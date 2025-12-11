Embolización arterial: cómo es la innovadora técnica que alivia el dolor crónico por la artrosis de rodilla

La embolización arterial es una técnica innovadora para tratar el dolor crónico de artrosis de rodilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor crónico de rodilla por artrosis afecta la calidad de vida de muchas personas, ya que impide o dificulta actividades cotidianas tan simples como caminar, subir escaleras o dormir sin molestias. Muchas veces, quienes lo sufren conviven con la frustración de no encontrar alivio duradero, pese a tratamientos médicos, fisioterapia o infiltraciones. Ante la falta de alternativas eficaces y para determinados pacientes, la técnica conocida embolización de arterias geniculares ha surgido como una alternativa terapéutica que puede ofrecerles una nueva oportunidad de movimiento y alivio sostenido.

Este método mínimamente invasivo comenzó a figurar como alternativa para tratar el dolor crónico por artrosis de rodilla, dirigido a pacientes que no logran alivio suficiente con terapias convencionales. El procedimiento identifica y bloquea selectivamente los pequeños vasos sanguíneos que nutren áreas inflamadas en la articulación, lo que reduce la inflamación y la formación de nuevos vasos, factores centrales para mitigar el dolor y mejorar la función.

En diálogo con Infobae, el Dr. Hernán Bertoni, jefe de Servicio de Intervencionismo Oncológico en el Instituto Alexander Fleming y FLENI, detalló el proceso: “La embolización arterial representa un avance enorme en el arsenal de las terapias para el dolor crónico e incapacidad funcional causados por la artrosis, principalmente en la rodilla, que sigue siendo la articulación más afectada. A través de un procedimiento mini invasivo y ambulatorio, se logran resultados de respuesta completa en la gran mayoría de los pacientes bien seleccionados para este procedimiento”.

A. Se accede a la arteria genicular inferomedial. B. En sustracción digital, se observa el "blush", característico de inflamación focal (flechas). C. Control después de la embolización. No hay signos del área de inflamación (círculo) (Imagen del paper Embolización arterial selectiva de los doctores Hernán G. Bertoni, Victoria Bertoni, Carlos M. Autorino, Federico Manfri)

Si bien en su mayoría los casos tratados con esta terapia se refieren al compromiso de la rodilla, la embolización de arterias geniculares se puede practicar actualmente también en otras articulaciones, como el hombro, con resultados positivos, según datos publicados en trabajos internacionales de Marc Sapoval, de la Facultad de Medicina de la Universidad Paris Cité, y la participación del propio Bertoni, quienes evaluaron mejoras en el dolor y la función.

Un procedimiento para casos seleccionados

La indicación de la técnica se dirige con mayor frecuencia a personas con artrosis de rodilla en etapa no quirúrgica, en las que el desgaste articular no llega al extremo, no existen ejes alterados entre cadera y rodilla ni enfermedad vascular severa. “El equipo evalúa en cada caso el grado de artrosis y busca comprobar por imágenes la presencia de inflamación periarticular, con datos como sinovitis o líquido libre en la rodilla”. Los pacientes que más se benefician suelen tener peso adecuado y no presentan obesidad, dijo el experto.

A partir de los quince días posteriores se suma siempre kinesioterapia activa y fortalecimiento muscular como complemento pautado.

A y B. Se aprecia el desarrollo vascular sinovial cuyo aspecto remeda una nube algodonosa de tipo cumulonimbus. C. Embolización arterial selectiva. Desaparición de la imagen algodonosa. La hemartrosis recurrente cedió clínicamente (Imagen del paper Embolización arterial selectiva , de los doctores Hernán G. Bertoni, Victoria Bertoni, Carlos M. Autorino, Federico Manfrin)

Efectos y seguridad según la evidencia científica

La literatura médica internacional aporta avales sobre la utilidad y seguridad de la embolización arterial genicular. En el trabajo liderado por Marco Femia y su equipo en la Unidad de Radiología Intervencionista de ASST Santi Paolo Carlo, de Milán, Italia, revisado en el Journal of Personalized Medicine, se destaca la capacidad de la técnica para reducir la formación de nuevos vasos y la inflamación, con impacto en pacientes donde fallaron los tratamientos habituales y que no pueden operarse.

El propio Dr. Bertoni, junto a colaboradores de FLENI y otros centros argentinos, publicó en la Revista Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y en el Journal of Vascular and Interventional Radiology una serie de estudios multicéntricos. Informaron mejorías clínicamente superiores al 70% y perfil de seguridad favorable en personas con dolor persistente tras artroplastia total de rodilla. “En nuestra experiencia, las mejoras en dolor, rigidez y funcionalidad se ven desde los seis meses y la reducción de analgésicos es frecuente”, sumó Bertoni.

La seguridad ha sido tema central para los grupos evaluadores. En la investigación encabezada por A. Taheri Amin en la Universidad de Düsseldorf, Alemania, y publicada en Cardiovascular and Interventional Radiology, se utilizaron microesferas permanentes en 43 pacientes y se lograron mejoras sostenidas durante un año, a la vez que se reportaron apenas eventos leves, como alteraciones cutáneas transitorias o pequeños hematomas.

El procedimiento bloquea vasos sanguíneos seleccionados para reducir la inflamación en la articulación afectada (Imagen ilustrativa Infobae)

Perfil de complicaciones y selección rigurosa

Los riesgos de la técnica resultan bajos cuando el procedimiento es realizado por especialistas formados. “La tasa de complicaciones es muy baja en manos entrenadas”, recalcó Bertoni. Los eventos más habituales incluyen hematomas en el sitio de punción, con una incidencia de aproximadamente 1%, que suelen resolverse sin intervención específica en menos de tres semanas. También se observaron pequeños cambios de coloración en la piel y en muy pocas ocasiones úlceras superficiales, todas de resolución espontánea, según los reportes de Bertoni y Amin.

“La embolización se realiza en la etapa de fracaso de las terapias convencionales, como es el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas y la corticoide terapia. A diferencia de estas, al atacar la principal causa del dolor e impotencia funcional, que es la inflamación, la respuesta perdura por los próximos cinco años aproximadamente posterior al procedimiento. Y este dato de tiempo surge, por un lado, de la experiencia personal y, por otro lado, por la experiencia reportada en la literatura internacional, por tratarse de una técnica nueva, que no tiene más de diez años en los países desarrollados, el seguimiento medio de los pacientes es este”, destacó el Dr Bertoni.

Cómo se posiciona la técnica en la práctica y en la ciencia

Bertoni relató que el primer caso local se trató en octubre de 2023. En su experiencia particular, la formación técnica la llevó a cabo en el hospital Georges Pompidou de París, referencia internacional en intervencionismo vascular.

La embolización arterial ofrece una opción con beneficios sostenidos, ante el fracaso de otras terapias habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los desafíos actuales en Argentina y América Latina son principalmente regulatorios, para que los sistemas de salud cubran en forma completa este tratamiento. Y, además, necesitamos contar con más médicos intervencionistas involucrados y formados en esta técnica”, afirmó a Infobae. “Empecé a capacitarme en emboloterapia para artrosis en el hospital Georges Pompidou, en París, y el primer paciente tratado en el país fue en octubre de 2023”, detalló el especialista.

El abordaje multidisciplinario figura como requisito final: para cada paciente, intervienen traumatólogos, intervencionistas, fisioterapeutas, clínicos y reumatólogos. Como destacó el experto, “la selección correcta, la participación de todo el equipo y el seguimiento sostenido marcan la diferencia en los resultados”.