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Susana Giménez confirmó su presencia en los Martín Fierro de la Moda: “Voy, es divertido”

La diva de los teléfonos ya abandonó su casa de Punta del Este para estar en la noche que homenajea el estilismo en la televisión

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La diva de los teléfonos aseguró que el domingo por la noche será parte de la gala (Video: A la Tarde-América TV)

Los Martín Fierro de la Moda están cada vez más cerca y la expectativa crece de cara a la gala que se celebrará este domingo por la noche en la pantalla de Telefe. El evento, que reúne a las principales figuras del espectáculo, el diseño y el periodismo, se convirtió en un clásico para reconocer el talento y la creatividad de la moda argentina. En ese marco, en medio de rumores y dudas por supuestos problemas de salud, el regreso de Susana Giménez era uno de los más esperados.

Desde el aeropuerto de Punta del Este, Susana despejó todas las especulaciones en diálogo con A la tarde (América TV). Consultada sobre su preparación para los Martín Fierro de la Moda, la diva respondió con su clásico humor y confirmó: “Sí, para esto me voy”. Cuando le dijeron que era una invitada especial, Susana replicó: “Nah, invitada especial no… pero es divertido”.

Aprovechó el contacto con la prensa para desmentir versiones acerca de una posible operación: “No sé quién dijo que estoy en no sé qué, que me van a operar. ¿De qué?”, respondió, y aclaró que está bien de salud, pese a los llamados por rumores: “Me llamaron dos mil personas para decirme ‘¿qué te pasa?’. Pero por favor”.

Susana Giménez
Desde que inició con su programa marcó tendencia con cada uno de sus looks

Susana detalló además que se realizó un tratamiento en la espalda y, ante el comentario sobre su agilidad, agradeció los elogios: “Ay, mi amor. Sí, sí, sí. Está todo ahí genial. Gracias, gracias”. Consultada sobre un posible especial en Miami y una nota con los Messi, la diva se mostró relajada: “No sé si lo voy a hacer. Porque ¿sabés qué pasa? No tengo ganas de ir a Dallas, acá, a Kansas. Yo voy a ir a Miami, cuando jueguen en Miami”.

Así, Susana Giménez confirmó en persona que estará presente en la gran noche de la moda argentina, lista para volver a ser una de las protagonistas de la gala y despejando cualquier rumor sobre su salud.

A lo largo de su carrera,Susana logró construir un estilo propio, con elecciones audaces e inolvidables tanto en televisión como en alfombras rojas, fiestas y eventos internacionales. Con un guardarropas que incluye piezas de los más prestigiosos diseñadores nacionales e internacionales, la conductora supo convertir cada una de sus apariciones en un verdadero acontecimiento, marcado por el glamour, la originalidad y una impronta personalísima.

Según pudo saber Teleshow de allegados cercanos a la diva,Susana ya está ultimando los detalles para la gran noche. En la previa, la conductora se encuentra en plena preparación, eligiendo look y definiendo los últimos toques junto a su equipo de estilismo y maquillaje, fiel a su costumbre de sorprender con apuestas que marcan tendencia. La expectativa por su presencia no solo radica en el brillo y la sofisticación que aporta a cada gala, sino también en el homenaje especial que recibirá: la organización decidió reconocer su trayectoria y su aporte a la moda argentina, celebrando su papel como inspiración y musa de generaciones de diseñadores y seguidores.

SUSANA GIMÉNEZ
Susana Giménez deslumbra con su look impactante y personal en cada aparición pública

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

  • Mirtha Legrand (La noche de Mirtha)
  • Juana Viale (Almorzando con Juana)
  • Teté Coustarot (Argentina, de película)
  • Josefina “China” Ansa (Lado V)

Mejor estilo en conducción masculina

  • Mario Pergolini (Otro día perdido)
  • Iván de Pineda (Pasapalabra)
  • Héctor Maugeri (+Caras)
  • Ángel de Brito (LAM)
  • Mariano Iúdica (Polémica en el bar)

Actriz con mejor estilo en ficción

  • Griselda Siciliani (Envidiosa)
  • Mónica Antonópulos (Menem)
  • Julieta Zylberberg (Yiya)
  • Bárbara Lombardo (Envidiosa)

Actor con mejor estilo en ficción

  • Benjamín Vicuña (Corazón delator)
  • Franco Masini (El Retorno)
  • Leonardo Sbaraglia (Menem)
El encuentro de Pampita y Susana Giménez luego de la entrevista en su living
Ambas mujeres estarán en la gala de los Premios Martín Fierro 2026

Mejor estilo femenino en Big Show

  • Lali Espósito (La Voz Argentina)
  • Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)
  • Wanda Nara (MasterChef Celebrity)
  • Carolina “Pampita” Ardohain (Los 8 Escalones)

Mejor estilo masculino en Big Show

  • Ale Sergi (La Voz Argentina)
  • Nico Occhiato (La Voz Argentina)
  • Luck Ra (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista masculino

  • Hernán Drago (Los 8 Escalones)
  • Fabián Paz (DDM)
  • Lizardo Ponce (SQP)
  • Gastón Trezeguet (Gran Hermano)

Mejor estilo panelista femenina

  • Analía Franchín (A la Barbarrossa)
  • Carolina Molinari (Puro Show)
  • Sol Pérez (Gran Hermano)

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

  • Vero Lozano (Cortá por Lozano)
  • Yanina Latorre (SQP)
  • Mariana Fabbiani (DDM)
  • Flor de la V (Los Profesionales)

Mejor diseñador/a de moda femenina

  • Javier Saiach
  • Evangelina Bomparola
  • Marcelo Senra
  • Juan Hernández Daels

Mejor diseñador de moda masculina

  • Matías Carbone
  • Nicolás Zaffora
  • Sebastián Raimondi
Susana Giménez look
En cada uno de los programas que tuvo en la pantalla de Telefe marcó tendencia

Mejor estilo masculino en streaming

  • Santi Talledo (Telefe – Luzu)
  • Grego Rossello (Telefe)
  • Fer Dente (Olga)
  • Nacho Elizalde (Olga)

Mejor estilo femenino en streaming

  • Momi Giardina (Telefe – Luzu)
  • Evelyn Botto (Olga)
  • Flor Jazmín Peña (Luzu)
  • Nati Jota (Telefe – Olga)

Mejor estilista

  • Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
  • Romina Giangreco
  • Celina Lattanzio (Negra Negra)

Mejor estilo en redes

  • Carolina “Pampita” Ardohain
  • Valentina Zenere
  • Martita Fort
  • Tefi Russo

Mejor maquillador/a

  • Mabby Autino
  • Vero Luna
  • Gervasio Larrivey

Mejor peluquero

  • Max Jara
  • Mauro Max De Brito
  • Facu Díaz (Niche Studio)
  • Cristian Rey

Mejor influencer de moda

  • Zaira Nara
  • Stephanie Demner
  • Zuzu Codeu

Nuevo talento de la moda

  • Valentina Schuchner
  • Luz Ballesteros
  • Anushka Elliot

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