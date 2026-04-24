El gobierno de Estados Unidos entrega embarcaciones y refuerza capacitación en seguridad marítima a El Salvador

Estados Unidos refuerza la seguridad marítima en El Salvador con la entrega de tres botes Zodiac para combatir el narcotráfico. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

El gobierno de Estados Unidos transfirió recientemente tres botes Zodiac, valorados en USD 1,2 millones, a la Fuerza de Policía Marítima Costera STORM de El Salvador, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Según informó la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, esta acción concreta —completada con un extenso entrenamiento multinacional— responde a la prioridad hemisférica de combatir el tráfico de estupefacientes y consolida la cooperación bilateral en materia de seguridad.

En el último año, la unidad STORM incautó más de 2,8 toneladas métricas de cocaína con destino a Estados Unidos, un resultado que representa un incremento significativo respecto a periodos anteriores, detalló el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador a in situ.

Las nuevas embarcaciones, diseñadas para operaciones nocturnas y de alta velocidad, permitirán a El Salvador fortalecer la detección y la intercepción de cargamentos ilícitos en rutas marítimas críticas del litoral salvadoreño.

Cooperación bilateral y modernización de capacidades contra el crimen transnacional

Durante la ceremonia de entrega, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Naomi Fellows, destacó que la región enfrenta desafíos únicos en materia de crimen organizado, ya que muchas de estas redes operan transfronterizamente: “Los crímenes pueden estar en un país, el delito cometido en otro y la evidencia encontrarse en un tercero”, subrayó Fellows, según registros de la misión diplomática.

Fellows precisó la finalidad de la donación: “Hoy entregamos tres embarcaciones especializadas al equipo STORM, las cuales fortalecen su capacidad para patrullar las aguas litorales, detectar e interceptar las rutas marítimas utilizadas por los narcotraficantes y cerrar puntos críticos del tránsito ilícito”.

Según la diplomática, los “resultados impresionantes” de las recientes operaciones costeras evidencian tanto la excelencia operativa de la policía salvadoreña como el impacto de la colaboración bilateral en el combate al tráfico de drogas.

El Salvador recibió tres embarcaciones valoradas en USD 1,2 millones para fortalecer la intercepción de cargamentos ilícitos en aguas litorales. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Como parte de la estrategia compartida, más de 171 agentes de la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería concluyeron un entrenamiento intensivo entre el 13 y el 24 de abril, en el marco del ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26.

Este programa, liderado en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, fortaleció competencias en control fronterizo, investigación criminal y análisis de información, desde la detección hasta la judicialización de delitos.

Participaron agencias federales estadounidenses como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el FBI, la DEA, la HSI, la ATF, así como la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y la Oficina de Seguridad del Departamento de Estado, según detalló la representación diplomática estadounidense.

Este bloque responde directamente a la pregunta sobre lo ocurrido: El gobierno de Estados Unidos transfirió tres botes Zodiac, por valor de USD 1,2 millones, a la unidad STORM de la Fuerza de Policía Marítima Costera de El Salvador, al tiempo que concluyó el entrenamiento especializado de 171 agentes salvadoreños en técnicas de seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional.

Los funcionarios de ambos países declararon que tanto la transferencia de equipamiento como la formación apuntan a reforzar la capacidad salvadoreña para interceptar cargamentos ilegales y desarticular redes criminales en la región.

El ejercicio multinacional CENTAM Guardian 26 reforzó competencias en investigación criminal y análisis de información para agentes salvadoreños. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Durante el acto de clausura del entrenamiento, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, enfatizó que el modelo salvadoreño, consolidado en los últimos seis años, ha avanzado desde ser un receptor pasivo de capacitación a convertirse en “exportador de un modelo de justicia penal que realmente funciona”. Villatoro afirmó: “Hemos decomisado más de miles de millones de dosis de cocaína que nunca, gracias a Dios, llegaron a ningún país en el norte, ni a México, ni a Estados Unidos, ni mucho menos a Europa”.

El ministro puntualizó que las nuevas embarcaciones y vehículos concedidos representan “algo más que merecido para un país que tiene que combatir el flagelo del narcotráfico”, diferenciando la experiencia salvadoreña de otras naciones que, pese a millonarios apoyos internacionales, no han replicado resultados comparables. Villatoro citó ejemplos de colaboración en curso con países como Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, al tiempo que lamentó la inacción de otros gobiernos de la región.

Impacto institucional y futuro de la cooperación

La diplomática estadounidense Naomi Fellows reafirmó el “compromiso” de su país como “socio firme de El Salvador”, y expresó: “Combatir el crimen transnacional requiere que trabajemos en conjunto.

Sabemos que la cooperación no solo se basa en la voluntad compartida, sino en la capacidad concreta de nuestras instituciones para actuar de manera coordinada, efectiva y oportuna”.

Agregó que la colaboración continuará a través del “intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de capacidades”, condición clave para construir comunidades más seguras y resilientes en Centroamérica.

Estados Unidos y El Salvador continúan el intercambio de conocimientos y tecnología marítima para fortalecer la protección de las rutas marítimas críticas frente al crimen organizado. (Cortesía: Embajada de Estados Unidos en El Salavdor)

Fellows felicitó al personal salvadoreño por perfeccionar “habilidades críticas” en control fronterizo, investigación criminal y análisis de información, competencias consideradas “esenciales para detectar, investigar y desarticular las redes criminales que amenazan la seguridad de nuestras naciones”.

La incorporación de tecnología marítima avanzada y la formación de agentes especializados ratifican el alineamiento entre Estados Unidos y El Salvador en la lucha frente al crimen organizado transnacional, fortaleciendo la protección de rutas marítimas y elevando el estándar operativo de la policía costera salvadoreña.