvidable en Bucarest (Fuente: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Nave volvió a demostrar su capacidad de adaptación y su fortaleza mental para imponerse en partidos exigentes. Cuando todo era paridad, Van de Zandschulp logró un quiebre en el séptimo juego del tercer set, pero Navone reaccionó: rompió el servicio de su rival en el octavo y duodécimo juego para sellar una victoria épica tras una maratón de tres horas y media.

Más allá de su suerte en la final, el tenista de 9 de Julio volverá a ser Top 50 a partir del lunes: está 46° en el ranking en vivo. Su victoria ante el europeo confirmó su buen momento: hace tres semanas, Navone había conquistado el título en el ATP 175 de Cap Cana, uno de los Challengers más importantes del circuito, en lo que fue su primer trofeo sobre cemento.

En Bucarest, irá por el título ante el español Daniel Mérida (136°), que dio la sorpresa ante al húngaro Fabian Maroszan (47°) por 6-7 (4), 6-3 y 6-1 en la otra llave de semifinales.

El tenis argentino asegura presencia en tres finales ATP (Román Burruchaga o Thiago Tirante jugarán la definición en Houston) en una misma semana, un hecho que refuerza el gran momento colectivo que atraviesa el país en el circuito masculino. La semana ya es histórica. Y todavía puede ser mejor.