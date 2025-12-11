Salud

Los 6 errores más comunes que arruinan el entrenamiento, según Harvard

Corregir estos hábitos puede mejorar la motivación, prevenir lesiones y maximizar los beneficios de la actividad física

Corregir hábitos incorrectos en el entrenamiento físico mejora el rendimiento, protege la salud cardiovascular y eleva la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poner energía y tiempo en el entrenamiento físico no siempre garantiza logros visibles. A menudo, pequeños errores pueden obstaculizar los resultados, afectar la motivación y aumentar el riesgo de lesiones. Según Harvard Health Publishing, identificar y corregir estos fallos es determinante para extraer los verdaderos beneficios de la actividad física.

La constancia y la motivación bajo la lupa de Harvard

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para mantener una buena salud. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos sigue siendo la falta de motivación y regularidad entre quienes buscan una vida más activa.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, la frustración ante la ausencia de resultados tangibles suele debilitar el compromiso. Así lo expresó Heidi Godman, autora principal del análisis: “Cumplir con un programa de ejercicio es un compromiso importante. Lo último que quieres es desperdiciar tus esfuerzos”.

Harvard identifica los seis errores más comunes que afectan la efectividad del entrenamiento físico y la salud general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seis errores que sabotean el ejercicio, según Harvard

Omitir el calentamiento previo

No realizar una entrada en calor adecuada se ubica entre las principales causas de lesión y bajo rendimiento. Los expertos de Harvard Health Publishing explican que el calentamiento mejora el flujo sanguíneo, la temperatura corporal y la flexibilidad muscular, factores esenciales para optimizar el esfuerzo y evitar daños. El error de saltarlo es más grave aún entre personas mayores o en sesiones con bajas temperaturas. La publicación de Harvard aconseja dedicar algunos minutos a movimientos simples y adaptados al ejercicio planeado.

Irregularidad en el entrenamiento

Dividir la actividad física a lo largo de la semana, en lugar de concentrarla en un solo día, es clave para obtener beneficios sostenidos. “Hacer demasiado ejercicio en una sola sesión puede aumentar el riesgo de lesiones”, advirtió Godman. Además, la OMS y diversos expertos recomiendan alternar ejercicios aeróbicos y de fuerza para estimular diferentes áreas del cuerpo de manera balanceada.

Omitir el calentamiento previo al ejercicio incrementa el riesgo de lesiones y reduce el rendimiento muscular, según Harvard Health Publishing (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobrecarga temprana de peso

Iniciar el entrenamiento con una carga excesiva puede provocar fatiga, lesiones o desánimo. Harvard Health Publishing sugiere optar primero por pesas más ligeras y repeticiones más altas, permitiendo que los músculos se fortalezcan de manera progresiva y segura. “Haz dos o tres series de 20 levantamientos usando una pesa de 1 kilo en lugar de una serie de cinco o diez levantamientos con una de 2,25 kilos”, recomendó Godman.

Falta de descanso muscular

No permitir que los grupos musculares descansen lo suficiente interfiere con la recuperación y el crecimiento muscular. El informe de Harvard Health Publishing destaca que los músculos necesitan alrededor de 48 horas para reponerse tras un entrenamiento intenso. Alternar el foco de trabajo —brazos, piernas y hombros— ayuda a mantener la frecuencia semanal sugerida sin exceder los límites del cuerpo.

Descuidar la hidratación

La pérdida de líquidos y electrolitos durante el ejercicio puede afectar la presión arterial, el ritmo cardíaco y la función articular. Harvard Health Publishing, citando a la Academia Nacional de Medicina, recomienda beber 11 vasos diarios de agua para mujeres y 15 para hombres, aunque la cantidad puede modificarse según las necesidades individuales.

Iniciar el entrenamiento con sobrecarga de peso puede provocar fatiga, lesiones y desánimo, según expertos de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mala postura al entrenar

El descuido en la postura al ejecutar movimientos incrementa el riesgo de distensiones, tendinitis y lesiones, especialmente en espalda y hombros. La publicación de Harvard Health Publishing aconseja: “Mantén los hombros hacia abajo y hacia atrás, la espalda recta y trabaja con un fisioterapeuta para corregir una mala postura”. La supervisión profesional es decisiva para afianzar buenos hábitos y evitar daños.

Claves para corregir errores y potenciar los beneficios

Superar estos obstáculos implica adoptar rutinas de calentamiento, mantener frecuencia constante y progresiva, ajustar la cantidad de peso, alternar los grupos musculares que se ejercitan, cuidar la hidratación y prestar atención a la postura. Sin estos cambios, parte del esfuerzo invertido puede no traducirse en mejoras reales.

Corregir los hábitos incorrectos no solo mejora el rendimiento físico, sino que también protege la salud cardiovascular, fortalece los músculos y eleva la calidad de vida. Los especialistas de Harvard Health Publishing insisten en la importancia de personalizar el entrenamiento y buscar asesoramiento profesional. La prevención de errores transforma la experiencia del ejercicio y permite aprovechar al máximo cada minuto de dedicación física.

