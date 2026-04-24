Honduras: Empresa privada y CAF firman memorando para promover competitividad y crecimiento económico

La presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, destacó la importancia del acuerdo para la generación de empleo en el país. (Foto: COHEP)

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Coorporación Andina de Fomento (CAF) dieron un paso significativo hacia el fortalecimiento del desarrollo económico nacional al firmar un memorando de entendimiento orientado a promover la competitividad y el crecimiento económico en Honduras.

Este acuerdo, que también incorpora componentes de formación y cooperación técnica, busca dinamizar la productividad del sector privado y abrir nuevas oportunidades para las empresas hondureñas en un entorno regional cada vez más exigente.

La firma del memorando representa un esfuerzo conjunto por establecer un marco de colaboración estratégica que permita potenciar el desarrollo empresarial, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), consideradas un pilar fundamental de la economía nacional.

Asimismo, el acuerdo plantea la promoción de inversiones en sectores clave como la energía, la agroindustria y la intermediación financiera, áreas identificadas como motores esenciales para impulsar el crecimiento sostenido del país.

Más empleo e inversión

Durante el acto de firma, la presidenta del COHEP, Anabel Gallardo, subrayó la importancia de este tipo de alianzas para enfrentar los desafíos económicos actuales, especialmente en lo relacionado con la generación de empleo.

“Lo que estamos generando con estas inversiones son empleos, que es lo que más necesita el país por el problema que vivimos actualmente en la parte económica. Como sector empresarial, buscamos precisamente eso: la creación de nuevas oportunidades laborales en Honduras”, expresó.

El memorando entre el COHEP y la CAF contempla cooperación técnica y espacios de formación para mejorar la productividad empresarial. (Foto: COHEP)

Gallardo destacó que el memorándum tiene como objetivo central sentar las bases de una cooperación efectiva entre el sector privado hondureño y la CAF, con la finalidad de impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la competitividad empresarial.

En un contexto regional donde los niveles de productividad han mostrado signos de desaceleración, la dirigente empresarial enfatizó la necesidad de apostar por iniciativas que fortalezcan las capacidades productivas del país.

“Estamos observando que, a nivel regional, la competitividad se está viendo reducida en términos de productividad en diferentes empresas. Es por eso que queremos apostar a este tema, para que Honduras pueda posicionarse mejor, no solo en Centroamérica, sino también en otros mercados internacionales”, indicó.

Según Gallardo, el fortalecimiento de la competitividad permitirá aumentar la capacidad exportadora del país, diversificando la oferta de bienes y servicios hacia nuevos destinos.

El acuerdo también contempla la creación de espacios de formación orientados a mejorar las habilidades del capital humano, un factor clave para elevar la productividad.

A través de programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia de conocimientos, se busca dotar a las empresas hondureñas de herramientas que les permitan adaptarse a las demandas del mercado global, caracterizado por la innovación y la transformación digital.

Por su parte, la CAF, reconocida como una de las principales instituciones financieras de desarrollo en América Latina, aportará su experiencia en la estructuración de proyectos, financiamiento y asesoría técnica.

La participación de la CAF se perfila como un elemento estratégico para canalizar recursos hacia iniciativas que generen impacto económico y social, contribuyendo al crecimiento inclusivo del país.

Uno de los aspectos más relevantes del memorando es su enfoque en sectores estratégicos.

El acuerdo estratégico entre el COHEP y la CAF apunta a mejorar la competitividad del país en la región. (Foto: COHEP)

En el ámbito energético, se espera impulsar proyectos que promuevan la sostenibilidad y la eficiencia, reduciendo costos y mejorando la competitividad de las empresas.

En agroindustria, el acuerdo busca fortalecer las cadenas de valor, fomentar la innovación y mejorar el acceso a mercados internacionales.

En cuanto a los servicios financieros, se plantea ampliar las opciones de financiamiento para las Mipymes, facilitando su crecimiento y consolidación.

La presidenta del COHEP reiteró que esta alianza representa una oportunidad para generar un entorno más favorable para la inversión. “A través de esta alianza buscamos generar más oportunidades para nuestras empresas, especialmente en sectores como energía, agroindustria y servicios financieros, que son fundamentales para la economía del país”, explicó.

La cooperación entre el sector privado y organismos internacionales puede facilitar la implementación de políticas y proyectos que impulsen la competitividad, mejoren el clima de negocios y promuevan la innovación.

Además, el fortalecimiento de las Mipymes es considerado un componente esencial para el desarrollo económico inclusivo. Estas empresas representan una parte significativa del tejido productivo del país y son una fuente importante de empleo.

Sin embargo, enfrentan desafíos como el acceso limitado a financiamiento, la falta de capacitación y la baja adopción de tecnologías. El memorando entre el COHEP y la CAF busca precisamente abordar estas limitaciones mediante acciones concretas.