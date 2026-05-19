Salud

Buenos Aires recibe a la elite mundial de la neurocirugía endoscópica y mínimamente invasiva

Organizado por la Fundación Garrahan, referentes internacionales traerán avances científicos, participarán en talleres prácticos y mostrarán nuevos desarrollos en neuroendoscopía

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Escenas de un congreso de neurocirugía en Buenos Aires: un orador presenta ante pantalla grande, asistentes conversan y equipos robóticos quirúrgicos se exhiben con vistas de la ciudad.
El Congreso Internacional IFNE + GLEN reúne en Buenos Aires a más de 150 expertos para debatir avances y tecnologías en neurocirugía endoscópica y mínimamente invasiva, consolidando a la ciudad como referente médico global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Buenos Aires se transformará en el epicentro de la neurocirugía avanzada con la llegada del Congreso Internacional de Neurocirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva IFNE + GLEN, uno de los encuentros más influyentes del calendario científico global.

Más de 150 expertos nacionales e internacionales se dan cita en el Hotel NH desde mañana 20 hasta el 22 de mayo, en un evento que marca la primera realización de este congreso en territorio argentino. Según informó la organización, la cita combina la IX edición del Congreso Latinoamericano GLEN de Neuroendoscopia con la reunión interina de la IFNE, bajo la coordinación de la Fundación Garrahan.

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El encuentro es una plataforma clave para la actualización en técnicas, el intercambio de conocimientos y la presentación de tecnologías innovadoras en neurocirugía mínimamente invasiva.

La agenda científica, que incluye talleres prácticos, mesas redondas y exposiciones de casos novedosos, apunta a profundizar en áreas como el cerebro, los ventrículos, la base del cráneo, la columna vertebral y la neurocirugía pediátrica. A la vez, el evento abre un espacio para explorar el futuro de la disciplina, con foco en la aplicación de nuevas herramientas tecnológicas y en la colaboración internacional.

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El evento marca la primera vez que el Congreso IFNE + GLEN se realiza en Argentina y Latinoamérica, un hito para la especialidad - Brain Navi
El evento marca la primera vez que el Congreso IFNE + GLEN se realiza en Argentina y Latinoamérica, un hito para la especialidad - Brain Navi

Un escenario global para la innovación en neuroendoscopía

La Fundación Garrahan asumió la organización integral del congreso, en conjunto con la International Federation of Neuroendoscopy (IFNE) y el Grupo Latinoamericano de Estudios en Neuroendoscopía (GLEN). El comité organizador, presidido por el doctor Sebastián G. Jaimovich y dirigido por el doctor Ramiro del Río, diseñó una programación que se extiende más allá de las conferencias convencionales.

En el acto de apertura, los organizadores difundieron: “En nombre del comité organizador, es un inmenso placer darles la bienvenida al Congreso Internacional de Neurocirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva IFNE + GLEN: IX Congreso Latinoamericano GLEN de Neuroendoscopia y Congreso IFNE Interim Meeting, que tendrá lugar en la vibrante y apasionante ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 18 al 22 de mayo de 2026”.

El congreso congrega a profesionales y autoridades de más de veinte países, incluidos Alemania, Japón, Egipto, Italia, Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, México, Austria, Ghana, India, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Grecia, Israel, Eslovenia, Estado de Kuwait, Turquía, Francia, Polonia, Bélgica, España, Inglaterra y diversas naciones de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador y Uruguay.

El programa incluye talleres prácticos, conferencias magistrales y presentación de tecnologías innovadoras en neurocirugía mínimamente invasiva
El programa incluye talleres prácticos, conferencias magistrales y presentación de tecnologías innovadoras en neurocirugía mínimamente invasiva

Este despliegue internacional permite un intercambio de experiencias que potencia el avance de la neuroendoscopía en el mundo hispanohablante y refuerza la posición de Buenos Aires como núcleo de la investigación médica.

El programa científico incluye talleres prácticos y conferencias magistrales de líderes de opinión, así como la presentación de investigaciones y casos que marcan tendencia. Entre los ejes temáticos se encuentran “Un viaje por la neuroendoscopia”, “Cerebro y ventrículos”, “Base del cráneo”, “Columna vertebral”, “Pediatría”, “Innovaciones tecnológicas”, “Indicaciones y complicaciones” y sesiones de videos.

