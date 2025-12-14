Un nuevo estudio sugiere que el sistema inmunológico podría ser la clave detrás de la depresión y los tratamientos que no funcionan

El estudio revela que la depresión resistente al tratamiento podría estar relacionada con alteraciones en el sistema inmunológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión resistente al tratamiento ha sido, durante años, un enigma doloroso tanto para pacientes como para especialistas. Sin embargo, un estudio reciente publicado en Advanced Science y difundido por Psychology Today acaba de encender una luz inesperada: la clave podría no estar solo en el cerebro, sino en el propio sistema inmunológico.

Este avance desafía décadas de creencias y sugiere que la raíz de uno de los trastornos mentales más complejos podría estar oculta en los circuitos biológicos de defensa del cuerpo.

El nuevo enfoque no solo reescribe lo que se sabía sobre la enfermedad, sino que también abre la puerta a tratamientos revolucionarios y alternativas antes impensadas para quienes hasta ahora no encontraban alivio.

Un enfoque innovador: biología y tecnología al servicio de la salud mental

A diferencia de investigaciones anteriores, el equipo científico desarrolló un enfoque integral al analizar en paralelo tres sistemas biológicos fundamentales en las mismas pacientes: proteínas en la sangre, células inmunitarias y modelos de cerebro en miniatura (organoides) creados a partir de células de las propias participantes.

Investigadores identifican niveles elevados de proteínas inflamatorias y estrés en mujeres con depresión resistente, según Psychology Today

El grupo de estudio estuvo compuesto exclusivamente por mujeres diagnosticadas con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, especialmente aquellas con síntomas atípicos y cuadros psicóticos, quienes suelen obtener escasos beneficios de los antidepresivos habituales.

Este abordaje permitió observar de forma simultánea cómo interactúan los sistemas biológicos y de qué manera la enfermedad está inscrita en la fisiología de las pacientes.

Los resultados, explicados en detalle por Psychology Today, mostraron que las pacientes presentaban niveles especialmente altos de proteínas vinculadas al estrés y la inflamación. Dos marcadores resultaron centrales: la DCLK3, que ayuda a la supervivencia neuronal en momentos de presión, y la C5, protagonista del sistema de complemento inmunológico, ambas notablemente elevadas.

Estos marcadores inflamatorios presentaron una correlación directa con la intensidad de los síntomas de ansiedad, depresión, trauma y estrés que reportaron las pacientes, lo que apunta a una conexión clara entre el estado biológico y el bienestar psicológico.

El trauma psicológico deja huellas biológicas que modifican el sistema inmune y afectan la salud mental, destaca la investigación

Analizando las células inmunitarias, los científicos detectaron una activación anómala. Los neutrófilos y monocitos —encargados de la defensa frente a amenazas generales— estaban altamente activados, mientras que las células T y B, responsables de la inmunidad adaptativa, se encontraban agotadas y con poca capacidad de respuesta.

Dicho desequilibrio sugiere un cuerpo en estado de alerta constante, como si se mantuviera listo para combatir una amenaza invisible, pese a la ausencia de una enfermedad física concreta.

Mini cerebros para el estudio de la vulnerabilidad celular

El estudio avanzó al emplear organoides cerebrales: pequeñas estructuras que simulan el cerebro, desarrolladas a partir de células madre extraídas de la sangre de una paciente.

Al comparar estos organoides con los creados a partir de un control sano, los resultados fueron llamativos: los modelos derivados de la paciente crecieron más lentamente, resultaron de menor tamaño, contaban con una cantidad reducida de células progenitoras neurales y presentaban una mayor tasa de muerte celular.

El vínculo entre inflamación, trauma y síntomas depresivos refuerza la necesidad de un enfoque neuroinmune en salud mental

Además, al someter ambos tipos de organoides a dexametasona (una hormona sintética que imita el efecto del estrés), las alteraciones genéticas resultaron mucho más profundas en los organoides de la paciente. De acuerdo con Psychology Today, esto indica que la vulnerabilidad al estrés podría estar inscrita desde la biología celular en los casos de depresión resistente.

Trauma psicológico y modificaciones biológicas: dos caras de la misma moneda

El vínculo entre trauma, experiencia vital y biología quedó reforzado. Las mujeres con depresión resistente reportaron una mayor exposición a situaciones traumáticas a lo largo de sus vidas en comparación con el grupo de control.

Como señala Psychology Today, el trauma “deja rastros biológicos”, lo que sugiere que la adversidad vivida puede modificar el funcionamiento del sistema inmune y repercutir de manera profunda en la salud mental. Esto respalda la necesidad de atender tanto los factores psicológicos como los biológicos en el tratamiento de la depresión.

La investigación impulsa un abordaje holístico que integra factores biológicos y psicológicos en el tratamiento de trastornos depresivos

Las implicaciones de estos hallazgos son potencialmente transformadoras. El artículo de Psychology Today enfatiza que el futuro de la salud mental podría depender de abordar los síntomas depresivos desde una óptica neuroinmune, donde la evaluación de la inflamación, el funcionamiento inmunológico y la historia de trauma se integren en el diseño de las estrategias terapéuticas.

Si la inflamación resulta ser un factor clave, intervenciones antiinflamatorias y tratamientos dirigidos al sistema inmunitario podrían convertirse en alternativas reales para quienes no responden a los antidepresivos tradicionales.

Nuevos hallazgos abren la puerta a tratamientos antiinflamatorios y terapias dirigidas al sistema inmunitario para la depresión resistente

Estos descubrimientos refuerzan la importancia de un enfoque holístico en salud mental, donde lo biológico y lo psicológico se contemplen de manera conjunta. El desafío para los profesionales será combinar saberes y experiencias para diseñar intervenciones que reflejen la complejidad de la experiencia humana y favorezcan la recuperación integral de quienes sufren trastornos depresivos.

La investigación marca un antes y un después en el abordaje de la depresión resistente: coloca al sistema inmunológico y la biología individual como piezas clave en la búsqueda de tratamientos eficaces y personalizados, renovando la esperanza para millones de personas que esperan respuestas más allá de la medicina convencional.