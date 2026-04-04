El pedido de los jugadores de la selección de Italia antes del partido con Bosnia que Gattuso consideró inapropiado

Los jugadores de la selección de Italia consultaron por un premio económico por clasificar al Mundial en la previa al choque contra Bosnia (REUTERS/Matteo Ciambelli)

La previa del encuentro decisivo entre la selección de Italia y Bosnia por el pase al Mundial 2026 incluyó un episodio que generó debate tanto en el vestuario como en la opinión pública. Según reportó el diario La Repubblica, algunos futbolistas del plantel dirigido por Gennaro Gattuso consultaron con integrantes del cuerpo técnico sobre la posibilidad de recibir un premio económico de 300 mil euros en caso de lograr la clasificación. No obstante, el compromiso, disputado en la ciudad de Zenica, marcó el cierre del camino de la Azzurra tras quedar eliminada en la tanda de penales.

De esta manera, la Nazionale verá la Copa del Mundo por televisión por tercera edición de manera consecutiva. La cuatro veces ganadora de esta competención no logró sellar su boleto en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora tampoco pudo meterse en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Su última actuación fue en Brasil 2014, cuando quedó fuera en fase de grupos.

De acuerdo con la información de dicho diario italiano, la consulta de los jugadores italianos surgió antes de la final del Repechaje. El núcleo de la inquietud se centró en si la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) contemplaba algún incentivo económico por alcanzar la fase final del torneo, que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio. La cifra que circuló entre el plantel ascendía a 300 mil euros, monto a repartir entre los 28 convocados por el seleccionador Gattuso para el duelo ante Irlanda del Norte en semifinales y la hipotética final, lo que equivalía a más de 10 mil euros por futbolista.

Fuentes citadas por el rotativo detallaron que el primer paso de los jugadores fue exponer el tema a miembros del staff técnico, sin formalizar el pedido ante la FIGC. Según reconstruyó el medio, fue el propio Gattuso quien intervino para disuadir al grupo de elevar la solicitud, al considerar que no era el momento adecuado frente a la magnitud del desafío deportivo. El mensaje del entrenador fue claro: “Ganen la clasificación y luego ya veremos”.

El rotativo italiano precisó que la conversación nunca llegó a concretarse como demanda formal a la dirigencia de la federación. La postura de Gattuso buscaba evitar distracciones y priorizar el enfoque en el objetivo deportivo. La eliminación posterior de Italia en la definición por penales ante Bosnia dejó sin efecto cualquier debate posterior sobre la gratificación.

Vale destacar que tras el desenlace en Zenica, la Federación Italiana de Fútbol oficializó la salida de Gennaro Gattuso como entrenador, profundizando la crisis estructural de la Azzurra. La desvinculación se resolvió tras una reunión entre el técnico y los directivos de la federación, cerrando un ciclo de apenas nueve meses marcado por la expectativa de reconstrucción. En su carta de despedida, el DT expresó: “Con el dolor en el corazón, no habiendo alcanzado la meta que nos propusimos, considero concluida mi experiencia en la banca de la selección”.

La salida del entrenador se sumó a dos renuncias de alto impacto. Gabriele Gravina, presidente de la FIGC, dejó su cargo en medio de una transición institucional que abre interrogantes sobre el futuro del fútbol italiano. Además, Gianluigi Buffon comunicó su alejamiento como jefe de delegación, marcando el fin de una etapa en la conducción deportiva del equipo nacional. Estas decisiones reflejaron el impacto de la eliminación, que dejó a Italia fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Durante su gestión, Gattuso buscó renovar el plantel y combinar talento joven con experiencia, aunque los resultados en los partidos clave no acompañaron las expectativas. El entrenador subrayó el valor simbólico de la camiseta italiana: “La camiseta azzurra es el bien más preciado que existe en el fútbol, por eso considero correcto facilitar cuanto antes las futuras evaluaciones técnicas”, en un mensaje de cierre dirigido a la afición y la dirigencia.

La federación inició un proceso de análisis para definir nuevo seleccionador, con nombres como Roberto Mancini, Antonio Conte y Massimiliano Allegri entre los posibles candidatos. El fútbol italiano quedó envuelto en una etapa de incertidumbre, obligado a replantear su estructura luego de una serie de fracasos deportivos que debilitaron la confianza de los aficionados.