Salud

No es la espinaca: qué alimentos aportan más hierro y cómo potenciar sus beneficios

La elección adecuada de fuentes y ciertos hábitos alimenticios pueden marcar la diferencia, según expertos

Guardar
Las investigaciones actuales corrigen el
Las investigaciones actuales corrigen el mito clásico sobre el hierro en la espinaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comparación entre diferentes alimentos revela que las lentejas y otras legumbres aportan más hierro que la espinaca. De acuerdo con Harvard Health Publishing, una taza de lentejas cocidas contiene 6,6 miligramos (mg) de hierro, mientras que la misma cantidad de espinaca cocida aporta 6,4 mg.

Para Cleveland Clinic, “el hierro ayuda al cuerpo a producir hemoglobina, una proteína presente en los glóbulos rojos: transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. El hierro también ayuda a crear mioglobina, que proporciona oxígeno a los músculos".

Contenido real de hierro en vegetales y legumbres

Un informe publicado en la revista uhuniverso elevó la cifra de las lentejas a 7 mg por cada 100 g, y destaca que otros alimentos como el hígado o las habas secas alcanzan entre 8 y 9 mg por cada 100 g.

Las almejas, por su parte, triplican el nivel de hierro de las lentejas. La Clínica Universidad de Navarra coincide en que el hierro de origen animal se absorbe mejor, pero subraya la importancia de las legumbres como fuente relevante de este mineral en dietas vegetarianas o veganas.

Consumir vitamina C junto a
Consumir vitamina C junto a legumbres potencia la asimilación de hierro en el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Absorción del hierro: diferencias entre hierro hemo y no hemo

No todo el hierro presente en los alimentos se asimila de igual manera. Harvard Health Publishing explicó que el hierro de origen animal, conocido como hierro hemo, se absorbe con mayor facilidad que el hierro no hemo, presente en vegetales, legumbres, frutas y suplementos.

MedlinePlus añadió que el hierro de fuentes vegetales es más difícil de absorber, lo que implica que las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas deben consumir casi el doble de hierro que quienes incluyen carne en su alimentación.

Cómo mejorar la absorción del hierro vegetal

Existen estrategias para aumentar la absorción del hierro no hemo. MedlinePlus señaló que combinar legumbres o verduras de hojas oscuras con pequeñas cantidades de carne magra, pescado o aves puede triplicar la absorción del hierro vegetal.

Además, los alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, fresas, tomates y patatas, potencian la asimilación del mineral. El informe respaldó esta recomendación: “Si la tomamos con alimentos ricos en vitamina C la absorción del hierro mejorará notablemente”.

Las lentejas contienen más hierro
Las lentejas contienen más hierro que la espinaca y se destacan en dietas vegetarianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cocinar en sartenes de hierro fundido también puede incrementar el aporte de hierro en la dieta, mientras que el consumo de té negro puede reducir su absorción debido a la presencia de sustancias que se fijan al mineral.

Importancia del hierro en la salud y riesgos de deficiencia o exceso

El hierro es esencial para la producción de hemoglobina y mioglobina, proteínas encargadas de transportar el oxígeno en la sangre y los músculos, respectivamente, según MedlinePlus y la Clínica Universidad de Navarra.

Una deficiencia prolongada de hierro puede provocar anemia ferropénica, cuyos síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar, dolor de cabeza, irritabilidad y vértigo. Harvard Health Publishing advirtió que ciertos grupos presentan mayor riesgo de déficit, como mujeres en edad fértil, embarazadas, niños pequeños y personas con dietas restrictivas.

Por el contrario, el exceso de hierro, aunque poco frecuente, puede causar hemocromatosis, una acumulación peligrosa del mineral en órganos como el hígado, el corazón y el páncreas, con consecuencias graves para la salud.

Beneficios adicionales de las lentejas y legumbres

Según Cleveland Clinic, las lentejas “son muy saludables: son ricas en vitaminas, minerales y fibra, sin la grasa ni el colesterol de la carne roja. Si buscas una cena rápida y nutritiva y te preguntas: ‘¿Me sienta bien la sopa de lentejas?’, la respuesta es sí“.

“Las lentejas son ricas en proteínas, lo que ayuda a desarrollar y mantener los músculos, los huesos y la piel. Además, las proteínas pueden ayudarte a controlar el apetito y a perder peso, ya que te hacen sentir más lleno que otros nutrientes”, postulan en Cleveland Clinic.

Y añaden que entre las legumbres, solo la soja aporta más proteínas. Además, no contienen gluten, lo que las convierte en una excelente opción para las personas celíacas .

Temas Relacionados

Hierro en la dietaLentejasEspinacaAnemia ferropénicaClínica Universidad de NavarraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las altas temperaturas afectan el desarrollo infantil: cuáles son los riesgos de crecer bajo calor extremo

Un estudio internacional advierte que una exposición continua en la niñez puede limitar el aprendizaje, el bienestar emocional y las oportunidades a futuro. Por qué la falta de condiciones adecuadas intensifica vulnerabilidades

Las altas temperaturas afectan el

El infectólogo argentino Hugo Pizzi fue designado como académico de medicina del Estado de Río de Janeiro

El médico recibió la distinción en una ceremonia en esa ciudad brasileña. Previamente, había sido distinguido por el Senado de la Nación con la Mención de Honor al Valor Científico y recibió tres doctorados honoris causa de universidades nacionales

El infectólogo argentino Hugo Pizzi

Tos convulsa: Argentina registra el mayor número de casos de la enfermedad desde 2019

En lo que va del año se reportaron siete muertes en menores de dos años y 846 infecciones, según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación. El aumento está asociado a las bajas coberturas de vacunación

Tos convulsa: Argentina registra el

La respiración 4-7-8 y otras estrategias validadas por Harvard para dormir mejor sin suplementos

Ejercicios de respiración, cambios en la rutina nocturna y ajustes sencillos en la dieta pueden marcar una diferencia al mejorar el sueño. Cómo ponerlos en práctica, según expertos

La respiración 4-7-8 y otras

El síndrome de piernas inquietas podría anticipar el desarrollo de Parkinson, según un estudio

Un estudio reciente señala que aquellos con este trastorno podrían tener más posibilidades de desarrollar la patología neurodegenerativa. La importancia de una detección y tratamiento oportunos para mejorar el pronóstico a largo plazo

El síndrome de piernas inquietas
DEPORTES
Luis Suárez quedó a un

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

Impacto en la F1: la trama secreta de la negociación de Christian Horner para sumarse al equipo de Colapinto

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Román Burruchaga y el desafío de construir un nombre propio en el tenis argentino: “Siento que tengo el nivel y confío mucho en mí”

TELESHOW
El tierno gesto de Maxi

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 11 millones de

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es

El Coliseo de Roma estrena una estación de metro que conecta con tres mil años de historia

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo