Benjamín Amadeo: “La industria de la música corre, pero no sabemos a dónde va”

Benjamín Amadeo se distanció de tendencias como el reguetón y los challenges de TikTok, reafirmando la importancia de la autenticidad artística

Benjamín Amadeo participó de una charla en Infobae a la Tarde, donde presentó su nuevo tema “Mil disparos” y reflexionó sobre el equilibrio entre la vida artística y familiar, sus referencias de la infancia y su visión sobre la industria musical contemporánea.

En una entrevista exclusiva para Infobae en Vivo, Amadeo destacó la influencia de figuras en su infancia: “Admiraba mucho a Michael Jackson y a Pappo por igual”. El músico reconoció que su acercamiento inicial al arte fue a través de la imagen, pero que con los años la música terminó conquistándolo: “Arranqué por la imagen y terminé conquistado por la música de ellos”.

Durante el diálogo con el staff —integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé—, Amadeo profundizó sobre el proceso de encontrar una identidad propia: “Me llevó un trabajo empoderarme con mi voz y decir: ‘Ah, pará, tengo una forma de cantar que por ahí se parece y por ahí hay consonantes que la hago más medio así, más medio allá’, pero me fui armando en un lugar que yo por ahora considero como muy original”.

La construcción de una voz propia

Consultado sobre cómo logró diferenciarse de sus referentes, el cantante admitió: “A veces siento que todos los artistas terminan siendo como una mala copia de aquellos que querían ser, ¿viste? Y después vas empoderándote con tu voz, te vas escuchando”. Contó que escribir sus propias canciones fue clave en ese proceso: “Si no te gusta, por lo menos es mío. Peor sería como de intérprete, ¿viste? Encima ni siquiera tengo la potestad de que sea mío”.

Amadeo expresó su rechazo a adoptar imágenes prefabricadas o personajes, defendiendo un camino personal y genuino en la escena musical argentina (Infobae en Vivo)

Amadeo habló sobre la presión de las expectativas al inicio de su carrera solista: “Cuando empecé a hacer mi primer disco tenía mucho depositado ahí. Demasiado, por ahí. Quería que suene como tal o que el tambor sea parecido a... Y al final te pierde un poco del eje: que las canciones te representen, estén buenas, sean agradables para escuchar, o lo que te quieras convertir”.

Paternidad, creatividad y oficio

Al referirse a su vida personal, Amadeo contó que acaba de ser padre por segunda vez: “Ahora fui papá hace muy poco, así que la paternidad te compite con mucha potencia ahí, está muy bien”. Explicó que la llegada de sus hijos modificó su relación con el tiempo libre y la creatividad: “Me arrinconó a no perder tanto tiempo. Yo amo el ocio, lo disfruto. Me pongo muy creativo haciendo nada y hoy me parece hasta revolucionario. Ahora lo que tenemos es menos tiempo al gas”.

El músico reconoció que la falta de tiempo lo obligó a replantear su método de trabajo: “Aprendí a trabajar un poco sobre la inspiración y a ponerme el overol en mi casa para trabajar en la música. No sea tan hippie la cosa. Ahora quiero producir y encuentro el espacio, me administro con mi mujer, armamos el Tetris de los días y ahí estamos”.

Frente al desafío de equilibrar la vida familiar y la artística, describió con humor: “Duermo menos, tengo una compañera que nos bancamos y nos administramos como podemos. Dividimos bien y sacrificamos un montón de cosas para poder hacerlo sin que nos complique tanto, porque es un re baile”.

Benjamín Amadeo presentó su nuevo sencillo "Mil disparos" y compartió su visión sobre los cambios en la industria musical contemporánea

La industria musical, las redes y la autenticidad

Amadeo reflexionó sobre la transformación de la industria musical y el impacto de las plataformas digitales: “Mi primer disco fue en físico, un CD, hicimos firma de CDs. Sentí que la pasamos bastante sin tanta turbulencia, pero puede ser duro el choque de la migración a las plataformas”. Reconoció que hoy la continuidad y el contenido en redes sociales son exigencias permanentes: “Ahora necesitás hacer en redes para que no te tape el agua. Empiezan a haber unas dinámicas que...”.

A pesar de la presión por adaptarse a modas como el reguetón o los challenges de TikTok, Amadeo sostuvo: “No me salía hacer música que no la siento mía. Me mantuve ahí. Ahora me enorgullece porque ya medio pasó la moda, pero en un momento era como: ‘¿Y cuál es el challenge de la canción?’ No, cantarla”.

Consultado sobre la convivencia entre el camino del artista y el del famoso, Amadeo fue contundente: “Son dos carriles que cuando se encuentran pasan cosas maravillosas y cuando se desencuentran demasiado, creo que empezás un poco a perder un norte que tampoco el mundo tiene claro bien cuál es”. Opinó que la industria musical “la está corriendo un poco de atrás”, y admitió que, pese a los avances tecnológicos, “todavía no hay una amenaza para eso, para el intercambio de escuchar a alguien cantar, tocar una flauta, alguien pintar un cuadro, hacer una escultura de una piedra”.

Por último, el músico reveló su rechazo a encarnar personajes o adoptar una imagen prefabricada en la música: “No me emociona disfrazarme o desmontarme. Con la música me pasa un poco eso porque lo siento como algo que tiene que ver con un rechazo a eso, por ahí es pudor también. No me animo al chupín, no sé”.

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