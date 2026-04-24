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Tras la derrota de Independiente, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura y la tabla anual: los posibles cruces en el playoff

La caída del Rojo ante Riestra comprometió su clasificación e ilusionó a otros equipos con meterse en la pelea

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Riestra vs. Independiente, Torneo Apertura
Independiente comprometió su clasificación a los playoffs con su caída ante Riestra (Crédito: Fotobaires)

El inicio de la penúltima fecha del Torneo Apertura 2026 comenzó a marcar el rumbo de los clasificados a los octavos de final. Mientras algunos equipos ya sacaron su boleto a los playoffs, además de pelear por los primeros puestos de la tabla anual, ambas zonas tienen a varios cuadros peleando por un lugar en los lugares de clasificación a la fase final.

Este viernes, la acción continuó con la sorpresiva victoria de Deportivo Riestra ante Independiente en el estadio Guillermo Laza, ya que el Malevo no había ganado en sus 14 presentaciones anteriores. En contraposición, el Rojo deberá jugarse su clasificación a la siguiente instancia ante San Lorenzo como visitante.

Ahora, Lanús y Central Córdoba saltan al césped de La Fortaleza y, en simultáneo, Rosario Central visita a Estudiantes de Río Cuarto. Más tarde, Platense recibirá a San Lorenzo a las 21:30, mientras que Racing y Barracas Central cerrarán la jornada nocturna en idéntico horario.

La jornada se abrió el día jueves con la goleada de Boca Juniors por 4-0 sobre Defensa y Justicia en Florencio Varela. El Xeneize de Claudio Úbeda, además de que se aseguró un lugar en los playoffs, escaló hasta los primeros puestos de la zona A con 27 unidades.

El sábado, la agenda se abrirá con el choque entre Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba a las 17:00. La continuidad estará a cargo de Sarmiento frente a Tigre a las 19:15, y el cierre tendrá como protagonistas a River y Aldosivi desde las 21:30.

La programación del domingo ofrecerá una serie de partidos desde las 15:00, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia de Mendoza. A las 17:30, Newell’s enfrentará a Instituto, mientras Belgrano hará lo propio con Gimnasia de La Plata. El último turno será para Atlético Tucumán y Banfield a las 20:00. La fecha concluirá el lunes con dos encuentros: Vélez contra Unión a las 18:45 y Huracán recibirá a Argentinos Juniors a las 21:00.

Estos serían los partidos del playoff en el Torneo Apertura

  • Boca vs. Gimnasia LP
  • Estudiantes LP vs. Barracas Central
  • Vélez vs. Huracán
  • Talleres vs. Belgrano
  • Rosario Central vs. Lanús
  • Argentinos vs. Independiente
  • River Plate vs. Unión
  • Independiente Rivadavia vs. San Lorenzo

El cronograma completo de la fecha 16

Jueves 23 de abril

Defensa y Justicia 0-4 Boca Juniors

Viernes 24 de abril

Deportivo Riestra 2-0 Independiente

19.15: Lanús - Central Córdoba

19.15: Estudiantes de Río Cuarto - Rosario Central

21.30: Racing - Barracas Central

21.30: Platense - San Lorenzo

Sábado 25 de abril

17.00: Estudiantes de La Plata - Talleres de Córdoba

19.15: Sarmiento - Tigre

21.30: River Plate - Aldosivi

Domingo 26 de abril

15.00: Independiente Rivadavia de Mendoza - Gimnasia de Mendoza

17.30: Belgrano de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata

17.30: Newell´s - Instituto de Córdoba

20.00: Atlético Tucumán - Banfield

Lunes 27 de abril

18.45: Vélez - Unión

21.00: Huracán - Argentinos Juniors

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

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