En palabras del comité organizador: “Este evento histórico reunirá a las mentes más destacadas ya los innovadores en nuestro campo de toda América Latina y del mundo. Constituye una plataforma vital para compartir conocimientos, explorar los últimos avances quirúrgicos y tecnológicos y, en colaboración, ampliar las fronteras de la neuroendoscopia del cerebro, la base del cráneo, el cráneo y la columna vertebral”.

Cursos precongreso, agenda científica y el pulso de la ciudad anfitriona

La agenda científica abarca cerebro, ventrículos, base del cráneo, columna, pediatría e innovación tecnológica (Universidad de Stanford)
La agenda científica abarca cerebro, ventrículos, base del cráneo, columna, pediatría e innovación tecnológica (Universidad de Stanford)

Antes del congreso principal, los días 18 y 19 de mayo, se desarrollaron cursos precongreso teórico-prácticos en distintas sedes, con la participación de 187 profesionales.

Los workshops se organizaron en el Hospital Garrahan y en el Hospital Italiano de Buenos Aires (sedes Central y San Justo), abordando temáticas como “Cirugía ventricular endoscópica y port”, “Cirugía endoscópica de la columna vertebral hands-on”, “Base Craneal: Abordajes endoscópicos en 3D de la base del cráneo”, “Craneosinostosis endoscópica” y “Neurocirugía fetal”.

Los organizadores aseguraron: “El Congreso Internacional IFNE + GLEN 2026 promete un programa científico excepcional, con conferencias magistrales de líderes mundiales, interesantes mesas redondas y presentaciones de vanguardia en un lugar de primera categoría en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. También tenemos previstos cinco cursos precongreso exhaustivos durante los días 18 y 19 de mayo, que incluirán talleres prácticos sobre cerebro y ventrículo, base de cráneo, columna vertebral, craneosinostosis y neuroendoscopia fetal, en los que se mostrarán las técnicas quirúrgicas más avanzadas”.

Cursos precongreso en hospitales porteños ofrecen formación avanzada en técnicas de cirugía ventricular, base de cráneo y columna vertebral (Universidad de Stanford)
Cursos precongreso en hospitales porteños ofrecen formación avanzada en técnicas de cirugía ventricular, base de cráneo y columna vertebral (Universidad de Stanford)

El Congreso cuenta con la presidencia de Kenichi Nishiyama (IFNE) y Adrián Cáceres Chacón (GLEN), el Comité Científico dirigido por el Dr. Javier González Ramos y la Dra. Victoria Tcherbbis Testa como secretaria. La realización fue posible gracias al apoyo y acompañamiento de empresas dedicadas al desarrollo tecnológico en salud.

El evento, más allá de la intensa agenda académica, invita a los visitantes a conocer la ciudad anfitriona. Los organizadores destacaron: “La ciudad de Buenos Aires ofrece un cautivador telón de fondo para nuestro congreso. Su mezcla única de patrimonio y pasión latinoamericana refleja el espíritu de nuestra disciplina, donde la técnica meticulosa se une a la innovación creativa. La rica historia de la ciudad, su arquitectura de renombre mundial y el conmovedor ritmo del tango crean una atmósfera inspiradora para fomentar la colaboración y forjar nuevas conexiones”.

En este marco, los asistentes podrán experimentar la calidez de la gente, la cocina local y la cultura porteña, recorriendo lugares emblemáticos como el barrio de La Boca o asistiendo a espectáculos de tango.

Los workshops prácticos permiten a los profesionales experimentar los últimos desarrollos en instrumentación y equipamiento neuroquirúrgico
Los workshops prácticos permiten a los profesionales experimentar los últimos desarrollos en instrumentación y equipamiento neuroquirúrgico

“La fusión de tradición y modernidad de la ciudad ofrece un paralelismo perfecto con nuestro propio trabajo, ya que nos basamos en conocimientos fundamentales para innovar de cara al futuro”, subrayó la organización en el mensaje de bienvenida.

La edición 2026 del Congreso Internacional de Neurocirugía Endoscópica y Mínimamente Invasiva IFNE + GLEN deja en evidencia el dinamismo de la neuroendoscopía y la relevancia de la cooperación internacional para el progreso de la ciencia médica.

Nuevos desarrollos en instrumentación, exposición tecnológica y la presencia de referentes globales marcan un hito para el sector y consolidan a Buenos Aires como sede de referencia para la comunidad neuroquirúrgica internacional.

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