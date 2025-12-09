No es solo cuántas veces, sino cuándo: qué dice la ciencia sobre el momento ideal para limpiar tus dientes

Expertos recomiendan esperar al menos 60 minutos antes de cepillarse los dientes tras comer para proteger el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sonrisa sana depende de múltiples factores, pero pocos hábitos resultan tan influyentes como mantener una buena higiene bucal.

La frecuencia y la forma en que se cuidan los dientes han sido objeto de consenso entre especialistas, pero el momento elegido para esta rutina diaria comienza a ganar protagonismo en las recomendaciones de las principales asociaciones odontológicas.

¿Es suficiente con limpiar los dientes después de cada comida, o importa cuándo se hace? Las nuevas pautas buscan orientar sobre la importancia del tiempo en el cuidado oral cotidiano.

El papel del cepillado y los hábitos más frecuentes

El instante en que eliges limpiar tus dientes puede definir la salud de tu boca a largo plazo. Aunque la higiene oral diaria es fundamental, usar el cepillo inmediatamente después de las comidas podría dañar el esmalte, según advierte la American Dental Association (ADA).

Cepillarse los dientes inmediatamente tras consumir alimentos ácidos puede aumentar el riesgo de desgaste dental y caries

Este organismo recomienda esperar al menos 60 minutos tras ingerir alimentos antes de realizar la rutina de limpieza bucal para evitar riesgos y aprovechar al máximo sus beneficios. ¿Por qué esta pausa es tan importante? Basta una hora para que la boca recupere su equilibrio y los dientes conserven su protección natural.

El cepillado dental es fundamental para prevenir enfermedades bucales y mantener una adecuada higiene oral. Existen millones de bacterias en la boca, muchas de ellas responsables de caries, enfermedad periodontal y otras afecciones si no se eliminan a tiempo.

La técnica tradicional recomienda cepillarse al menos dos veces al día, idealmente después de desayunar y antes de dormir, utilizando un dentífrico con flúor, según reportó la American Dental Association (ADA). Sumado al cepillo, el uso de hilo dental permite remover restos de alimentos y placa bacteriana entre los dientes y debajo de la encía.

El pH bucal disminuye tras comer, lo que debilita el esmalte y favorece la erosión si el cepillado es inmediato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos consideran que cepillarse inmediatamente después de cada comida ofrece la máxima protección, pero expertos internacionales advierten que esta práctica podría favorecer el desgaste del esmalte, sobre todo si se consume comida o bebida ácida (zumos cítricos, vino, refrescos).

¿Qué sucede en la boca después de ingerir alimentos?

Al comer, el pH de la boca disminuye por la acción de ácidos que se liberan durante la digestión y por bacterias que aprovechan los alimentos ricos en azúcares y almidones para producir aún más acidez.

ADA precisó que el esmalte dental, la capa dura y protectora de los dientes, se debilita cuando el entorno bucal se vuelve ácido. Si el cepillado ocurre mientras la acidez está elevada, los residuos ácidos se dispersan por las superficies dentales, lo que aumenta el desgaste e incrementa el riesgo de caries.

Diversos estudios señalan que el riesgo es mayor si se consumen productos como frutas cítricas, tomates, refrescos, vinos o bebidas energéticas. Estas sustancias erosionan más el esmalte, y cepillarse en ese momento puede multiplicar el daño.

Limitar el consumo de azúcares y ultraprocesados, junto con visitas regulares al dentista, mejora la salud bucal a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ADA sugiere esperar después de cada comida antes de realizar la higiene bucal, permitiendo así que la saliva, uno de los mecanismos naturales de defensa más poderosos del cuerpo, cumpla su función. Durante ese periodo, la saliva neutraliza el ácido, remineraliza el esmalte y ayuda a restaurar el equilibrio del pH, lo que reduce la vulnerabilidad a la erosión y al desarrollo de caries.

Asimismo, masticar chicle sin azúcar puede estimular la producción de saliva en quienes presentan sequedad oral, favoreciendo aún más la protección del esmalte y la eliminación de residuos alimenticios. También se recomienda beber agua después de comidas o bebidas ácidas para enjuagar los dientes y acelerar el retorno a condiciones normales.

Hábitos recomendados

Realizar visitas periódicas al dentista (al menos una vez al año).

Mantener una dieta equilibrada y limitar el consumo de azúcares refinados y ultraprocesados.

Evitar fumar, ya que el tabaco afecta negativamente las encías y la flora bucal.

Considerar el uso de pastas dentales con flúor y productos específicos para dientes sensibles si existe desgaste o hipersensibilidad.

La prevención de caries y sensibilidad dental comienza con pequeños gestos diarios tras cada comida (Freepik)

Adoptar la práctica de esperar al menos sesenta minutos tras cada comida puede conservar el esmalte dental a largo plazo. Se trata de un gesto sencillo que, junto con una correcta técnica de higiene oral y una alimentación saludable, resulta fundamental para evitar caries, sensibilidad y otras afecciones bucales.

Esta recomendación refuerza la importancia de un cepillado consciente y oportuno, adaptado a las últimas evidencias científicas, como una de las mejores estrategias para cuidar la sonrisa a lo largo de la vida.