Tamara Paganini estalló de furia a pocos días de ingresar a la casa de Gran Hermano: “¡Son un asco!”

Tamara Paganini estalló de furia a tres días de ingresar a Gran Hermano: "Son un asco"

El regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano el 31 de marzo de 2026 generó un fuerte impacto en la dinámica del reality. La histórica subcampeona de la edición 2001 volvió a la casa tras 25 años y en sus primeras intervenciones se mostró indignada por la suciedad en la casa, lo que provocó un verdadero enfrentamiento con otros participantes.

Al reincorporarse a Gran Hermano como parte de la “Generación Dorada”, Paganini mostró un carácter frontal y cuestionó la convivencia tras ver el estado del lugar a poco más de un mes de iniciada la temporada. Convocó a sus compañeros, denunció públicamente el desorden y exigió una respuesta. Este regreso, cargado de referencias a su pasado y con un tono desafiante, despertó inmediatas reacciones de apoyo y rechazo en el grupo.

Durante la noche de su ingreso, Tamara Paganini lució un vestido plateado y fue presentada por Santiago del Moro, el conductor, como “una gran revancha, no solo en el juego, sino en la vida”. Al cruzar la puerta, saludó a los demás con su estilo característico: “¡Hola, hijos de puta!”. Luego pronunció una de las frases que marcaron la jornada: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”. Paganini también llevó consigo a “Sasha”, la oveja de peluche que la acompañó en la primera edición, y expresó su emoción: “Ay, estoy temblando. Estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar acá”.

Tamara Paganini encaró a sus compañeros de Gran Hermano por la suciedad que hay en la casa

El enojo de Tamara Paganini por la suciedad en la casa

Tras sus primeros días de convivencia, la tensión se hizo evidente. Tamara Paganini reunió a los participantes haciendoles creer que los había convocado Gran Hermano. “La verdad es que es mentira que los llamó Gran Hermano. Pero si no decía eso no me iban a dar ni cinco de pelotas, se iban a quedar durmiendo. Porque yo necesito hablar de algo que para mí es muy, muy importante”, expresó mientras la mayoría la escuchaba.

Y luego habló sin rodeos sobre el estado del lugar: “Son un asco, loco. Son un asco. Desde que pasé esa puerta, no puedo creer como en un mes y medio juntaron tanta mugre, loco”, manifestó según la transcripción del programa.

Al señalar las zonas con más suciedad, Paganini insistió: “En la pieza, en la pieza...”. En ese momento, Pincoya la interrumpió pidiéndole que “baje” el tono. Esto enfureció aún más a Tamara: “Anda a cagar”. Y agregó: “¿Quieren hacer un tour? Porque yo les propongo hacer un tour”. Su manera de encarar el tema generó divisiones en el ambiente y profundizó el choque intergeneracional dentro de la casa de Gran Hermano.

Tamara Paganini observa atentamente mientras Sol y Daniela discuten en medio de un grupo de concursantes

Reacciones de los participantes ante el reclamo

La intervención de Tamara Paganini provocó todo tipo de respuestas. Solange Abraham apoyó abiertamente su postura: “Tiene razón, tiene razón”, repitió en medio de la discusión, y detalló el esfuerzo de su grupo: “Yo invito a que vean la cocina que hoy tocó a mi grupo y a mí, a cómo limpiamos siempre... yo organicé cada cajón de nuevo, sus tupper, cada cubierto, todo ordenado”.

Otras voces, como la de Pincoya, cuestionaron sus intenciones: “¿Lo estás haciendo para llamar la atención o te mandó el hombre?”. Más adelante, expresó: “Esa huevada fue armado. Eso fue armado”. Daniela, por su parte confrontó a Sol: “Hace un mes y una semana que estás viviendo así y nunca te escuché”.

Entre comentarios y réplicas, otros participantes respondieron con molestia: “No, un tour la chota, no me pisen el baño, porque ahí sí le empiezo a pegar un palazo en los tobillos”. Otro agregó: “Amigo, llegó hace tres días, no tiene derecho a decir nada porque no limpió ni un plato”.

Tamara Paganini en la época de su primera participación en Gran Hermano

La historia de Tamara Paganini y su regreso tras 25 años

El retorno de Paganini no solo reavivó tensiones por la convivencia, sino que puso en primer plano su historia dentro del reality y las consecuencias de su paso en 2001. Hace 25 años, Tamara Paganini fue apodada “La India” y su regreso en el ciclo de la “Generación Dorada” evidenció tanto la revancha en el juego como la personal.

Tras su participación en la edición original, Paganini mantuvo un conflicto judicial con Telefe y la producción, que se extendió por más de 13 años debido al modo en que editaron su imagen y cómo afectó su vida. “Gran Hermano me destruyó la vida”, reconoció en varias entrevistas. Describió cómo debió tomar medidas extremas frente a la notoriedad y los cambios en su rutina diaria: “No podía tomar un colectivo, un tren… gasté una fortuna en remis”.

El litigio concluyó en un acuerdo económico, aunque aclaró que su intención principal era obtener una disculpa pública: “No quería plata, quería que me pidan perdón públicamente por todas las ediciones maliciosas que habían hecho conmigo”.

Con su regreso, la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano cobró una nueva dimensión. Paganini reafirmó su liderazgo y dejó claro que su presencia es un desafío a viejos y nuevos códigos, intensificando el debate sobre pertenencia y memoria en el reality.