El acercamiento de Evangelina Anderson y Martín Demichelis al ver el crecimiento de su hija: “Orgullosa de vos Abrojito”

La modelo compartió en sus redes sociales la felicidad por Emma (Video: Instagram)

Evangelina Anderson vivió una jornada cargada de emociones al acompañar a su hija menor, Emma, fruto de su relación con Martín Demichelis, en un día especial en el colegio. La modelo y conductora compartió en sus redes sociales imágenes y videos que reflejaron el orgullo y la ternura que siente por los avances y la adaptación de la pequeña, que sigue creciendo y sumando experiencias en cada nuevo país al que la familia se muda por motivos profesionales.

En las fotos que compartió, se pudo ver a Emma sentada en el aula, repasando carpetas y trabajos escolares con una sonrisa de satisfacción. En otras postales, Evangelina y su hija posaron abrazadas, rodeadas de pizarras, carteles de cumpleaños y banderas internacionales que decoraban el aula, mostrando la complicidad y el cariño entre ambas. La atmósfera es la de un ambiente escolar cálido, colorido y abierto a la diversidad.

Uno de los videos más destacados muestra a Emma leyendo una anécdota escrita por ella, ahora traducida al español: “Mi hermana quería ir al segundo piso, así que fuimos. Nos aburrimos mucho, pero no encontramos a nuestra familia porque el shopping era muy, muy, muy grande. Y en esa época... esperen. En esa época, mi hermana era medio mala. Bueno, acá viene la parte interesante. Así que estábamos caminando hasta que mi hermana empezó a correr, ¿y adivinen qué? Me perdí. Empecé a llorar, pero de repente, vi a mi abuelo y le dije: ‘Abuelo’. Bajé y lo abracé. Entonces mi abuelo llamó a mi familia y nos volvimos a juntar todos. Sí, mi abuelo estaba en una silla de masajes. Así que mi familia vino y...”

Evangelina Anderson sonríe mientras su hija Emma Demichelis la abraza con alegría, celebrando juntas los logros escolares en un ambiente de orgullo familiar

"Estoy muy orgullosa de vos Abrojito", escribió la modelo el pie de foto

Eva estuvo el viernes acompañando a su hija menor

Emocionada por el crecimiento de su hija, Evangelina acompañó la publicación con un mensaje de aliento: “Estoy muy orgullosa de vos Abrojito. No solo por cómo te está yendo en la escuela, sino por la forma en que te esforzás, aprendés y te manejás cada día. Adaptándote a cualquier país y escuela. Se nota tu crecimiento y tu dedicación. Seguí así, confiando en vos, que vas por un camino hermoso. Te amo con el alma.”

La emoción y el orgullo familiar no terminaron ahí. Desde Mallorca, Martín Demichelis compartió la publicación de Evangelina y sumó un mensaje directo para Emma: “Te amo y extraño mi Emmita”, acompañado de emojis de corazón y carita enamorada. El gesto, que no pasó desapercibido para sus seguidores, fue interpretado como un acercamiento entre el futbolista y Evangelina, y un recordatorio de que, más allá de la distancia, el afecto y el acompañamiento parental siguen siendo el motor de la familia.

Así, la familia Anderson-Demichelis volvió a mostrar que el apoyo, el cariño y el aliento mutuo siguen siendo el motor que los une, más allá de cualquier circunstancia. Los pequeños logros de Emma y el orgullo compartido por sus padres dejaron en claro que la educación y la adaptación en otros países pueden ser también escenarios de amor y de celebración familiar.

Emma va al mismo colegio que las hijas de Wanda Nara y tiene el mismo ciclo lectivo que Estados Unidos

La reacción de Demichelis y el leve acercamiento con Evangelina

Semanas atrás, la exMasterChef Celebrity contó en LAM (América TV) por primera vez que una de sus hijas fue víctima de bullying en la escuela tras la disputa de un superclásico entre Boca y River que terminó con triunfo del Millonario.“A mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’”, relató. La situación ocurrió en el contexto escolar y, según Anderson, nadie del colegio la contactó para informarle lo sucedido. “La fui a buscar y no me avisaron. Mi hija entró llorando, la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, describió.