Tras 11 años en los tribunales, un heredero recupera una obra de Modigliani robada por los nazis

Un juez de Nueva York ordena la restitución de la pintura ‘El hombre sentado con bastón’ de Modigliani a los herederos de Oscar Stettiner, víctima del saqueo nazi (Foto: Sotheby's)

Durante más de una década, los herederos de un comerciante judío de antigüedades han intentado en los tribunales reclamar una valiosa pintura de Amedeo Modigliani: un retrato al óleo de un elegante comerciante de chocolate con sombrero y corbata, sentado y sosteniendo un bastón. Según la herencia, la pintura fue confiscada de la tienda del comerciante en París durante la ocupación nazi de Francia y vendida hace más de ocho décadas.

Pero el reclamo, inscripta en una demanda presentada en Nueva York en 2015, ha sido durante mucho tiempo disputada por la familia Nahmad, una prominente dinastía de marchantes que ejerce un enorme poder en el mercado internacional de arte. Una sociedad tenedora de los Nahmad, International Art Center, compró la obra en una subasta en 1996 y la ha mantenido desde entonces en almacenes en Suiza. La sociedad tenedora ha argumentado durante mucho tiempo en documentos judiciales que existen dudas sobre si la pintura que compraron es el mismoi Modigliani que una vez poseyó el comerciante de antigüedades Oscar Stettiner.

El viernes, el juez Joel M. Cohen del Tribunal Supremo de Nueva York dictaminó que se trata de la misma pintura y que la herencia de Stettiner “tiene derecho a la posesión de la pintura”, conocida como El hombre sentado con bastón (1918). “Oscar Stettiner poseía o como mínimo tenía un derecho superior de posesión sobre la pintura antes de su incautación ilegal”, escribió el juez, y “nunca la entregó voluntariamente”.

El juez Cohen escribió que ambos puntos estaban respaldados por una decisión de 1946 en un tribunal francés, ante el cual el propio Stettiner había presentado una reclamación después de la guerra. El tribunal francés ordenó que se devolviera la pintura a Stettiner, pero para entonces ya había sido vendida y el hombre que la compró dijo que la había revendido y que ya no estaba en su poder.

Al fallar en contra del marchante de arte y multimillonario David Nahmad y de la sociedad tenedora, el juez dijo que los acusados “no lograron plantear ninguna cuestión material de hecho, y no aportaron pruebas que identifiquen a ningún otro propietario aparte del Sr. Stettiner ni que él la entregara voluntariamente”. Stettiner, un comerciante judío de nacionalidad británica, murió en Francia en 1948, según documentos presentados ante el tribunal.

El fallo pone punto final a un caso emblemático sobre la restitución de arte saqueado por los nazis (Foto: AP)

La decisión supone una victoria en una larga campaña del nieto del Stettiner, Philippe Maestracci, y de una empresa, Mondex, especializada en recuperar obras de arte saqueadas. Comenzaron a trabajar para recuperar la pintura, que en su momento se estimó en hasta 25 millones de dólares, años antes de presentar la demanda. “Nuestro cliente, el Sr. Maestracci, está abrumado de alegría y satisfecho de que, después de tantos años, la búsqueda emprendida por su abuelo finalmente se ha cumplido”, dijo James Palmer, fundador de Mondex. “Ahora esperamos que el Sr. Nahmad cumpla su promesa de devolver la pintura una vez que reciba la orden del tribunal, que hoy ya ha recibido”, dijo Palmer.

Aaron Richard Golub, abogado que representa a la familia Nahmad y la sociedad tenedora, dijo que no haría comentarios. Un abogado de los herederos Stettiner, Phillip Landrigan, criticó a los demandados, afirmando que habían prolongado el litigio “con la esperanza de que el heredero se viera obligado a desistir” e ignoraron “las pruebas contundentes presentadas por el heredero de Stettiner al tribunal”.

Inicialmente, gran parte de la disputa legal en el caso se centró en si la empresa Art Center estaba controlada por el Nahmad. Durante años, sus representantes evitaron hacer esa conexión directa, hasta que finalmente admitió que era suya. Pero dijo en entrevistas que había adquirido la pintura de buena fe y citó cómo había prestado el Modigliani a varios museos, incluido el Museo Judío de Nueva York en 2004. “Si tuvieras alguna duda sobre el arte saqueado, ¿realmente la prestarías a un museo judío?”, preguntó en una entrevista con The New York Times en 2016.

El juez dijo que, aunque la familia Stettiner fue engañada durante 50 años respecto a la ubicación de la pintura, esto no fue culpa de Nahmad, quien no tuvo relación con la obra hasta que la sociedad tenedora la adquirió a través de Christie’s en 1996. Culpó a la información sobre la procedencia incluida para la pintura en esa subasta, señalando que, “por diseño o por inadvertencia”, había resultado errónea y engañosa. Christie’s declinó hacer comentarios.

El juez Cohen señaló que, si bien consideró convincentes las pruebas que vinculaban la pintura con Stettiner, incluyendo registros que sugieren que prestó la obra para una exposición en Venecia en 1930, determinó que los argumentos presentados para refutar esta postura eran meramente especulativos. “Las pruebas demuestran una cadena de propiedad/derecho de posesión sencilla y persuasiva que va directamente de Stettiner a la incautación nazi y a una venta forzada”, concluyó el juez Cohen.

Fuente: The New York Times