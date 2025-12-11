¿Las bebidas energéticas aumentan el riesgo de AVC? La historia de un paciente

MIÉRCOLES, 10 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Las bebidas energéticas pueden darte alas, liberar la bestia o alimentar tu rutina -- pero beber demasiadas de un trago podría suponer un riesgo serio de ictus, advierten los médicos.

Un hombre en forma y sano, de unos 50 años, con el hábito diario de ocho latas, lo descubrió por las malas, según un estudio de caso publicado el 9 de diciembre en la revista BMJ Case Reports.

Este paciente sufrió daños permanentes por un ictus leve causado por una presión arterial extremadamente alta, según informaron los médicos. Su tensión volvió a la normalidad solo después de dejar las bebidas energéticas.

"Obviamente no era consciente de los peligros que me estaba causando beber bebidas energéticas", dijo el paciente, que fue tratado en el NHS Trust del Hospital Universitario de Nottingham en el Reino Unido. "(yo) me he quedado con entumecimiento en la mano y dedos de manos, pies y pies del lado izquierdo, incluso después de ocho años."

El hombre acabó en el hospital tras experimentar debilidad repentina en el lado izquierdo, entumecimiento y dificultades para equilibrarse, caminar, tragar y hablar, según el informe del caso.

Su presión arterial se registró en 254/150 mm/Hg al ingresar. Se considera que una presión arterial saludable es de 120/80 o menos.

Los escáneres cerebrales revelaron que había sufrido un ictus en su tálamo, la parte del cerebro implicada en la percepción sensorial y el movimiento, según los médicos.

Al paciente se le inició la administración de medicamentos para bajar la presión arterial, y su presión sistólica bajó a 170 mm/Hg. La sistólica es el número superior de una lectura de presión arterial, y es la presión dentro de los vasos sanguíneos durante un latido.

Pero una vez de vuelta en casa, la presión arterial del hombre volvió a subir incluso mientras los médicos aumentaban la medicación para la tensión.

Tras algunas preguntas, el hombre reveló que bebía una media de ocho bebidas energéticas al día.

Cada bebida contenía 160 mg de cafeína, lo que equivale a una ingesta diaria de 1.200 a 1.300 mg de cafeína, según los médicos. La ingesta máxima diaria recomendada de cafeína es de 400 mg.

Los médicos insistieron en que dejara las bebidas energéticas. Cuando lo hizo, su tensión volvió a la normalidad y pudo dejar la medicación que le habían recetado.

Pocas personas ven el posible daño de las bebidas energéticas, escribieron los médicos en su informe de caso.

"El año 2018 vio cómo los principales supermercados británicos implementaron una prohibición voluntaria de la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años en un esfuerzo para combatir la obesidad, la diabetes y la caries dental, pero menos se exploran los posibles riesgos aumentados de las bebidas energéticas para enfermedades cardiovasculares, incluidos los ictus isquémicos y hemorrágicos", escribió el equipo liderado por la Dra. Martha Coyle de los Hospitales Universitarios de Nottingham.

Las bebidas energéticas presumen de altos niveles de cafeína, "pero otros ingredientes contienen 'cafeína oculta'", según el informe del caso. " Por ejemplo, se cree que la guaraná contiene cafeína al doble de la concentración de un grano de café."

La interacción de la cafeína y otros ingredientes --taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona y azúcar-- puede tener un efecto dramático en la presión arterial, aumentando el riesgo de ictus, escribió el equipo.

"En pacientes con hipertensión inexplicada, los clínicos deberían preguntar por el consumo de bebidas energéticas", escribieron los médicos. "El asesoramiento sobre el estilo de vida debería incluir una discusión sobre los factores de riesgo cardiovascular de las bebidas energéticas."

Los médicos señalaron que su informe representa solo a una persona, pero argumentaron que su preocupación tiene su raíz en una medicina sólida.

"Aunque la evidencia actual no es concluyente, dada la literatura acumulada, la alta morbilidad y mortalidad asociadas al ictus y las enfermedades cardiovasculares, y los efectos adversos bien documentados de las bebidas con alto contenido en azúcar, proponemos que una regulación más estricta de las ventas de bebidas energéticas y las campañas publicitarias (que a menudo se dirigen a edades más jóvenes) podría ser beneficiosa para la salud cerebral y cardiovascular futura de nuestra sociedad, " concluyeron los médicos.

FUENTES: BMJ, nota de prensa, 9 de diciembre de 2025; Informes de casos de BMJ, 9 de diciembre de 2025