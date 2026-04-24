Luis Ventura expresó su angustia tras haber sido amenazado de muerte: “Uno naturaliza situaciones que deberían espantar”

El periodista relató cómo se siente en esta tensa situación

Lejos de los férreos idas y vueltas del mundo del espectáculo, Luis Ventura vive días tensión, envuelto en preocupación y ansiedad, tras recibir una serie de amenazas de muerte. En ese marco, un joven de 26 años fue detenido acusado de coacción agravada contra el periodista. Así las cosas, este viernes, el comunicador contó cómo vive esta situación.

Todo sucedió en el programa A la tarde (América), cuando Karina Mazzocco le consultó a su compañero: “¿Qué es lo que siente? Si puede relatarlo brevemente, cuando le llega a su celular un tipo de amenazas de estas características. Ventura, ¿qué es lo que te pasa? ¿O ya estás acostumbrado y lo naturalizaste?”.

Tras unos segundos, el periodista comenzó trazando un paralelismo con el mundo del fútbol: “El que ha conocido el fútbol, en todas sus expresiones, con el tema de hinchadas, barrabravas, fútbol del ascenso, al entrar a la cancha uno a veces recibe una descarga verbal y de agresividad, así empieza a naturalizar situaciones que deberían espantar o alamar, frente a este tipo de situaciones uno toma recaudos en la medida que puede tratando de que si todas estas amenazas se cumplen, que no quede en nada el hecho de presentar denuncias y lo que corresponda”.

Luego, Ventura continuó: “No hay peor gestión que lo que no se hace. Con toda lo que nos ha pasado en Aptra, con lo que me ha pasado en las canchas cuando recibimos agresiones físicas y violentas, ante todo hice la presentación de las denuncias para que sean las fuerzas de seguridad y de la policía las que tomen las determinaciones”.

En ese instante, Alejandra Maglietti comentó: “Luis, estoy hablando con tu abogado, con Martín Francolino, me decía que no puede hablar de la causa porque esta en pleno proceso pero quiere aclararte que la causa de amenazas se movió rápido. Si está en proceso es que hay una investigación que se está dando”.

Por último, el panelista Oliver Quiroz le preguntó al comunicador: “Le quería a preguntar a Luis porque claramente estas amenazas son porque su opinión molesta. Quería saber si se replantea al momento de declarar u opinar de ciertos temas”.

Lejos de dar lugar a esta interpretación, Ventura afirmó: “La vocación y la profesión del periodista llevan a los que ejercemos a situaciones difíciles y antipáticas, uno empieza a perder amigos y relaciones en función de la información que puede llegar a manejar. Por eso, cada vez más elijo la información por sobre la opinión, estoy tratando de suplir la opinión con testimonios propios de los protagonistas de las historias. no quiero comentar porque puedo ser muy lapidario, es mejor que los protagonistas cuenten con sus acciones y palabras sus historias”.

Un hombre de 26 años fue detenido este viernes en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, acusado de coacción agravada tras amenazas de muerte contra el periodista Luis Ventura. El arresto se realizó durante un operativo conjunto entre la policía bonaerense, la DDI local y la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la causa judicial, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp el 20 de abril de 2025, cerca de las 21:00. Los mensajes, enviados desde distintos números nacionales e internacionales, incluían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto a él como a su familia.

Ventura relacionó las amenazas con su participación como invitado en un programa de televisión en el que, ese mismo día, expuso información de interés público. Las intimidaciones se repitieron el 12 y 28 de junio y el 2 de septiembre de 2025, siempre desde números diferentes, por lo que los investigadores presumen un hostigamiento sistemático.

El expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, bajo la titularidad de la jueza Sandra Vites, quien ordenó medidas urgentes para identificar a los responsables.

El allanamiento, ordenado por exhorto judicial, se realizó en el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle León Guruciaga al 1300. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación. La jueza convalidó las actuaciones y dispuso la detención del acusado, quien quedó imputado por coacción agravada.

Sobre las amenazas recibidas por Ventura En abril de 2025, el periodista denunció públicamente las amenazas a través de WhatsApp. En un programa de televisión, leyó algunos de los mensajes enviados.

Uno de los textos decía: “Rata judía, seguís hablando cagadas en la tele. ¿Sabés quién soy yo? El terror de los pasillos del Fuerte Apache. Me dicen El Caimán. Hace dos meses me escapé del penal de Ezeiza con mi compa de celda, que le decía El Carnicero, porque con los restos de los traidores del pabellón hacíamos un terrible asado”.

Otro fragmento señalaba: “Vos, gordo, me tenés los huevos por el piso y te vamos a hacer osobuco a vos, gordo judío”.

En un mensaje extenso, el agresor detalló: “Te cuento mi prontuario para que sepas con el pesadito que te estás metiendo. Organizamos cortes de ruta, robamos blindados, organizamos fugas en las cárceles, organizamos saqueos en supermercados, causamos incendios en la Patagonia, rompemos silobolsas y atracamos bancos”.